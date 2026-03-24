திமுக,அதிமுக கூட்டணி கட்சிகளுக்கு ஒதுக்கியுள்ள இடங்கள்; இன்னும் பேச்சுவார்த்தையில் உள்ள கட்சிகள் - முழு விவரம்

தமிழகத்தில் வேட்புமனு தாக்கல் வரும் 30-ஆம் தேதி தொடங்க இருப்பதால் திமுகவும் அதிமுகவும் தங்கள் கூட்டணி கட்சிகளுக்கு வேகமாக தொகுதிகளை ஒதுக்கீடு செய்து வருகின்றன.

ஈபிஎஸ், ஸ்டாலின்- கோப்புப்படம்
Published : March 24, 2026 at 6:27 PM IST

சென்னை: தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக, அதிமுக ஆகிய இரு பெரும் கட்சிகளும் தங்கள் கூட்டணி கட்சிகளுக்கு இதுவரை தலா 56 தொகுதிகளை ஒதுக்கி உள்ளன.

தமிழகத்தில் மொத்தம் உள்ள 234 சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கும் வரும் ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி ஒரே கட்டமாக பொதுத் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.

இதில் அதிமுக கூட்டணி, திமுக கூட்டணி, நாம் தமிழர், தவெக, ராமதாஸ் பாமக அணி என ஐந்து முனை போட்டி நிலவுகிறது. தமிழகத்தில் தேர்தல் களம் தகித்து வரும் நிலையில், திமுகவும், அதிமுகவும் தங்கள் கூட்டணி கட்சிகளுக்கு தொகுதிகளை ஒதுக்குவதில் மும்முரம் காட்டி வருகின்றன.

தொகுதி பங்கீடு தொடர்பாக, திமுக தனது கூட்டணி கட்சிகளுடன் பிப்ரவரி 22-ஆம் தேதி முதல் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறது. ஒரு மாதத்தை கடந்த பிறகும் தொகுதி பங்கீடு செய்வதில் காங்கிரஸ், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட், விசிக உள்ளிட்ட தோழமை கட்சிகளுடன் இழுபறி நிலவி வந்தது. மநீம, தேமுதிக உள்ளிட்ட கட்சிகளுக்கு தொகுதிப் பங்கீடு இன்னும் இறுதி செய்யப்படவில்லை.

திமுகவின் நிலைமை இப்படியிருக்க, அதிமுகவோ வேகமாக தொகுதிப் பங்கீட்டை இறுதி செய்து வருகிறது. கூட்டணியின் பிரதான கட்சிகளான பாஜக, பாமக, அமமுக உள்ளிட்டவற்றுககான தொகுதிப் பங்கீடு இறுத செய்யப்பட்டுவிட்டது.

நாம் தமிழர் கட்சி 2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலிலும் தனியாக களம் காண்பதுடன், அனைத்து தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்களையும் அறிவித்து பிரச்சாரத்தையும் துவங்கிவிட்டது. விஜய் தலைமையிலான தவெகவும் வேட்பாளர்கள் தேர்வில் தீவிரமாக இறங்கி உள்ளது.

தமிழகத்தில் வேட்புமனு தாக்கல் வரும் 30-ஆம் தேதி தொடங்க இருப்பதால் திமுகவும் அதிமுகவும் தங்கள் கூட்டணி கட்சிகளுக்கு வேகமாக தொகுதிகளை ஒதுக்கீடு செய்து வருகின்றன. திமுக, அதிமுக தங்கள் கூட்டணியில் இதுவரை எந்தெந்த கட்சிகளுக்கு எத்தனை தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு செய்துள்ளன என்பதை பார்க்கலாம்.

கட்சி நிகழ்ச்சி ஒன்றில் மு.க.ஸ்டாலின் -கோப்புப்படம்

திமுக கூட்டணியில் தொகுதி உடன்பாடு எட்டப்பட்ட கட்சிகள்

1. காங்கிரஸ் - 28 தொகுதிகள்
2. விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி - 8 தொகுதிகள்
3. இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி - 5 தொகுதிகள்
4. மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி - 5 தொகுதிகள்
5. மதிமுக - 4 தொகுதி ( 3 உதயசூரியன் + 1 தனிச் சின்னம்)
6. இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் - 2 தொகுதி
7. மனிதநேய மக்கள் கட்சி - 2 (உதயசூரியன் சின்னம்
8. கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சி - 2 (உதயசூரியன்)

இன்னும் தொகுதி உடன்பாடு எட்டப்படாத கட்சிகள் :

1. தேமுதிக
2. மக்கள் நீதி மய்யம்
3. மனித நேய ஜனநாயக கட்சி
4. முக்குலத்தோர் புலிப்படை
5. எஸ்டிபிஐ
6. தமிழ்நாடுகொங்கு இளைஞர் பேரவை
7. மக்கள் விடுதலை கட்சி

திமுக கூட்டணியில் இருந்து தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி வெளியேறியுள்ள நிலையில், திமுக இதுவரை தனது கூட்டணி கட்சிகளுக்கு 56 தொகுதிகளை ஒதுக்கியுள்ளது.


இதேபோல் அதிமுகவும் கூட்டணி கட்சிகளுக்கு 56 தொகுதிகளை ஒதுக்கியுள்ளது.

அதிமுக கூட்டணி கட்சித் தலைவர்கள் தொகுதிப் பங்கீடு ஆலோசனை

அதிமுக கூட்டணியில் தொகுதி உடன்பாடு எட்டப்பட்ட கட்சிகள்:

1.பாஜக - 27 தொகுதிகள்
2.பாமக - 18 தொகுதிகள்
3.அமமுக - 11 தொகுதிகள்

தொகுதி உடன்பாடு எட்டப்படாத கட்சிகள்:

1. தமிழ் மாநில காங்கிரஸ்
2. இந்திய ஜனநாயக கட்சி
3. புதிய நீதிக் கட்சி
4. தமிழக மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம்

5. புரட்சி பாரதம்

திமுக, அதிமுக ஆகிய இரு கட்சிகளும் இதுவரை சம அளவில் 56 தொகுதிகளை கூட்டணி கட்சிகளுக்கு ஒதுக்கியுள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

