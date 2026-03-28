ETV Bharat / state

வேட்பாளர்களை அடுத்தடுத்து அறிவித்த திமுக கூட்டணி கட்சிகள்

கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் ஈ.ஆர்.ஈஸ்வரன் (ETV Bharat Tamilnadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 28, 2026 at 10:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: மதிமுக, கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சி, மனிதநேய மக்கள் கட்சி, மனிதநேய ஜனநாயகக் கட்சி, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் ஆகிய கட்சிகளின் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் வெளியாகியுள்ளது.

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு வரும் ஏப்ரல் 23- ஆம் தேதி ஒரே கட்டமாக நடைபெறவுள்ளது. இதையடுத்து வேட்பு மனுத்தாக்கல் வரும் மார்ச் 30- ஆம் தேதி தொடங்குகிறது. தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணும் பணி வரும் மே 04- ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது.

இந்த நிலையில் சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள திமுகவின் தலைமை அலுவலகமான அண்ணா அறிவாலயத்தில் தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான திமுக சார்பில் போட்டியிடும் 164 பேர் கொண்ட வேட்பாளர்கள் பட்டியலை அக்கட்சியின் தலைவரும், தமிழ்நாடு முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் இன்று (மார்ச் 28) வெளியிட்டுள்ளார்.

அதைத் தொடர்ந்து, திமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் இடம் பெற்றுள்ள தேமுதிகவுக்கு 10 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் தேமுதிக பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் வேட்பாளர்கள் பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளார். அதன்படி, விருத்தாசலத்தில் பிரேமலா விஜயகாந்தும், விருதுநகரில் அவரது மகன் விஜய பிரபாகரரும் போட்டியிடுகின்றனர்.

இதையும் படிங்க: தேமுதிக வேட்பாளர்கள் பட்டியல் வெளியானது; விருத்தாச்சலம் தொகுதியில் பிரேமலதா

அதன் தொடர்ச்சியாக, திமுக கூட்டணி கட்சிகளான மதிமுக, கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சி, மனிதநேய மக்கள் கட்சி, மனிதநேய ஜனநாயகக் கட்சி, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் ஆகிய கட்சிகள் தங்களது வேட்பாளர்களை வெளியிட்டுள்ளனர்.

இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சியின் தொகுதிகள், வேட்பாளர்கள் விவரம்

1.பாபநாசம்- ஷாஜகான்

2.வாணியம்பாடி- சையது பாரூக்

கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சியின் தொகுதிகள், வேட்பாளர்கள் விவரம்

1.திருச்செங்கோடு- ஈ.ஆர்.ஈஸ்வரன்

2.பொள்ளாச்சி- நித்தியானந்தன்

கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சியின் வேட்பாளர்கள் திமுகவின் உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிடுகின்றனர்.

மனிதநேய மக்கள் கட்சியின் தொகுதிகள், வேட்பாளர்கள் விவரம்

மனிதநேய மக்கள் கட்சியின் மாநில பொதுச்செயலாளர் அப்துல் சமது (ETV Bharat Tamilnadu)

1.நாகப்பட்டினம்- ஜவாஹிருல்லா

2.மணப்பாறை- அப்துல் சமத்

மனிதநேய ஜனநாயகக் கட்சி

மனிதநேய ஜனநாயகக் கட்சியின் தலைவர் தமிமுன் அன்சாரி (ETV Bharat Tamilnadu)

1.சிதம்பரம்-தமிமுன் அன்சாரி

மனிதநேய ஜனநாயகக் கட்சியின் தலைவர் தமிமுன் அன்சாரி, திமுகவின் சின்னமான உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிடுகிறார்.

மதிமுக போட்டியிடும் தொகுதிகள், வேட்பாளர்கள் விவரம்:

1.மொடக்குறிச்சி- செந்தில்நாதன்

2.சீர்காழி-வழக்கறிஞர் செந்தில்செல்வன்

3.கடையநல்லூர்-ராஜேந்திரன்

4. மதுரை தெற்கு- பூமிநாதன்

சீர்காழி தொகுதியில் மட்டும் தனி சின்னத்தில் போட்டியிடும் மதிமுக, மற்ற மூன்று தொகுதிகளிலும் திமுகவின் உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிடுகிறது.

ஏப்ரல் 2-இல் தேர்தல் பிரச்சாரத்தைத் தொடங்கும் வைகோ

சென்னை எழும்பூரில் உள்ள மதிமுகவின் தலைமை அலுவலகமான தாயகத்தில் வேட்பாளர்கள் பட்டியலை வெளியிட்டு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ, "வரும் ஏப்ரல் 2- ஆம் தேதி முதல் தேர்தல் பிரச்சாரத்தைத் தொடங்கவுள்ளேன். ஏப்ரல் 21-ஆம் தேதி மாலை வரை தீவிர பிரச்சாரத்தை மேற்கொள்ள தீர்மானித்துள்ளேன். தமிழ்நாட்டிற்கு பெரும் அபாயமாக விளங்கும் இந்துத்துவ சக்திகளான பாரதிய ஜனதா கட்சியை தமிழ்நாட்டில் காலூன்ற விடக்கூடாது.

தந்தை பெரியார், பேரறிஞர் அண்ணா, கலைஞர் ஆகியோர் உருவாக்கி வளர்த்த திராவிட இயக்கக் கோட்டைக்கு எந்தச் சேதாரமும் ஏற்படக்கூடாது. முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையிலான திராவிட மாடல் அரசின் மக்கள் நலத்திட்டங்களான மகளிர் நலத்திட்டங்கள் மற்றும் பள்ளி மாணவர்களுக்கான காலை உணவுத் திட்டம் போன்றவற்றை மக்களிடம் எடுத்துச் சொல்லுவோம்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

TAGGED:

திமுக கூட்டணி கட்சிகள்
வேட்பாளர்கள் பட்டியல்
மதிமுக
மமக
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.