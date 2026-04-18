எந்த நேரத்திலும் உடையும் நிலையில் திமுக கூட்டணி - அண்ணாமலை விமர்சனம்

கடைசியாக மக்களவை உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை 523-லிருந்து 545 ஆக உயர்த்தப்பட்டது. அப்போதைய திமுக தலைவர் கருணாநிதி தமிழ்நாட்டில் மக்களவை உறுப்பினர்களை உயர்த்த வேண்டாம் என்று கூறியதாக அண்ணாமலை தெரிவித்தார்.

பாஜகவின் முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை பிரச்சாரம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : April 18, 2026 at 5:04 PM IST

தருமபுரி: திமுக கூட்டணி எந்த நேரத்திலும் உடையும் நிலையில் திமுக கூட்டணி இருப்பதாக பாஜகவின் முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை விமர்சித்துள்ளார்.

தருமபுரி மாவட்டத்தில் பாலக்கோடு சட்டமன்றத் தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிடும் முன்னாள் அமைச்சர் கே.பி.அன்பழகன், தருமபுரி சட்டமன்றத் தொகுதியில் பாமக சார்பில் போட்டியிடும் சௌமியா அன்புமணி, பென்னாகரம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் பாமக சார்பில் போட்டியிடும் பாடி செல்வம், பாப்பிரெட்டிப்பட்டி சட்டமன்றத் தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளர் மரகதம் வெற்றிவேல், அரூர் சட்டமன்றத் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளர் சம்பத்குமார் ஆகியோரை ஆதரித்து பாஜகவின் முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை இன்று பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.

அப்போது அண்ணாமலை, "கோவையிலும், தருமபுரியிலும் அதிமுக மற்றும் அதன் கூட்டணிக் கட்சி வேட்பாளர்கள் கடந்த தேர்தலில் வெற்றி பெற்றதால் அங்கு எந்த வளர்ச்சித் திட்டங்களை திமுக அரசு செயல்படுத்தவில்லை. திமுக ஆட்சித் தூக்கி எறியப்பட்டு அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி ஆட்சி அமையும். பாராளுமன்றத்தில் அரசியலமைப்பு திருத்த சட்டம் 131-ஐ பிரதமர் நரேந்திர மோடி கொண்டு வந்தார். அரசியலுக்கு பெரும் தடைகளைத் தாண்டி பெண்கள் வருகின்றனர். பெண்களின் வளர்ச்சியைக் கருத்தில் கொண்டு பாராளுமன்றத்தில் இந்த சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது.

தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி கட்சிகளின் வேட்பாளர்களுடன் அண்ணாமலை (ETV Bharat Tamil Nadu)

காங்கிரஸும், திமுகவும் இந்த சட்டத்தைத் தோற்கடித்து விட்டன. இந்த மசோதாக்களை பிரதமர் நரேந்திர மோடி மீண்டும் பாராளுமன்றத்திற்கு கொண்டு வந்து நிறைவேற்றுவார். பெண்கள் இடஒதுக்கீடு மசோதாவுக்கு எதிராக செயல்பட்ட காங்கிரஸ் மற்றும் திமுகவிற்கு பெண்கள் யாரும் வாக்களிக்கக் கூடாது. இவர்கள் இன்னும் பழைய கால அரசியலையே வைத்திருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்றனர். புதியவர்களை வரவேற்கும் பிரதமராக நரேந்திர மோடி உள்ளார்.

1973- ஆம் ஆண்டு கடைசியாக 523-லிருந்து 545 ஆக மக்களவை உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கை உயர்த்தப்பட்டது. அன்று திமுக தலைவர் கருணாநிதி தமிழ்நாட்டில் மக்களவை உறுப்பினர்களை உயர்த்த வேண்டாம் என்று கூறினார். அதே தவறை அவரது மகன் ஸ்டாலின் இப்போது செய்கிறார்.

மத்திய அரசு திட்டங்கள் மூலம் தருமபுரி மாவட்டத்தில் ஏராளமானோர் பயன் பெற்றுள்ளனர். தமிழ்நாட்டில் அனைத்து இடத்திலும் நதிநீர் பிரச்சினை உள்ளது. 5 ஆண்டுகள் முதலமைச்சராக இருந்து ஐந்து முறை கேரளா சென்று வந்தார் மு.க.ஸ்டாலின். ஆனால் முல்லைப் பெரியாறு அணை குறித்து பேசவில்லை. விவசாயத்தையும், விவசாயிகள் பற்றிய எந்த கவலையும் அவருக்கு இல்லை. விவசாயம் குறித்து முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு ஒன்றும் தெரியாது.

தமிழ்நாட்டில் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் அதிகம். அதைப் பார்த்து பொறுத்துக் கொள்ள முடியாமல் பிரேமலதா சேலம் பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிவிட்டார். இன்று பிரதமர் நரேந்திர மோடியும், எடப்பாடி பழனிசாமியும் கோவையில் ஒன்றாக தேர்தல் பிரச்சாரம் செய்கின்றனர். ஆனால் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தனியாக, ராகுல் காந்தி தனியாக பிரச்சாரம் செய்கின்றனர். திமுக பொருந்ததாத கூட்டணி. இது எந்த நேரத்திலும் உடையும் என தெரியாது. அரசு உயரதிகாரிகள் மாற்றப்பட்டனர். அதேபோன்று தமிழ்நாடு முதலமைச்சரும் மாற்றப்படுவார்" என்று பேசினார்.

