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விசிகவை பலவீனப்படுத்தும் செயலை திமுகவும் செய்தது - திருமாவளவன் பகிரங்க குற்றச்சாட்டு

மீண்டும் விசிகவுடன் உறவு வேண்டாம் என்ற நோக்கத்தில், விசிகவை சேர்ந்த ஒருவரை சேர்த்துக் கொண்டது திமுக என்று திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.

தருமபுரியில் விசிக நிர்வாகி இல்லத் திருமண விழாவில் திருமாவளவன் பேச்சு
தருமபுரியில் விசிக நிர்வாகி இல்லத் திருமண விழாவில் திருமாவளவன் பேச்சு (ETV Bharat Tamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 12, 2026 at 3:45 PM IST

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தருமபுரி: விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியை சேர்ந்த ஒருவரை தங்கள் கட்சியில் சேர்த்துக் கொண்டதன் மூலம், விசிகவை தங்களாலும் பலவீனப்படுத்த முடியும் என்று செயல்பட்டுள்ளது திமுக என்று விசிக தலைவர் திருமாவளவன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

தருமபுரியில் விசிக மாநில அமைப்பு செயலாளர் கோவிந்தசாமி இல்லத் திருமண விழாவை தலைமையேற்று நடத்தி வைத்த அவர், மணமக்களை வாழ்த்திப் பேசினார்.

நிகழ்ச்சியில் அவர் பேசுகையில், "கடந்த 2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில், தருமபுரி மாவட்டத்தில் உள்ள அரூர்(தனி) தொகுதியை விசிகவுக்கு ஒதுக்க வேண்டும் என்று திமுகவிடம் வலியுறுத்தினோம். கடலூரை போலவே தருமபுரி மாவட்டமும் விசிக-வின் கோட்டை என்பதை எடுத்துரைத்து அரூர் தொகுதியை வற்புறுத்தி கேட்டோம். ஆனால் திமுக அதை விட்டு தர முன்வரவில்லை. மனம் கசந்து கொண்டு, ஆனாலும் கூட்டணியில் விரிசல் ஏற்பட்டு விடக்கூடாது என்பதற்காக ஒப்புக்கொண்டோம்.

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கடந்த 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் கூட அரூர் தொகுதியை விட்டுத்தர மாட்டோம் என்று கூறினோம். அரூர் தொகுதியின் வாக்கு வீதத்தை குறிப்பிட்டு விசிகவுக்கு இந்த இடத்தை ஒதுக்க வேண்டும் என முன்னணி தோழர்களோடு, திமுக தொகுதிப் பங்கீட்டு குழுவிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினோம். ஆனால், அவர்கள் விசிகவின் பேராதரோடு திமுக வேட்பாளர் வெற்றிபெற வேண்டும் என்று கூறி உறுதியாக இருந்தார்கள். அதனால் அரூரை விட்டுக் கொடுத்து விட்டு அரக்கோணத்தை பெற்றுக் கொண்டோம்.

குறைந்த தொகுதி பெற்றதால் ஏற்கனவே இருந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்கவில்லை. வாய்ப்பு கிடைக்காத ஒருவர் ஏமாற்றத்தில் இருப்பார். நாம் தொலைபேசியில் அழைத்தாலும் அந்த அழைப்பை ஏற்க மாட்டார் என்பது எனக்கு நன்றாக தெரியும். அதனால் நான் அழைக்கவும் இல்லை. ஆனால் ஆளூர் ஷாநவாஸை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொள்ள முயற்சித்தேன். இதை அவரும் அறிந்து கொண்டார். ஆளூர் ஷாநவாஸிடம் பேச முயற்சித்தவர் நம்மிடம் பேசிவில்லை என்ற வருத்தம் அவருக்கு இருக்கலாம்.

நான் ஒருபோதும் கட்சியிலிருந்து யாரையும் வெளியேற்ற வேண்டும் என்று எண்ணியதில்லை. சிலர் விசிகவை எப்படியாவது அழித்துவிட வேண்டும் என்று எண்ணினார்கள். அவர் வெளியே செல்கிறார், இவர் செல்கிறார் என்றெல்லாம் பேசி கனவு கண்டார்கள். அது எதுவும் நடக்கவில்லை. சிலர் வந்தார்கள், நின்றார்கள், சென்றார்கள். என்னுடன் கால் நூற்றாண்டாக களப் பணியாற்றிய தம்பிகள் யாரும் வெளியே செல்லவில்லை. ஒரு தம்பி மட்டும் தான் வெளியே சென்றார். (விசிக முன்னாள் எம்எல்ஏ பனையூர் பாபு திமுகவில் இணைந்ததை குறிப்பிடுகிறார்)

ஒருவர் நம் கட்சிக்கு வருகிறார் என்று சொன்னால், அவரிடம் என்ன சொல்லியிருக்க வேண்டும்? திருமாவளவன் எங்களுடன் நீண்ட காலமாக இணைந்து பணியாற்றியுள்ளார். எங்களுக்கு திருமாவளவன் நம்பகத்தனமை கொண்டவர். நாங்கள் அந்த இயக்கத்தை பலவீனப்படுத்த மாட்டோம். விசிக, தவெகவுக்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளது. எனவே, நீங்கள் எங்கள் கட்சிக்கு வேண்டாம்; வேறு ஏதாவது கட்சிக்கு செல்லுங்கள் என்று சொல்லி இருக்கலாம்.

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மீண்டும் விசிகவுடன் உறவு வேண்டாம் என்ற நோக்கத்தில், விசிகவை எங்களாலும் பலவீனப்படுத்த முடியும் என்ற நோக்கத்தில் கட்சியில்(திமுக) இணைத்துக் கொண்டார்கள். அவர் ஒருவர் மட்டுமே சென்றார். வேறு யாரும் அவரோடு செல்லவில்லை" என்று திருமாவளவன் தெரிவித்தார்.

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