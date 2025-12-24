100 நாள் வேலை திட்டத்தில் மாற்றம்: தமிழகம் முழுவதும் திமுக கூட்டணி ஆர்ப்பாட்டம்
Published : December 24, 2025 at 7:45 PM IST
சென்னை: 100 நாள் வேலை திட்டத்தில் காந்தியின் பெயரை நீக்கியதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, தமிழ்நாடு முழுவதும் திமுக கூட்டணி சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
2005ஆம் ஆண்டு காங்கிரஸ் கூட்டணி அரசால் கொண்டு வரப்பட்ட 'மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலைவாய்ப்புத் திட்ட'த்தின் கீழ், கிராமப்புறங்களில் வேலைவாய்ப்புகள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. ஆனால், இதற்கான நிதியை மத்திய பாஜக அரசு விடுவிக்காததால், இதன் கீழ் பணியாற்றும் நபர்களுக்கு ஊதியும் கொடுக்க முடியாத சூழ்நிலை ஏற்பட்டதாக பல்வேறு மாநிலங்கள் குற்றம்சாட்டின.
இந்நிலையில் மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலைவாய்ப்புத் திட்டம் என்பதை மாற்றி, ‘வளர்ந்த பாரத ஊரக வேலைவாய்ப்பு மற்றும் வாழ்வாதார உறுதியளிப்பு சட்டம்’ எனப் பெயர் மாற்றம் செய்து மத்திய பாஜக அரசு மசோதாவை நிறைவேற்றியுள்ளது. இதற்கு காங்கிரஸ், திமுக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ளது.
இந்த நிலையில், 100 நாள் வேலை திட்டத்தில் காந்தியின் பெயரை நீக்கி, இத்திட்டத்தை ஒழிக்கும் சட்டத்தை கொண்டு வந்துள்ளதாக ஒன்றிய அரசையும், அதற்கு துணைபோகும் அதிமுகவையும் கண்டித்து திமுகவின் மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி சார்பில் தமிழ்நாடு முழுவதும் 400 இடங்களில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
அந்த வகையில், சென்னை பள்ளிக்கரணை அருகே நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் திராவிடர் கழகத் தலைவர் ஆசிரியர் கி.வீரமணி, காங்கிரஸ் சார்பில் கே.வி.தங்கபாலு, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் சார்பில் கே.பாலகிருஷ்ணன், இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் மாநிலச் செயலாளர் மு.வீரபாண்டியன், விசிக தலைவர் திருமாவளவன் உள்ளிட்ட திமுக கூட்டணி கட்சித் தலைவர்கள் பங்கேற்று கண்டன உரையாற்றினர்.
அப்போது கி.வீரமணி கூறுகையில், “ஒன்றிய பாஜக அரசு 100 நாள் வேலை திட்டத்தை மட்டும் காலி செய்து விட்டதாக நினைக்காதீர்கள். வேலை திட்டம் என்ற ஒன்றை காலி செய்த அரசுதான் பாஜக. தற்போது நடைபெறும் மோடி ஆட்சி பாமர ஏழை எளிய மக்களுக்கானது கிடையாது. மகாத்மா காந்தி அனைவருக்கும் பொதுவானவர், நாட்டின் தந்தை என்று கருதப்பட்டவர். மதவெறி எவ்வளவு ஆபத்தானது என பொதுமக்களுக்கு எடுத்துக் கூறிய தியாகியாகத் திகழ்ந்தவரின் பெயரை நீக்கியது மிகப்பெரிய வஞ்சனை. இது எழைகளுகான ஆட்சி அல்ல அம்பானி, அதானி, முதலாளித்துவத்திற்கான ஆட்சி.
பாஜகவிடம் எப்போதும் மறைமுகமாக ஒரு திட்டமும், வெளிப்படையாக வேறு பேச்சும் இருக்கும். 100 நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தை 125 நாட்கள் என மாற்றுவதாகக் கூறுகிறார்கள். இதற்கு பின்னாடி இருக்கும் விளைவுகளை அனைவரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மகாத்மா காந்தி வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தை ரத்து செய்வது வரலாற்றுப் பிழை என உலக பொருளாதார நிபுணர்கள், நோபர் பரிசு வாங்கிய அறிஞர்கள் கூறுகிறார்கள். உலகிற்கு முன்னுதாரணமான திட்டத்தை ஒழிக்கிறது என்றால் அதுதான் பாஜக பாசிசம். இதை எதிர்ப்பது தான் திராவிடம்” என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய திருமாவளவன், “100 நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தின் பெயரை மாற்றியதில் அரசியல் உள்நோக்கம் உள்ளது. மாநில அரசின் நிதிச் சுமையை உயர்த்தி இருக்கிறார்கள். தமிழ்நாட்டை போல அனைத்து மாநிலங்களும் நிதி வலிமை கொண்ட மாநில அரசுகளாக இல்லை. இதனால் மாநில அரசுகள் அவர்களாகவே, இந்த திட்டத்தை கைவிடும் நிலைமை உருவாகும். இதன்மூலம் இந்த திட்டத்தை முழுவதும் ஒழிப்பது தான் மோடி வகையறாவின் திட்டம்.
பாஜக அரசிற்கு காந்தியின் பெயரை பிடிக்காது. அவர் மீது மிகப்பெரிய வெறுப்பு இருக்கிறது. காந்தியின் பெயரை சிறுமைப்படுத்துவதற்காகவே பட்டேலுக்கு மிகப்பெரிய சிலையை நிறுவியுள்ளார்கள். ஆனால், பட்டேல் காங்கிரஸ் தலைவராக இருந்தபோது இரண்டு மூன்று முறை ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பை தடை செய்தவர். இந்த அமைப்பு வளந்தால் நாடு நாசமாகும் என வெளிப்படையாக எச்சரித்தவர். இன்னமும் உத்தரப்பிரதேசம், குஜராத் போன்ற மாநிலங்களில் காந்தியின் புகைப்படங்களை கொளுத்துகிறார்கள். கொல்லப்பட்ட காந்தியை மீண்டும் மீண்டும் கொள்ளை துடிக்கும் கும்பல் கோட்சே கும்பல். ஆங்கிலேயர்களிடம் கடிதம் எழுதிக் கொடுத்து சுதந்திரம் பெற்ற ஒரு கோழையை இன்றும் வீரன் என்று சொல்லித் திரியும் கும்பல் இது.
புதிதாக கொண்டுவரப்பட்ட பெயரில் மறைமுகமாக இந்தியையும், அவர்களின் கருத்தியலையும் திணிக்கிறார்கள். காந்தி பெயரை எடுத்து விட்டால் காங்கிரசை ஒழித்து விட முடியும் என்பது அவர்களின் கனவாக இருக்கிறது. காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட், திராவிடம் இல்லாத பாரதத்தை உருவாக்குவதுதான் அவர்களின் கனவு. இவர்களை ஆதரிக்கும் அதிமுக உள்ளிட்ட கட்சிகளை மக்களிடத்தில் தோலுரித்துக் காட்ட வேண்டும்.
திமுக எடுக்கும் அனைத்து முயற்சிகளுக்கும் விடுதலை சிறுத்தைகள் துணையாக இருப்போம். 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் வழக்கமான தேர்தல் அல்ல. இதற்கு முன்பு சந்தித்த தேர்தலை விட மிக ஆபத்தான தேர்தல், மிகவும் கவனத்துடன் எதிர் கொள்ள வேண்டிய தேர்தல். எதிரணிகளின் சதித்திட்டம், சூது, சூழ்ச்சி அனைத்தையும் பொதுமக்களிடம் எடுத்துரைக்க வேண்டும்” என்றார்.
தொடர்ந்து மதிமுக வைகோ கூறுகையில், “நாதுராம் கோட்சேவுக்கு சிலை வைக்க ஆர்எஸ்எஸ், இந்துத்துவா அமைப்புகள் முயன்று வருகிறது. எந்த அடிப்படையில் காந்தியின் பெயரை நீக்கியுள்ளார்கள் என்ற கேள்விக்கு ஒன்றிய அரசால் பதில் சொல்ல முடியாது. கிராமங்களில் பட்டினியோடு இருக்கும் மக்களுக்கு, இந்த 100 நாள் வேலை திட்டம்தான் பால்வார்த்தது. காந்தியின் பெயர் அனைவரின் உள்ளங்களிலும் செதுக்கப்பட்டுள்ளது.
அன்று கோட்சே காந்தியை சுட்டுக்கொன்றார், இன்று மோடி மீண்டும் காந்தியை கொன்றுள்ளார் என்ற விமர்சனத்திற்கு ஆளாகியுள்ளார். பெரியார், அண்ணா, கருணாநிதி உருவாக்கிய திராவிட கோட்டைக்குள் நுழைந்து திராவிட இயக்கத்தையே சாய்ப்போம் என்று கருத்து கூறுபவர்களுக்கு, இக்கூட்டத்தின் வாயிலாக எச்சரிக்கை விடுக்கிறேன். திராவிட கோட்டை வெறும் மண், கல், இரும்பால் கட்டப்பட்ட கோட்டை அல்ல, திராவிட தோழர்களின் ரத்தம், வியர்வை, கண்ணீராலும், உயிர்களாலும், உறுதிவாய்ந்த இயக்கமாக இருக்கிறது” என்றார்.
சுப.வீரபாண்டியன் கூறுகையில், “காந்தியின் உயிரை பறித்தவர்கள், தற்போது அவரின் பெயரையும் பறித்துள்ளார்கள். அந்த பெயரை (விக்சித் பாரத் - ஜி ராம் ஜி) எடப்பாடி பழனிசாமியால் கூட சரியாகக் கூற முடியாது. அதில் இருக்கும் ராம், அயோத்தி ராமரா இல்ல நாதுராமரா என்று தெரியவில்லை. எந்த ராமாக இருந்தாலும் இந்த மண் எதிர்க்கும்” என்றார்.
மனிதநேய மக்கள் கட்சி தலைவர் ஜவஹிருல்லா கூறுகையில், “கரோனா காலகட்டத்தில் கிராமப்புறங்களில் வேலை செய்தவர்கள், வேலைவாய்ப்பு இல்லாமல் சொந்த ஊருக்கு சென்றவர்களுக்கு 100 நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டம் தான் சோறு போட்டது. இத்திட்டத்தை மாற்றி 125 நாட்கள் கொண்டு வந்திருப்பதாக ஒரு பித்தலாட்டத்தை மோடி அரசு கூறுகிறது. 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் பாஜகவையும் அதை சுமந்து வரும் அதிமுகவையும் வேரோடு சாய்க்க உறுதியெடுப்போம்” என்றார்.
மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி பாலகிருஷ்ணன் கூறுகையில், “பாஜக அரசு பல்வேறு சலுகை திட்டங்களுக்கு, சாவு மணி அடித்து வருகிறது. நாட்டை கார்ப்பரேட் முதலாலிகளுக்கு தாரைவார்த்துக் கொடுக்கும் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அந்தவகையில், 100 நாள் வேலை திட்டத்தை சீர்குலைக்கும் நோக்கில், மசோதாவை நிறைவேற்றியுள்ளனர். கிராமப்புற விவசாயிகளின் வயிற்றில் அடிக்கும் இந்த சட்டத்தை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம்” என்றார்.
காங்கிரஸ் கட்சி கே.வி.தங்கபாலு கூறுகையில், “100 நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டம் சுருங்கிக் கொண்டே வருகிறது. இத்திட்டத்தின் பெயரை மாற்றி, மாநில அரசுகளின் தலையில் நிதிச் சுமையை வைத்துள்ளனர். பிறகு, திட்டத்தை முழுவதும் ரத்து செய்துவிட்டு மாநிலங்களின் மீது பழியை போட்டுத் தப்பிக்க நினைக்கிறது பாஜக. விவசாய சட்டங்களை திரும்பப் பெற்றது போல, 100 நாள் வேலை வாய்ப்பு திட்டத்தையும் மீண்டும் கொண்டு வருவோம்” என உறுதியளித்தார்.
திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி கூறுகையில், “இந்த திட்டம் நிறைவேற்றப்பட்ட உடனே மு.க.ஸ்டாலின், கண்டன குரல் எழுப்பி தமிழ்நாடு முழுவதும் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்படும் என உத்தரவிட்டார். அதனடிப்படையில் இன்று தென் சென்னையில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் நன்றி” என்றார்.