ஆர்எஸ்எஸ் சக்திகளை தமிழ் மண்ணுக்குள் நுழைய விட மாட்டோம் - வைகோ பேச்சு
வரும் சட்டமன்றத் தேர்தல் 'தமிழ்நாடு vs மோடி' தேர்தல். அதில் தமிழ்நாடு வெல்லும். பாஜகவின் வெறுப்பு அரசியல் தமிழ்நாட்டுக்கு தேவையில்லை என மனிதநேய மக்கள் கட்சியின் தலைவர் ஜவாஹிருல்லா தெரிவித்தார்.
Published : February 21, 2026 at 9:04 PM IST
மதுரை: ஆர்.எஸ்.எஸ் சக்திகளை தமிழ் நாட்டு மண்ணுக்குள் நுழைய அனுமதிக்க மாட்டோம் என வைகோ பேசினார்.
நடிகர் கமல்ஹாசன் பண்பாட்டு மையம் சார்பாக, 'மறவோம் - Remembering Bapuji And Brothers' என்ற நிகழ்வு மதுரை காந்தி நினைவு அருங்காட்சியகத்தில் இன்று நடைபெற்றது. அதில், முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநில செயலாளர் சண்முகம், இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக்கின் தேசிய தலைவர் காதர் மொய்தீன், மனிதநேய மக்கள் கட்சியின் தலைவர் ஜவாஹிருல்லா, மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ, விசிக தலைவர் திருமாவளவன், தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சியின் தலைவர் வேல்முருகன் உள்ளிட்டோர் சிறப்புரையாற்றினர்.
அப்போது மேடையில் பேசிய வைகோ, “காந்தியின் மார்பில் 3 குண்டுகள் ஊடுருவி ரத்தம் கொட்ட "ஹே ராம்" என்றவாறு அவர் சாய்கின்ற வேளையில் அவரது இரு கரங்களும் தன்னையறியாமல் அந்த கோட்சேவை நோக்கி சற்று உயர்ந்து அப்படியே விழுந்தார். அப்போது, மகாத்மா காந்தியை சுட்டுக் கொன்றவன் ஒரு முஸ்லிம் என்று ஒரு வெறியன் காட்டுக்கூச்சல் எழுப்பியபோது, கவர்னர் ஜெனரல் பொறுப்பை அப்பொழுது ஏற்றிருந்த லார்ட் மவுண்ட்பேட்டன் "அட முட்டாளே, காந்தியைச் கொன்றவன் ஒரு இந்து" என்று உரத்த குரலிலே அவர் கூறினார்.
காந்தியடிகளினுடைய புகழ் அழியாது. மண்ணும், மலைகளும் இருக்கும் வரை, காடுகளும் வனங்களும் இருக்கும் வரை, இந்த வெளிமண்டலத்திலே காற்று உலவுகின்ற காலம் வரை காந்தியாரினுடைய புகழும் ஒளி வீசிக்கொண்டே இருக்கும். காந்தி மீது துப்பாக்கி ஏவிய இந்துத்துவ பயங்கரவாதி நாதுராம் விநாயக் கோட்சே-வை இன்றைக்கும் போற்றுவதற்கு சிலர் புறப்பட்டிருக்கின்றார்கள். கோட்சே சிலைக்கு மாலை அணிவிக்கிறார்கள். இந்த மண்ணுக்குள் நுழைய அனுமதிக்க மாட்டோம், அந்த சனாதன இந்துத்துவ ஆர்.எஸ்.எஸ். சக்திகளை, தகர்ப்போம், தவிடுபொடியாக்குவோம். இது எங்கள் திராவிட பூமி. பெரியாரும் அண்ணாவும் கலைஞரும் கட்டிக்காத்து வளர்த்த திராவிட மண். இங்கே அவர்களுக்கு எக்காலமும் இடமில்லை என்ற நிலையை உறுதிப்படுத்துவோம். தேர்தல் களத்திலே வாகை சூடுவோம்” என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி வேல்முருகன், "72 வயது. 72 வயதிலும் மிடுக்கான உடை, மிடுக்கான நடை, மிடுக்கான மீசை. ஏதோ ஒரு திரைப்படத்தில் வேடமிட்டு நடிப்பதற்காக இந்த விடுதிக்கு இவர் வந்திருப்பார் என்றுதான் பார்த்தேன். ஆனால் அருகாமையில் வந்தபோது தான் தெரிகிறது, அவர் இன்னும் இளமையாகவே, புன்னகை மன்னனாகவே இருக்கிறார் என்று.
சரி, ஒரு திரையுலகத்திலிருந்து இந்திய நாடாளுமன்றத்திற்கு சென்றிருக்கிறார். இந்திய நாடாளுமன்றத்தில் இந்திய சமூகத்திற்கான அவரது உரை எப்படி இருக்கும் என்று பார்த்தேன். இந்திய சமூகத்திற்கான மதச்சார்பின்மைக்காக, சகோதரத்துவத்திற்காக, சகிப்புத்தன்மைக்காக, சமத்துவத்திற்கான ஒரு உரையாக, பாசிச முகத்தை நேருக்கு நேராக நாடாளுமன்றத்தில் எதிர்த்து நின்ற உரையாக... உங்கள் தாத்தா, உங்கள் தந்தை, நீங்கள் இந்த சுதந்திர இந்தியாவிற்கு வித்திட்ட குடும்பத்திலிருந்து வந்த வாரிசு என்ற முறையில் பாசிச, சங்கி, சனாதன கும்பல்களைத் திணறடித்தீர்கள். உங்கள் கம்பீரக் குரல் ஒலிக்கட்டும். உங்கள் குரல் எங்களின் 8 கோடி தமிழ் மக்களுக்கான சட்டமன்றங்களிலும் ஒலிக்கட்டும்.
எங்கு பார்த்தாலும் சாதி சண்டை, மதக்கலவரம் என இந்த மண்ணில் மனித வெறுப்புகளை உருவாக்குகின்ற மடையர்களை எதிர்கொள்வதற்கு உங்களை போன்று அறிவில், ஆற்றலில் சிறந்த, நடிப்பில் சிறந்த, படத்தின் ஊடாக கோடிக்கணக்கான மக்களின் உள்ளங்களை கவருகின்ற ஆற்றல் படைத்த கலைஞரே வேண்டும்.
நீங்கள் நடிகர் அல்ல. இந்த மக்களை பக்குவப்படுத்த, புரிதலை உருவாக்க, ஒரு சாதிச் சண்டை இல்லாத, மதவெறி ஆச்சரியங்கள் இல்லாத ஒரு சமூகம் படைப்பதற்கு நீங்கள் பேசப்பட்டது திரையறையில் வசனம் மட்டுமல்ல, அது நிஜத்திலும் அதைச் செய்வதற்கான முன்னேற்பாடுகளைச் செய்கின்ற அந்தச் சுதந்திர தாகம் கொண்ட குடும்பத்திலிருந்து வந்த ஒரு நல்ல தலைவனாக உயர்ந்திருக்கிறீர்கள்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய ஜவாஹிருல்லா, “இந்தியாவின் விடுதலைக்கு அனைத்து சமூகங்களும் ஒன்று சேர்ந்து தியாகங்களை செய்து, இன்னுயிரையும் நீத்து அந்த விடுதலையைப் பெற்றோம். ஆனால் வரலாற்றில் சில இருட்டடிப்புகள் செய்யப்படுகின்றன. குறிப்பாக முஸ்லிம்களுடைய பங்களிப்பை இருட்டடிப்பு செய்யக்கூடிய வகையிலே இன்று பாஜக ஆளக்கூடிய மாநிலங்களிலே பாட நூல்கள் எல்லாம் எழுதப்படக்கூடிய ஒரு நிலையைப் பார்க்கின்றோம்.
கொல்லப்பட்டாலும் கூட ராம், ரகீம் என்கிற பெயர்களை அடிக்கடி உச்சரிப்பதை விடமாட்டேன். இரண்டும் ஒரே கடவுளின் பெயர்கள் என்று சொன்னவர் காந்தியடிகள். இதனால்தான் மதத்தை வைத்து அரசியல் பிழைப்பு நடத்துற அற்பர்களுக்கு காந்தியைப் பிடிக்கிறதில்லை. அண்மையிலே பாஜகவை சேர்ந்த ஒரு முதலமைச்சரே முஸ்லிம்களுக்கு எதிரா வன்முறையைத் தூண்டுவதைப் பார்த்திருப்பீர்கள். இதைச் சொல்வதற்கே எனக்கு வெட்கமாக இருக்கிறது. ஆனால் எந்த வெட்கமும் இல்லாமல் இப்படியான செயல்களில் அவர்கள் ஈடுபடுகிறார்கள். சமூக ரீதியாக, கல்வி ரீதியாக பிற்படுத்தப்பட்ட முஸ்லிம்களுக்கு இட ஒதுக்கீடு கொடுக்கக் கூடாது என்று நினைக்கிறார்கள்.
கிறிஸ்தவர்கள் மேல் தாக்குதல் நடத்துகிறார்கள், மாற்றுத் திறனாளிகளை எள்ளி நகையாடி சிறுமைப்படுத்திப் பார்க்கிறார்கள். தமிழ்நாட்டில் இப்படியான சம்பவங்கள் அரங்கேற்றப்பட வேண்டும் என்று வெறிபிடித்து அலைகிறார்கள். நம் அரசும் எங்களைப் போன்ற தோழமைக் கட்சிகளும் இருக்கும் வரை அதனை நடக்க விடமாட்டோம்.
மதம் பிடிக்காமல் மக்களைப் பக்குவப்படுத்துவதுதான் மதங்களின் வேலை. மதவெறி பிடித்தால் முதலில் சாவது மனிதம் தான். இதை நன்றாக உணர்ந்திருப்பதால்தான் வெறுப்பைப் புறந்தள்ளி தமிழ்நாடு வளர்ச்சிப் பாதையில் போகிறது. மதத்தையும், மனிதர்களையும் வைத்து ஆட்சியை பிடிக்க நினைக்கிற பாஜகவின் பிடியில் தமிழ்நாடு சிக்கக்கூடாது.
இதற்காகத்தான் இந்தத் தேர்தல், 'தமிழ்நாடு vs மோடி'. அதில் தமிழ்நாடு வெல்லும். பாஜகவின் வெறுப்பு அரசியல் தமிழ்நாட்டுக்கு தேவையில்லை. காந்தியடிகளின் மத நல்லிணக்கமும், தந்தை பெரியாரின் பகுத்தறிவும், சமூக நீதிப் பார்வையும் தான் தமிழ்நாட்டுக்கும், இந்தியாவுக்கும் தேவை” எனப் பேசினார்.