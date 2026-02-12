'தமிழ்நாட்டில் பாஜக அரசால் பல துரோகங்கள்'; திமுக கூட்டணி கட்சிகள் நடத்திய ஆர்ப்பாட்டத்தில் தலைவர்களின் உரை
விஜய்க்கு தைரியம், துணிச்சல் இருந்தால் தமிழ்நாட்டிற்கு நிதி ஒதுக்காத பிரதமர் மோடியை 'மோடி அங்கிள்' என சொல்லி பார்க்கட்டும் என்று விசிக வன்னியரசு சவால் விடுத்தார்.
Published : February 12, 2026 at 8:44 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் பல துரோகங்கள் பாஜக அரசால் நிகழ்ந்துள்ளது. நீட் தேர்வை அனுமதிக்க மாட்டேன் என ஜெயலலிதா பிடிவாதமாக இருந்தார். ஆனால், ஜெயலலிதா எதிர்த்த திட்டங்களுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி கையெழுத்து போட்டார் என்று செல்வப்பெருந்தகை குற்றம்சாட்டினார்.
2026 ஆம் ஆண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட்டில் தமிழ்நாட்டிற்கு எந்த வித நிதியையும் ஒதுக்காததை கண்டித்து திமுக கூட்டணி கட்சிகள் சார்பில் தமிழ்நாடு முழுவதும் இன்று கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. அந்த வகையில் "நிதி இல்லை - 100 நாள் வேலை இல்லை" மத்திய பட்ஜெட்டில் தமிழ்நாட்டை வஞ்சித்த பாஜக - துணை போகும் அதிமுக என்ற முழக்கத்துடன், திமுக தலைமையிலான மதசார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி சார்பில் சென்னை சின்னமலை வேளச்சேரி சாலையில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் சண்முகம், விசிக துணை பொதுச்செயலாளர் வன்னியரசு, மதிமுக பொருளாளர் செந்தில் அதிபன், திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் கூட்டணிக் கட்சி தலைவர்கள் கலந்துகொண்டு கண்டன உரையாற்றினர்.
செல்வப்பெருந்தகை
தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை கண்டன உரையில், '' தமிழ்நாட்டில் பல துரோகங்கள் பாஜக அரசால் நிகழ்ந்துள்ளது. நீட் தேர்வை அனுமதிக்க மாட்டேன் என ஜெயலலிதா பிடிவாதமாக இருந்தார். ஜெயலலிதா எதிர்த்த திட்டங்களுக்கு கையெழுத்து போட்டது இபிஎஸ். உதய் மின் திட்டத்தில் ஜெயலலிதா கையெழுத்து இட மாட்டேன் என கூறினார், பின் இபிஎஸ் தங்கமணியை அனுப்பி கையெழுத்து போட வைத்தார்.
12% மேல் ஜிஎஸ்டி வேண்டாம் என கூறினோம், காங்கிரஸ் கொண்டு வந்த ஜிஎஸ்டி வேறு, பாஜக வின் ஜிஎஸ்டி வேறு. தமிழகத்தை மோடிக்கு அடமானம் வைத்தது போல, அமெரிக்காவிற்கு இந்தியாவை மோடி அடமானம் வைத்துவிட்டார். ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் மத்திய பட்ஜெட் தாக்கல் செய்த வரலாறு இல்லை. நிர்மலா சீதாராமன் முதலில் திருக்குறளை மறந்துவிட்டார், ஒரு பைசா கூட தமிழகத்திற்கு ஒதுக்கவில்லை.
இந்தியாவில் அனைத்து துறைகளிலும் முதன்மை மாநிலமாக தமிழகம் உள்ளது. இந்தியாவில் பிரதமருக்கு இருவரை பார்த்தால் பயம். ஒன்று ராகுல் காந்தி மற்றொருவர் மு.க. ஸ்டாலின். ஜல் ஜீவன் திட்டத்திற்கு 70 லட்சம் கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் 10 லட்சம் கோடி மட்டுமே செலவிடப்பட்டுள்ளது. மீதமுள்ள 60 லட்சம் கோடி அம்பானி, அதானிக்கு வழங்கப்பட்டதா? மத்திய அரசின் நிதி நிலை அறிக்கையில் மிகப்பெரிய பித்தலாட்டம் இருக்கிறது'' என்றார்.
சிபிஐ பெ.சண்முகம்
சிபிஐ மாநில செயலாளர் பெ.சண்முகம் கண்டன உரையில், '' பாஜக அல்லாத மாநிலங்களுக்கு நிதி ஒதுக்கீட்டில் பாரபட்சம் காட்டப்படுகிறது.
தமிழ்நாடு நிதியை சரியாக செலவிடவில்லை என அதிமுக சார்பில் நாளை வினோதமான போராட்டம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தன் வீட்டிற்கு ரெய்டு வரக்கூடாது என இபிஎஸ் பாஜகவிற்கு பாராட்டு தெரிவிக்கிறார்.'' என்றார்.
விசிக வன்னியரசு
விசிக துணை பொதுச்செயலாளர் வன்னியரசு கண்டன உரையில், '' 16 வது நிதி ஆணையத்தின் மூலம் தமிழகம் புறக்கணிக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாட்டு மக்களும் புறக்கணிக்கப்பட்டுள்ளார்கள். இது தமிழ்நாட்டின் உரிமைக்கான போராட்டம். தமிழ் மொழியை அழிக்க, சமஸ்கிருத மொழிக்கு அதிக நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்போதுதான் தமிழ்நாட்டிற்கும், டெல்லிக்குமான போராட்டம் தொடங்கியுள்ளது.
விஜய்க்கு தைரியம், துணிச்சல் இருந்தால் தமிழ்நாட்டிற்கு நிதி ஒதுக்காத மோடியை 'மோடி அங்கிள்' என சொல்லி பார்க்கட்டும். அவரால் சொல்ல முடியாது, அவருக்கு துணிச்சல் இல்லை. அதே போல இன்னொருவர் (சீமான்) இருக்கிறார். அவர் கையை தூக்கி பேசுவார். வாயில் பார்ப்பன கடப்பாறையை வைத்து இருப்பதால் அவரால் பேச முடியாது.'' என விமர்சித்தார்.
ஆம் ஆத்மி வசீகரன்
ஆம் ஆத்மி கட்சியின் மாநில செயலாளர் வசீகரன் கண்டன உரையில், '' எஸ்.ஐ.ஆர். மூலம் டெல்லியில் ஆட்சியை இழந்தவர்கள் நாங்கள். ஆளுநர் நடவடிக்கையை கண்டித்து மாளிகைக்குள்ளேயே சென்று போராட்டம் நடத்தியது எங்கள் கட்சி. ஊழலுக்காக சிறை சென்ற ஒரே முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா மட்டுமே, அந்த ஊழலை விட மோசமானவர் மோடி'' என்றார்.