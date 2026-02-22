ETV Bharat / state

கூட்டணி பேச்சுவார்த்தையை தொடங்கிய திமுக; ஐ.யூ.எம்.எல் கட்சிக்கு 2 இடங்கள் ஒதுக்க திட்டம்?

மார்ச் 8-ஆம் தேதி திமுக மாநில மாநாடு நடைபெறவுள்ள நிலையில், அதற்கு முன்பாக கூட்டணி பேச்சுவார்த்தையை நிறைவு செய்ய திமுக திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

திமுக குழுவினருடன் ஐயூஎம்எல் குழு பேச்சுவார்த்தை
திமுக குழுவினருடன் ஐயூஎம்எல் குழு பேச்சுவார்த்தை (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 22, 2026 at 12:44 PM IST

1 Min Read
சென்னை: திமுக - ஐ.யூ.எம்.எல் இடையே தொகுதி பங்கிட்டு பேச்சுவார்த்தை அண்ணா அறிவாலயத்தில் நடைபெற்றது.

2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் விரைவில் நடைபெறுவதையொட்டி அரசியல் கட்சிகள் தங்களின் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தையை துவக்கி நடத்தி வருகின்றன. திமுகவை பொருத்தவரை பலம் வாய்ந்த கூட்டணியுடன் தேர்தலை சந்திக்க உள்ளது. திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ், மதிமுக, தேமுதிக, கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள், விடுதலை சிறுத்தைகள், இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக், மனிதநேய மக்கள் கட்சி, தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி
உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளன.

திமுகவுடன் இணைந்துள்ள கட்சிகள் தேர்தலில் இரட்டை இலக்க தொகுதிகளை கேட்டு பெறுவதற்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. மிகுந்த எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் திமுகவின் தொகுதி பங்கிட்டு பேச்சுவார்த்தை குழுவை திமுக பொதுச் செயலாளர் துரைமுருகன் நேற்று அறிவித்தார். திமுக பொருளாளர் டி.ஆர்.பாலு, திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி, அமைச்சர்கள் எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம், கே. என்.நேரு, எ.வ.வேலு, நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் திருச்சி சிவா, ஆ.ராசா ஆகியோர் அந்த குழுவில் உறுப்பினர்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இதற்கிடையே திமுக கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள கட்சிகள் திமுகவுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த, தங்கள் கட்சி சார்பாக பேச்சுவார்த்தை குழுவை அமைத்து வருகின்றன. குறிப்பாக, திமுக கூட்டணியில் உள்ள காங்கிரஸ் கட்சி கடந்த டிசம்பர் மாதமே பேச்சுவார்த்தை குழுவை அமைத்துவிட்டது. மதிமுக, சிபிஎம், இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் உள்ளிட்ட கட்சிகளும் பேச்சுவார்த்தைக் குழுவை அறிவித்துள்ளன.

இந்நிலையில் இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் குழுவினர், திமுகவிடம் தொகுதி பங்கீட்டு பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதற்காக இன்று காலை அண்ணா அறிவாலயம் வந்தனர். இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சியின் தேசிய தலைவர் பேராசிரியர் காதர் மொய்தீன், தமிழ்நாடு மாநில பொதுச் செயலாளர் கே.ஏ.எம் முகமது அபுபக்கர், மாநில பொருளாளர் எம்.எஸ்.ஏ.ஷாஜகான், மாநிலத் துணைத் தலைவர் எம்.அப்துல் ரகுமான் உள்ளிட்டோருடன், டி.ஆர்.பாலு தலைமையிலான திமுக குழுவினர் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டனர்.

இந்நிலையில், முஸ்லீம் லீக் 5 தொகுதிகளில் போட்டியிட விருப்பம் தெரிவித்துள்ளதாகவும், ஆனால் திமுக இரண்டு தொகுதிகளை தர முன்வந்துள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. கடந்த தேர்தலில் முஸ்லீம் லீக் 3 இடங்களில் போட்டியிட்ட நிலையில், அனைத்து இடங்களிலுமே அக்கட்சி தோல்வி அடைந்தது. இதனிடையே, பேச்சுவார்த்தைக்கு வந்திருந்த பேராசிரியர் காதர் மொய்தீன், மயக்கமடைந்ததால் அங்கிருந்து மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டார்.

இதனிடையே கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை தொடர்பாக கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள அனைத்து கட்சிகளுக்கும் திமுக விரைவில் அழைப்பு விடுக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. மார்ச் 8ஆம் தேதி திமுக மாநில மாநாடு நடைபெறவுள்ள நிலையில், அதற்கு முன்பாக கூட்டணி பேச்சுவார்த்தையை நிறைவு செய்ய திமுக திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

