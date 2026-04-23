வாக்குச்சாவடி அருகிலேயே மோதிக்கொண்ட திமுக-அதிமுகவினர்; பலருக்கு பலத்த காயம்
இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் வேட்பாளரான எஸ்.எஸ்.பி. சையத் பாரூக், திமுக-வினர் சிலருடன் வாக்குச்சாவடி மையத்திற்குள் நுழைந்ததால் இந்த மோதல் ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிகிறது.
Published : April 23, 2026 at 9:06 PM IST
திருப்பத்தூர்: வாணியம்பாடியில் வாக்குச்சாவடி அருகிலேயே திமுக, அதிமுக-வினர் மோதிக் கொண்ட சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது. இதில், அதிமுக-வின் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சம்பத்குமாருக்கு பலத்தம் காயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
2026 தமிழக சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு இன்று (ஏப்ரல் 23) காலை 7 மணிக்கு தொடங்கியநிலையில், அது மிகவும் சுறுசுறுப்பாக நடைபெற்று மாலை 6 மணியுடன் நிறைவுற்றது. சட்டமன்ற தேர்தல் வரலாற்றிலேயே இல்லாத அளவிற்கு இம்முறை வாக்கு சதவீதம் அதிகரித்திருப்பதாக தேர்தல் ஆணையம் தகவல் வெளியிட்டுள்ளது.
5 மணி நேர நிலவரப்படி சுமார் 84.29 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகின. இதுபோன்று தேர்தல் மிகவும் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வந்தசூழலில், திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் திமுக, அதிமுக-வினர் இடையே மோதல் ஏற்பட்டிருப்பது அதிர்ச்சியளிக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது.
வாணியம்பாடி சட்டமன்றத் தொகுதிக்குட்பட்ட, வள்ளிப்பட்டு கிராமத்தில் உள்ள ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி வாக்குச்சாவடி மையத்திலேயே இந்த அவலம் அரங்கேறியுள்ளது. இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் வேட்பாளரான எஸ்.எஸ்.பி. சையத் பாரூக், திமுக-வினர் சிலருடன் வாக்குச்சாவடி மையத்திற்குள் நுழைந்துள்ளார்.
அப்போது, அங்கிருந்த ஏஜென்ட்டுகள் சிலர், அடையாள அட்டை இருந்தால் மட்டுமே உள்ளே செல்ல முடியும் என கூறி அவர்களை தடுத்து நிறுத்தியிருக்கின்றனர். இதை எதிர்த்து சையத் பாரூக்-கும், அவருடன் வந்த திமுக-வினரும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டிருக்கின்றனர். இந்த சூழலில் அங்கு சூழ்ந்த அதிமுக-வினர், அவர்களுடன் பதிலுக்கு, கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். இது திடீரென கடும் மோதலாக உருமாறியது.
மோதலை அடுத்து, திமுக-வினர் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி அதிமுக-வினர், வாக்குசாவடி மையம் முன்பாக சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுப்பட்டனர். சம்பவம்குறித்து தகவலறிந்து வந்த மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சியாமளா தேவி, போராட்டத்தில் ஈடுப்பட்டவர்களிடையே பேச்சு வார்த்தையில் ஈடுப்பட்டார். மேலும், இதுகுறித்து உரிய விசாரணை செய்து மேற்கொண்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அவர் வாக்குதியளித்தார்.
இதையடுத்து போராட்டத்தை கைவிட்டு அவர்கள் அனைவரும் களைந்து சென்றனர். முன்னதாக போலீஸாருக்கும், போராட்டக்காரர்களுக்கும் இடையில் தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது. மேலும், இந்த மோதலில் அதிமுக-வின் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சம்பத்குமார் உட்பட பலருக்கு காயம் ஏற்பட்டது. உடனடியாக அவர்களை ஆம்புலன்ஸ் மூலம் காவல்துறையினர் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இந்த மோதல் சம்பவத்தால் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு நிலவியது.