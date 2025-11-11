கோவையில் ஒரு தொகுதியில் கூட அதிமுக - பாஜக கூட்டணியை வெற்றி பெற விடக் கூடாது! செந்தில் பாலாஜி பேச்சு!
கண்ணை மூடிக் கொண்டு எடப்பாடி பழனிசாமி SIR-ஐ ஆதரிக்கிறார். அதிமுகவிற்கு இது தான் இறுதி தேர்தல் என்பதை நாம் காட்ட வேண்டும் என்று செந்தில் பாலாஜி பேசினார்.
Published : November 11, 2025 at 2:39 PM IST
கோவை: கோவையில் ஒரு தொகுதியில் கூட பாஜக - அதிமுக கூட்டணி வென்று விடக் கூடாது என்று முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி பேசினார்.
வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தை எதிர்த்து தமிழ்நாடு முழுவதும் திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணி சார்பில் இன்று ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடைபெற்றன. அதன் ஒரு பகுதியாக எஸ்ஐஆரை எதிர்த்து கோவை சிவானந்தா காலனி பகுதியில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
திமுக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் திமுக, காங்கிரஸ், விசிக, கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சி, இந்திய கம்யூனிஸ்ட், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட், இந்திய தேசிய லீக், இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் உள்ளிட்ட கட்சிகளை சேர்ந்த ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்றனர்.
ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்து கொண்டவர்கள் SIR மற்றும் மத்திய பாஜக அரசை கண்டித்தும் பதாகைகளை ஏந்தியவாறு முழக்கங்கள் எழுப்பினர்.
ஆர்ப்பாட்டத்தில் பேசிய முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி, "SIR-க்கு முதலில் எதிர்ப்பை பதிவு செய்தவர் நம் முதல்வர் ஸ்டாலின் தான். வருமான வரித்துறை, அமலாக்கத் துறையை வைத்து அடக்குமுறையை முன்னெடுத்தார்கள். ஆனால் அதில் முழுவதுமாக வெற்றி கிடைக்காததால் தற்போது SIR மூலம் அடக்குமுறையை மத்திய அரசு முன்னெடுத்துள்ளது" என்று குற்றம்சாட்டினார்.
இந்திய தேர்தல் ஆணையம் ஏன் அவசரமாக இதனை முன்னெடுத்தது? என்று கேள்வி எழுப்பிய செந்தில் பாலாஜி, இதற்கு இந்த காலம் போதாது என்று தேர்தல் ஆணையத்திற்கும் தெரியும். அப்படி இருந்தும் அதனை செய்கிறார்கள் என விமர்சித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய செந்தில் பாலாஜி, "பீகாரில் லட்சக்கணக்கான வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளார்கள். அதே போல் தமிழகத்தில் செயல்படுத்த முயற்சிக்கிறார்கள். அனைத்தையும் ஆதாருடன் இணைக்க வேண்டும் என்று கூறும் ஒன்றிய அரசு, வாக்காளர் அடையாள அட்டையுடன் ஆதாரை இணைக்க எதிர்க்கிறது. பல்வேறு திட்டங்களை அளித்த திமுக அரசு மீண்டும் வென்று விட கூடாது என நினைத்து இவற்றையெல்லாம் செய்கிறார்கள்.
கண்ணை மூடி கொண்டு எடப்பாடி பழனிசாமி SIR-ஐ ஆதரிக்கிறார். அதிமுகவிற்கு இது தான் இறுதி தேர்தல் என்பதை நாம் காட்ட வேண்டும். 2026 சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் கோவையில் ஒரு தொகுதியில் கூட பாஜக - அதிமுக கூட்டணி வென்று விட கூடாது.
அவினாசி மேம்பாலத்தை திறந்து வைத்தவர் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின். இன்னும் பெரியார் நூலகம், செம்மொழி பூங்கா என பல்வேறு திட்டங்களை அளித்து வருகிறார். கோவையில் வரலாறு காண வளர்ச்சி திட்டங்களை எம்.எல்.ஏ இல்லாமலேயே முதல்வர் வழங்கியுள்ளார். எனவே நாம் அனைவரும் ஒன்றாக இணைந்து SIR முறியடிப்போம்" என தெரிவித்தார்.