தேர்தல் ஆணையர் வெளியிட்ட அதிரடி அறிவிப்பு - முதல்வர் தலைமையில் அவசர ஆலோசனைக் கூட்டம்!
பீகாரை தொடர்ந்து தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட 12 மாநிலங்களிலும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் நடைபெற உள்ளதாக இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 27, 2025 at 5:38 PM IST
சென்னை: வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இந்த விவகாரத்தில் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆலோசிக்க, தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில், திமுக கூட்டணிக் கட்சிகளின் கூட்டம் இன்று மாலை 6 மணிக்கு நடைபெற உள்ளது.
திமுக தலைமை அலுவலகமான சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் இந்த ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெறுகிறது.
முன்னதாக, வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் தொடர்பாக, செய்தியாளர்களை சந்தித்த இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் டெல்லியில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது அவர், “பீகார் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் மிக சிறப்பாக நடத்தப்பட்டது. பீகாரை தொடர்ந்து 2வது கட்டமாக தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட 12 மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் நவம்பர் 4ஆம் தேதி முதல் டிசம்பர் 4ஆம் தேதி வரை வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் நடைபெறும்" எனவும் அவர் தெரிவித்திருந்தார்.
இந்நிலையில், அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகளை ஆலோசிக்க தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில், திமுக கூட்டணிக் கட்சிகளின் கூட்டம் இன்று (அக்.27) மாலை 6 மணிக்கு சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் நடைபெறவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.