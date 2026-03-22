திமுக கூட்டணியில் தான் சிபிஎம் தேர்தலை சந்திக்கும் - மாநில செயலாளர் சண்முகம் உறுதி
தொகுதிகளை ஒதுக்கீடு செய்வதில் இருக்கும் சிரமங்களை முதலமைச்சர் பகிர்ந்துக் கொண்டதாக சிபிஎம் மாநிலச் செயலாளர் சண்முகம் தெரிவித்தார்.
Published : March 22, 2026 at 3:06 PM IST
சென்னை: திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்றக் கூட்டணியில் தான் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சித் தேர்தலைச் சந்திக்கும் என சிபிஎம் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் சண்முகம் தெரிவித்துள்ளார்.
தொகுதிப் பங்கீட்டில் இழுபறி நீடித்து வந்த நிலையில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் சண்முகம் தலைமையிலான குழு, சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள திமுகவின் தலைமை அலுவலகமான அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுகவின் தொகுதிப் பங்கீட்டுக் குழுவுடன் இன்று (மார்ச் 22) மீண்டும் பேச்சுவார்த்தையை நடத்தியது. அத்துடன், முதலமைச்சரையும் சந்தித்துப் பேசினர்.
பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் சண்முகம், "மதச்சார்பற்ற ஜனநாயக முற்போக்கு கூட்டணியில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சித் தொடர்ந்து பயணித்து வருகிறது. 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலிலும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற கூட்டணியில் இணைந்து தொடர்ந்து தேர்தலைச் சந்திப்பது என்று ஏற்கனவே முடிவு எடுத்திருந்தோம். மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் இரட்டை இலக்கத்தில் தொகுதிகள் வேண்டும் என்று கேட்டிருந்தோம்.
புதிதாக பல்வேறு கட்சிகள் சேர்ந்திருக்கும் நிலையில், நீங்கள் தொகுதிகளைக் குறைத்துக் கொள்ள முன்வர வேண்டும் என்று திமுக குழுவினர் கேட்டிருந்தனர். இந்த நிலையில் நேற்று கட்சியின் மாநில பொதுக்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது. மாநிலக் குழு கூட்டத்தில் ஆறு என்ற எண்ணிக்கைக்கு உடன்பாடு செய்து கொள்ளலாம் என்று முடிவு செய்யப்பட்டிருந்தது. இன்று முதலமைச்சரைச் சந்தித்து தொகுதி உடன்பாடு தொடர்பாக சந்தித்து பேசினோம்.
தொகுதிகளை ஒதுக்கீடு செய்வதில் இருக்கும் சிரமங்களை முதலமைச்சர் பகிர்ந்துக் கொண்டார். மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, இந்த அணியில் நீடிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறோம் என்று முதலமைச்சர் கூறினார். ஆறு தொகுதி என்பதற்குதான் எங்கள் மாநிலக் குழு ஒப்புக்கொண்டது. ஆனால் ஐந்து என்பதை இப்போதைக்கு முடிவு செய்ய முடியாது. ஐந்து என்ற எண்ணிக்கைக்கு நாங்கள் ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் கேட்டுக்கொண்டார்.
எங்கள் குழு ஆறு தொகுதிகளுக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளதால் மீண்டும் குழுவுடன் ஆலோசித்து முதலமைச்சரிடம் தெரிவிக்க உள்ளோம்; முதலமைச்சர் வார்த்தைக்கு மதிப்பு கொடுத்து நிச்சயம் மீண்டும் இதைப் பற்றி பேசுவோம். சில கட்சிகளுக்கு கூடுதல் தொகுதி கொடுத்ததால், தொகுதி பங்கீட்டில் இருக்கும் நெருக்கடிகளை பற்றி முதலமைச்சரே பகிர்ந்து கொண்டார். நாங்கள் மாநில செயற்குழுக் கூட்டத்தைக் கூடி முடிவெடுத்து அதை பிறகு அறிவிப்போம்.
முதலில் எண்ணிக்கையை முடிவு செய்து பிறகு தான் தொகுதிகளை கேட்போம்; திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்றக் கூட்டணியில் தான் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தேர்தலைச் சந்திக்கும்; நிச்சயமாக சென்னையிலும் போட்டியிடுவோம்" என்று தெரிவித்தார்.