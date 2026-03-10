ETV Bharat / state

எந்த காலத்திலும் திமுக கூட்டணியை இம்மி அளவு கூட பிரிக்க முடியாது - அமைச்சர் முத்துசாமி திட்டவட்டம்

எதிரிகளின் எதிர்பார்ப்பை முடித்துவிட்டேன் என்பது போல, காங்கிரஸ் தொகுதிப் பங்கீடு முடிந்தபின் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் சைகை செய்து காட்டியதை வைத்தே நீங்கள் அறியலாம் என்று அமைச்சர் சு.முத்துசாமி தெரிவித்தார்.

அமைச்சர் முத்துசாமி செய்தியாளர் சந்திப்பு
அமைச்சர் முத்துசாமி செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : March 10, 2026 at 5:57 PM IST

ஈரோடு: "எந்த காலத்திலும் திமுக கூட்டணியை இம்மி அளவு கூட பிரிக்க முடியாது; யாரும் குறை சொல்ல முடியாத அளவுக்கு திமுக கூட்டணி செயல்படுகிறது" என்று வீட்டு வசதித் துறை அமைச்சர் சு.முத்துசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

ஈரோடு மாவட்டம், மொடக்குறிச்சியில் முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதியின் சிலை, நுாலகம் மற்றும் திமுக இளைஞரணி அலுவலகத்தை முதலமைச்சரும் திமுக தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலின் காணொளி காட்சி வாயிலாக இன்று திறந்து வைத்தார். இதனைத் தொடர்ந்து, செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அமைச்சர் சு.முத்துசாமி தெரிவித்ததாவது:

கலைஞர் சிலை திறப்பு விழா (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈரோடு மாவட்டத்தில் கட்சி பாகுபாடின்றி 17 இடங்களில் தலைவர்களின் சிலை வைக்கப்பட்டுள்ளது.

முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதி சிலை மட்டுமின்றி, அம்பேத்கர், காந்தி, தீரன் சின்னமலை, பொல்லான், காளிங்கராயன், ஈ.வி.கே.சம்பத், திருப்பூர் குமரன், கே.பி.சுந்தராம்பாள் உள்ளிட்டோருக்கும் சிலைகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன.

திமுக கூட்டணியில் உள்ள கட்சிகள் ஒற்றுமையாக செயல்படுகின்றன. எந்த தேதியில் தேர்தல் நடந்தாலும், திமுக பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சியைப் பிடிக்கும். ஸ்டாலின் மீண்டும் முதல்வராவார். தேர்தலில் குறைந்தது 210 தொகுதிகளுக்கு மேல் வெற்றி பெறுவோம் என்று சர்வேயில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது என்று அமைச்சர் தெரிவித்தார்.

தவெக தலைவர் விஜய், வேட்பாளர் நேர்காணல் நடத்த உள்ள சூழலில், கரூர் துயர சம்பவத்துக்காக அவருக்கு சிபிஐ சம்மன் அனுப்பி உள்ளது. இது, பாஜகவின் அழுத்தம் என்கிறார்கள் என்பது பற்றி அமைச்சரிடம் கேள்வி எழுப்பியதற்கு, "அந்த துயர சம்பவம் நடந்திருக்கக்கூடாது. அச்சம்பவத்துக்காக முதல்வர் கடும் வேதனை அடைந்தார்.

சிபிஐ முறையான நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறார்கள். ஆனால், பாஜக அழுத்தமா என எனக்குத் தெரியாது" என்று அமைச்சர் பதில் அளித்தார்.

கரூர் சம்பவத்தில் செந்தில் பாலாஜிக்கு சிபிஐ சம்மன் அனுப்பி இருப்பது குறித்து கேள்வி எழுப்பியதற்கு, "அவர் குற்றவாளி என சம்மன் அனுப்பவில்லை. அவர் உள்ளூர் என்பதால் வேறு தகவல்களை தெரிந்து கொள்ளத்தான் அழைத்துள்ளனர்" என்று அமைச்சர் முத்துசாமி பதில் அளித்தார்.

"இந்த ஆட்சியில் 27 லாக்கப் மரணங்கள் நடந்துள்ளன. பட்டப்பகலில் கொலைகள் தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது. விசிக தலைவர் திருமாவளவன் கூட, இந்த அரசு சட்டம் ஒழுங்கில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என கூறி உள்ளார். இதுபற்றி என்ன சொல்கிறீர்கள்?" என கேட்டபோது, "சட்டம் ஒழுங்கில் அதிக கவனம் செலுத்துவதால்தான் கடுமையாக வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரிக்கப்படுகிறது. முறையாக விசாரணை நடப்பதால்தான், எண்ணிக்கையைக்கூட சரியாக சொல்ல முடிகிறது. அதில் மறைப்பதற்கு என்ன இருக்கிறது?" என்று அவர் பதில் அளித்தார்.

"திமுக, அதிமுக கூடாரமாக மாறி வருகிறது" என்ற விமர்சனம் குறித்து கேட்டதற்கு, " திமுக, அதிமுகவாக மாறவில்லை. திமுகவுக்குள் அதிமுகவினர் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள்.திமுக, காங்கிரஸ் கட்சியின் அடிமை என அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி கூறுவது தவறு. போதிய கால அவகாசம் உள்ளதால் இரு கட்சிகளும் பேசித் தீர்வு கண்டுள்ளனர்.

எந்த காலத்திலும் திமுக கூட்டணியை இம்மி அளவு கூட பிரிக்க முடியாது. யாரும் குறை சொல்ல முடியாத அளவுக்கு திமுக கூட்டணி செயல்படுகிறது. எதிரிகளின் எதிர்பார்ப்பை முடித்துவிட்டேன் என்பது போல, காங்கிரஸ் தொகுதிப் பங்கீடு முடிந்து பின் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் சைகை செய்து காட்டியதை வைத்தே நீங்கள் அறியலாம் என்று அமைச்சர் பதில் அளித்தார்.

இந்நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர் சு.முத்துசாமி, நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கே.இ.பிரகாஷ், அந்தியூர் செல்வராஜ், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் வி.சி.சந்திரகுமார், ஏ.ஜி.வெங்கடாசலம் உள்ளிட்ட திமுக நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர்.

