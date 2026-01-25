மொழிப்போர் தியாகிகள் நினைவு தினம்: திமுக, அதிமுகவினர் மழையில் நனைந்தவாறு அஞ்சலி
மயிலாடுதுறை அருகே உள்ள தனியார் கல்லூரியில் கடந்த 1965இல் இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டத்தின்போது ஈகி.சாரங்கபாணி என்ற மாணவர் உயிர் நீத்தார்.
நாகப்பட்டினம்: மயிலாடுதுறையில் உள்ள மொழிப்போர் தியாகி மாணவர் ஈகி.சாரங்கபாணி நினைவு ஸ்தூபியில் திமுக, அதிமுகவினர் அஞ்சலி செலுத்தினர்.
மொழிப்போர் தியாகிகள் நினைவு தினம் தமிழ்நாடு முழுவதும் இன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. மயிலாடுதுறை அருகே மன்னம்பந்தல் ஏவிசி கல்லூரி முகப்பில் அமைக்கப்பட்டுள்ள மொழிப்போர் தியாகி மாணவர் ஈகி.சாரங்கபாணி நினைவு ஸ்தூபியில் அதிமுக, திமுக, தமிழ்ச்சங்கம் உள்ளிட்ட கட்சிகள் மற்றும் அமைப்புகளைச் சேர்ந்த பிரதிநிதிகள் மழையில் நனைந்தபடி குடைபிடித்தவாறு மலர் வளையம் வைத்தும், மலர்தூவியும் அஞ்சலி செலுத்தினர்.
இந்தியாவில் மத்திய அரசால் இந்தியை ஆட்சி மொழியாக்க நிறைவேற்றப்பட்ட அலுவல் மொழி சட்டம் 1963 அமல்படுத்துவதை எதிர்த்து தமிழ்நாட்டில் இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டம் வெடித்தது. அப்போது மயிலாடுதுறை அருகே உள்ள மன்னம்பந்தல் ஏ.வி.சி கல்லூரியில் வணிகவியல் முதலாம் ஆண்டு படித்த மாணவர் ஈகி.சாரங்கபாணி 1965இல் கல்லூரி வளாகத்திலேயே உயிர் நீத்தார். அவரது நினைவைப் போற்றும் வகையில், கல்லூரி வாயிலில் நினைவு ஸ்தூபி அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
மொழிப்போர் தியாகிகள் நினைவு தினம் இன்று அனுசரிக்கப்படுவதை முன்னிட்டு, மன்னம்பந்தலில் உள்ள மொழிப்போர் தியாகி மாணவர் ஈகி.சாரங்கபாணி நினைவு ஸ்தூபியில் அரசியல் கட்சிகள் அஞ்சலி செலுத்தினர். இன்று மயிலாடுதுறையில் சாரல் மழை பெய்த நிலையில், அதில் நனைந்து கொண்டே அதிமுக மயிலாடுதுறை மாவட்ட செயலாளர் எஸ்.பவுன்ராஜ் தலைமையில் தியாகி ஈகி.சாரங்கபாணியின் நினைவுத் ஸ்தூபிக்கு மலர் வளையம் வைத்தும். மலர்தூவியும் மரியாதை செலுத்தப்பட்டது.
தொடர்ந்து மொழிப்போர் போராட்டத்தில் உயிர்நீத்த தியாகிகளுக்கு அதிமுகவினர் வீரவணக்கம் செலுத்தினர். இதில் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பாரதி, ராதாகிருஷ்ணன், சக்தி மற்றும் ஒன்றிய, நகர, கிளை கழக நிர்வாகிகள் 100க்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர். இதேபோல் மயிலாடுதுறை தமிழ் சங்கத்தின் தலைவர் பவுல்ராஜ் தலைமையில் அந்த சங்கத்தினர் மொழிப்போர் தியாகி மாணவர் ஈகி சாரங்கபாணி நினைவு ஸ்தூபியில் மாலை அணிவித்து, அஞ்சலி செலுத்தினர்.
அதனைத்தொடர்ந்து மொழிப்போர் தியாகி மாணவர் ஈகி.சாரங்கபாணி நினைவு ஸ்தூபியில் மழையில் குடைபிடித்தவாறு திமுக மாவட்ட செயலாளர் நிவேதா முருகன் தலைமையில் ஒன்றிய, நகர நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் என 100 க்கும் மேற்பட்டோர் மலர்வளையம் வைத்து, வீரவணக்கம் செலுத்தி அஞ்சலி செலுத்தினர்.