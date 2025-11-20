ETV Bharat / state

உயர்த்திய வரியை குறைத்து விட்டு அதற்கு விழா எடுத்த ஒரே கட்சி பாஜக தான்! செந்தில் பாலாஜி விமர்சனம்!

மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பை ஒன்றிய அரசு தான் எடுக்க வேண்டும். அவர்கள் ஏன் எடுக்கவில்லை? கோவையிலும், மதுரையிலும் மெட்ரோ ரயில் திட்டம் தமிழக முதல்வர் செயல்படுத்துவார். இது வந்தே தீரும் என செந்தில் பாலாஜி கூறினார்.

கோவையில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்து கொண்டவர்களில் ஒரு பகுதியினர்
கோவையில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்து கொண்டவர்களில் ஒரு பகுதியினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 20, 2025 at 3:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

கோவை: உயர்த்திய வரியை குறைத்து விட்டு அதற்கு விழா எடுத்த ஒரே கட்சி பாஜக தான் என முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி விமர்சனம் செய்தார்.

கோவையில் மெட்ரோ ரயில் திட்டத்திற்கு அனுமதி மறுத்த மத்திய அரசை கண்டித்து திமுக தலைமையிலான மதசார்பற்ற முற்போற்கு கூட்டணி சார்பில், கோவை தெற்கு வட்டாட்சியர் அலுவலகம் முன்பு இன்று ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி தலைமையில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியை சேர்ந்த ஆயிரக்கணக்கானோர் பங்கேற்றனர். ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு பின்னர் முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்தார். அப்போது அவர், "மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை நிராகரித்த மத்திய அரசை கண்டித்தும், அதை கேள்வி கேட்காத அதிமுகவை கண்டித்தும்
இன்று ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்பட்டுள்ளது.

மதுரை, கோவை மெட்ரோ ரயில் திட்டங்களுக்கு அனுமதி கோரி அறிக்கை வழங்கப்பட்டு 15 மாதங்கள் ஆகிவிட்டது. உலக வங்கி அதிகாரிகளும் வந்து பல முறை ஆய்வு செய்திருக்கின்றனர். பாஜக ஆளும் மாநிலங்களில் ஐந்து மாதங்களில் விரிவான அறிக்கைக்கு அனுமதி வழங்கப்படுகிறது. ஆனால், தமிழகத்துக்கு மட்டும் அற்ப காரணங்களை கூறி நிராகரித்து இருக்கின்றனர்.

ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்து கொண்டவர்களில் ஒரு பகுதியினர்
ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்து கொண்டவர்களில் ஒரு பகுதியினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஏதேனும் விளக்கங்கள் கேட்டிருந்தால் அதை தமிழக அரசு நிவர்த்தி செய்திருக்கும். ஒரு தலைபட்சமாக தமிழக மக்களை, கோவை மக்களை வஞ்சிக்க வேண்டும் என்பதற்காக இப்படி செய்து இருக்கின்றனர்" என குற்றம்சாட்டினார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "கடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் கோவை மாவட்டத்தில் அதிமுக மற்றும் பாஜகவை மக்கள் 10 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்ற வைத்தனர். அப்படிப்பட்ட மக்களுக்கு கூட மெட்ரோ திட்டத்தை கொடுக்க மனம் இல்லாத அரசு இந்த மோடி அரசு.

பாஜக தலைமையிலான அரசு மத்தியில் மூன்றாவது முறையாக ஆட்சி அமைத்த பிறகு தமிழகத்தில் செயல்படுத்தப்பட்ட சிறப்பு திட்டங்கள் என்ன? ஒரு திட்டத்தை கூட கொடுக்க மனம் இல்லாமல் இந்த அரசு இருக்கின்றது. நமக்குத் தேவை மெட்ரோ ரயில் திட்டம், அதை கொண்டு வர வேண்டும், அதற்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் கொடுக்க வேண்டும்" எனவும் கேட்டுக் கொண்டார்.

மேலும், செந்தில் பாலாஜி பேசுகையில், "மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பை ஒன்றிய அரசு தான் எடுக்க வேண்டும். அவர்கள் ஏன் இதுவரை எடுக்கவில்லை? கோவையிலும், மதுரையிலும் மெட்ரோ ரயில் திட்டங்களை தமிழக முதல்வர் செயல்படுத்துவார். இது வந்தே தீரும்.

கோவையில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்து கொண்டவர்களில் ஒரு பகுதியினர்
கோவையில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்து கொண்டவர்களில் ஒரு பகுதியினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

நாட்டில் எந்த மாநிலங்களில் மெட்ரோவிற்கு விரிவான அறிக்கை அனுப்பப்பட்டு நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளது? இங்கு நிராகரிக்கபட்டதன் நோக்கம் தமிழகம் வளர்ந்து விடக் கூடாது என்ற குறுகிய மனப்பான்மை தான் காரணம்.

உயர்த்திய வரியை குறைத்து விட்டு அதற்கு விழா எடுத்த ஒரே கட்சி பாஜக மட்டுமே. இதனால் தான் நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் தமிழ்நாட்டில் இவர்கள் கணக்கு ஜீரோவாக இருந்தது. இந்த கணக்கு தான் சட்டமன்றத் தேர்தலிலும் இருக்கும். இது அதிமுகவிற்கும் பொருந்தும். கோவையில் பல்வேறு திட்டங்களை திமுக அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது. கோவையின் வளர்ச்சி என்பது திமுக ஆட்சியில் தான் நடந்து இருக்கின்றது" எனவும் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

DMK
DMK ALLIANCE
METRO PROTEST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ஹாக்கியில் அதிரடி காட்டும் கப்பலூர் அரசு கள்ளர் பள்ளி மாணவிகள்! மைதான வசதி எப்போது கிடைக்கும்?

EXCLUSIVE: அழிந்து போன கண்மாயை சீரமைத்து விவசாயம்; கணவனை இழந்த இஸ்லாமிய பெண்களின் புரட்சி!

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.