திமுக கூட்டணியில் மஜக, எஸடிபிஐ, முக்குலத்தோர் புலிப்படைக்கு தலா ஒரு தொகுதி ஒதுக்கீடு

திமுக கூட்டணியில் மனிதநேய ஜனநாயக கட்சி, எஸ்டிபிஐ, முக்குலத்தோர் புலிப்படை கட்சி ஆகியவற்றுக்கு தலா ஒரு தொகுதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

அணணா அறிவாலயம் - கோப்புப்படம்
Published : March 25, 2026 at 10:39 PM IST

சென்னை: திமுக கூட்டணியில் மனிதநேய ஜனநாயக கட்சிக்கு ஒரு தொகுதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

மனிதநேய ஜனநாயக கட்சியின் தலைவர் தமிமுன் அன்சாரி, திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினை அண்ணா அறிவாலயத்தில் இன்று சந்தித்தார். இந்த சந்திப்பின்போது இத்தொகுதி பங்கீடு இறுதி செய்யப்பட்டது.

அதன்பின, தமிமுன் அன்சாரி செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், " திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணிக்கு முதல்வர் வாழ்த்துகளோடு மனிதநேய ஜனநாயகக் கட்சிக்கு ஒரு தொகுதியை ஒதுக்கீடு செய்துள்ளார்கள். எந்த தொகுதி குறித்த உரையாடலில் நாங்கள் எங்கள் விருப்பத் தொகுதியை கொடுத்துள்ளோம். முதலமைச்சரிடம் பேசிவிட்டு நாளை மீண்டும் அதை அறிவிப்போம். இன்றைய சந்திப்பு நல்லபடியாக அமைந்தது" என்று தமிமுன் அன்சாரி தெரிவித்தார்.

எஸ்டிபிஐ-க்கு ஒரு தொகுதி: இதேபோன்று, கருணாஸின் முக்குலத்தோர் புலிப்படை கட்சிக்கும் எஸ்டிபிஐ கட்சிக்கும் தலா ஒரு தொகுதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் உடனான தொகுதிப் பங்கீட்டிற்கு பின், எஸ்டிபிஐ கட்சியின் மாநில தலைவர் தெஹ்லான் பாகவி, அண்ணா அறிவாலய வளாகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

இதையும் படிங்க:"அதிமுகவின் தேர்தல் வாக்குறுதிகள் எல்லாம் வெத்து வேட்டு" - துரைமுருகன் விமர்சனம்

அப்போது அவர், "திமுக கூட்டணியில் எஸ்டிபிஐக்கு ஒரு தொகுதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. எந்த தொகுதியில் நாங்கள் போட்டியிடுவோம் என்பதை நாளைய தினம் முதல்வர் அறிவிப்பார். விருப்பப்பட்டியலை நாங்கள் திமுகவிடம் வழங்கியுள்ளோம். உதயசூரியன் சின்னத்தில் நாங்கள் போட்டியிட உள்ளோம்" என்றார்.

கருணாஸ் செய்தியாளர்களிடம் கூறியபோது, "முக்குலத்தோர் புலிப்படை கட்சிக்கு ஒரு தொகுதி என்ற வாக்குறுதியை வழங்கி உள்ளனர். இதற்கான ஒப்பந்தம் நாளை உறுதி செய்யப்படும். வெற்றிச் சின்னம் உதயசூரியன் சின்னத்தில் தான் போட்டியிடுகிறோம். நான் விருப்பப்பட்டுத்தான் உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிடுகிறேன். என்னை யாரும் கட்டாயப்படுத்தவில்லை. இரட்டை இலையில் நின்றால் வெற்றி பெறுவோம் என்ற நிலை மாறி இரட்டை இலை சின்னத்தில் நின்றால் தோற்றுவிடுவோம் என்ற நிலை உருவாகியுள்ளது. இரட்டை இலை சின்னத்தை தாமரைக்கு விட்டுக் கொடுத்துவிட்டது அதிமுக" எனறார்.

2011 -இல் எடப்பாடி எங்கிருந்தார்?: முன்னதாக, அண்ணா அறிவாலயத்தில், தேமுதிக சார்பில் போட்டியிடும் தொகுதிகள் குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்த, அக்கட்சியின் பொருளாளர் எல்.கே. சுதீஷ் தலைமையில் தேமுதிக நிர்வாகிகள் திமுக தலைமை அலுவலகத்திற்கு இன்று வருகை தந்து பேச்சுவார்த்தை குழுவை சந்தித்தனர்.

அதன பின்னர் எல்.கே. சுதீஷ் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், "தேமுதிகக்கு ஒதுக்கப்படும் தொகுதிகள் குறித்து இன்று திமுகவுடன் ஆலோசனை நடைபெற்றது. நாங்கள் கேட்ட தொகுதிகளில் சுமார் 70% அளவுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மீதமுள்ள தொகுதிகள் குறித்து நாளை இரண்டாம் கட்ட பேச்சுவார்த்தைக்கு அழைத்துள்ளனர். நாளை காலை 10 மணிக்கு மீண்டும் சந்திப்பு நடைபெறும். காலை 11 மணிக்குள் அனைத்து தொகுதிகளும் இறுதி செய்யப்படும்" என்றார்.

மேலும், 'அங்கீகரிக்கப்படாத கட்சிகளுடன் திமுக கூட்டணி வைத்திருக்கிறது' என்ற அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி கே. பழனிச்சாமியின் விமர்சனத்துக்கு பதிலளித்த சுதீஷ், " 2011 இல் தேமுதிக இல்லாமல் அதிமுக ஆட்சிக்கே வந்திருக்காது.இப்போது இப்படிப் பேசும் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் 2011-ல் எங்கு இருந்தார் என்பது அவருக்கும் தெரியும்,எங்களுக்கும் தெரியும்" என்று பதிலடி கொடுத்தார்.

