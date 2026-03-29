இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு

"திமுக தலைமையிலான மதசார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி 200 என்ற இலக்கைத் தாண்டும்" என்று இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் வீரபாண்டியன் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

Published : March 29, 2026 at 5:26 PM IST

சென்னை: திமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட ஐந்து சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்களை இன்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு திருத்துறைப்பூண்டி, தளி, பவானிசாகர், திருப்பூர் வடக்கு, ஸ்ரீவில்லிப்புத்தூர் ஆகிய சட்டமன்றத் தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருந்தது. அந்த தொகுதிகளில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களை இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் வீரபாண்டியன் அறிவித்துள்ளார்.

சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில தலைமை அலுவலகமான பாலன் இல்லத்தில் இன்று (மார்ச் 29) செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் வீரபாண்டியன், "தமிழ்மக்கள் மீது கொண்ட நம்பிக்கையாகச் சொல்கிறோம் நாங்கள் வெல்வோம். அறிவில் சிறந்தவர்கள் பலர் இடதுசாரிகள் குரலுக்கு செவிமடுப்பார்கள்; தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் குரலுக்கு செவிமடுப்பார்கள் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது.

இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தொகுதிகள், வேட்பாளர்கள் விவரம்:

1.திருத்துறைப்பூண்டி மாரிமுத்து
2.தளிராமச்சந்திரன்
3.பவானிசாகர் சுந்தரம்
4.திருப்பூர் வடக்குரவி
5.ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் மகாலிங்கம்

ஆகியோர் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்படுகின்றன.

வேட்பாளர்கள் ஐந்து பேரும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாணவர் அமைப்பு, இளைஞர் அமைப்பில் பணியாற்றியவர்கள். சமரசம் இல்லாமல் உழைக்கும் மக்களுக்காக ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காக ஏழை எளிய மக்களுக்காக அவர்கள் உரிமைக் குரலாக சட்டமன்றத்தில் ஒலித்துக் கொண்டிருப்பார்கள். இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வேட்பாளர்கள் மட்டுமில்லாமல் திமுக தலைமையிலான அனைத்து கூட்டணி கட்சி வேட்பாளர்களுக்கும் தரமான வெற்றியைக் கொடுக்க வேண்டும்.

தமிழ்நாடு நலன் மட்டுமல்ல; இந்தியாவின் எதிர்கால நலனை கருத்தில் கொண்டுள்ளோம். திமுக தலைமையிலான மதசார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணிக்கு பேராதரவு கொடுக்க வேண்டும். நாளை மறுநாள் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிடப்படும்; நாடு முழுவதும் கட்சி சாராத பல்வேறு அறிஞர்களின் கருத்துக்களைக் கேட்டு அறிக்கைகளைத் தயார் செய்துள்ளோம். உழைக்கும் மக்கள் நலன், நாட்டு நலன், மொழி சார்ந்த நலன் உள்ளிட்டவற்றைக் கொண்டிருக்கும். ஐந்து சட்டமன்றத் தொகுதிகளிலும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வெற்றி பெறும். திமுக தலைமையிலான மதசார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி 200 என்ற இலக்கைத் தாண்டும்" என்று நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

திமுக கூட்டணி குறித்த தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விமர்சனம் குறித்து செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்த வீரபாண்டியன், "நாங்கள் எங்கும் உடைபடவில்லை; எங்கள் அரசியல் ஆழம் குறித்து அவர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நாங்கள் முன்மொழிந்திருக்கக் கூடிய கருத்து, சட்டத்தின் ஆட்சி முறையைக் காப்பது. நாளை கட்சியின் செயற்குழு கூட்டம் கூடுகிறது. வீடுகளில் தோழமைக் கட்சிகளின் கொடிகளைக் கட்டி மக்களை சந்திக்கும் சிறு சிறு கூட்டங்களை ஏற்பாடு செய்ய உள்ளோம். ஆயிரக்கணக்கில் கூட்டங்களை நடத்த உள்ளோம்.

மக்கள் நலக்கூட்டணி என்ற உண்மையை ஒப்புக்கொண்டதற்காக நன்றி. பல கட்சிகள் இயங்கும் முறை கொண்ட நாட்டில் புதிதாக பல கட்சிகள் வரும்போது அனைவரும் இணைக்க வேண்டிய சூழல் வருகிறது. இடங்கள் முக்கியமில்லை; கொள்கைதான் முக்கியம். எங்களை எண்ணிக்கையில் தேடக்கூடாது, உழைக்கும் மக்கள், ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் உரிமை போரில் எங்களைத் தேட வேண்டும். ஏழைகள் நிறைந்த நாட்டில் இலவசங்கள் தவறில்லை. இலவசம் என்ற பெயர் வேண்டுமானால் தவறாக இருக்கலாம்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுக பொதுச் செயலாளர் தொடர்ந்து பல்வேறு இலவசங்களை அறிவித்து வருவது தொடர்பான கேள்விக்கு, "மிரட்டியவர்களால் அவர்களால் மிரண்டு போனவர்களால் அமைந்துள்ள கூட்டணி அதிமுக கூட்டணி" என விமர்சித்தார்.

