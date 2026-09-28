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ஜெம் வீரமணி வழக்கு: தவெக அமைச்சர்கள் மீது திமுக நீதிமன்றத்தில் பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு

ஜெம் வீரமணி விவகாரத்தை அரசியலாக்க வேண்டாம் என்ற நீதிமன்றத்தின் அறிவுறுத்தலை, திமுகவினர் பின்பற்றி வருவதாகவும், தவெகவினர் இந்த விவகாரம் குறித்து தொடர்ந்து பேசி வருகின்றனர் எனவும் திமுக மூத்த வழக்கறிஞர் தெரிவித்தார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 28, 2026 at 4:17 PM IST

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சென்னை: போக்சோ வழக்கில் கைதான ஜெம் வீரமணி வழக்கை அரசியலாக்க வேண்டாம் என்ற நீதிமன்றம் அறிவுறித்தியதை தவெகவினர் பின்பற்றவில்லை என திமுக சார்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.

சிறுமிகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக சொடரப்பட்டுள்ள வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட ஜெம் கிரானைட்ஸ் நிறுவன உரிமையாளர் வீரமணிக்கு எதிரான வழக்கில் முந்தைய திமுக அரசு, உரிய நடவடிக்கை எடுக்காமல் அவரை தப்பிக்க விட்டுவிட்டதாக அமைச்சர்கள் சி.டி.ஆர்.நிர்மல்குமார் மற்றும் ஆதவ் அர்ஜுனா ஆகியோர் அண்மையில் பேட்டி அளித்திருந்தனர். அதேபோல, தவெக தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவும், திமுக அரசுக்கு எதிராக குற்றம்சாட்டி எக்ஸ் வலைதளத்தில் பதிவிட்டிருந்தது.

இது திமுகவுக்கு களங்கம் ஏற்படுத்தும் வகையில் இருப்பதாக கூறி, ஜெம் வீரமணிக்கு எதிரான வழக்கில் அமைச்சர்கள் நிர்மல்குமார், ஆதவ் அர்ஜுனா மற்றும் தவெக தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவுக்கு தடை விதிக்கக் கோரி, திமுக சார்பில் அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளரும், முன்னாள் அமைச்சருமான துரைமுருகன் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார்.

அந்த மனுவில், '1 கோடியே 1 லட்சம் ரூபாய் மான நஷ்டஈடு வழங்கும்படி அமைச்சர்கள் நிர்மல்குமார், ஆதவ் அர்ஜுனா மற்றும் தவெக தொழில்நுட்ப பிரிவுக்கு உத்தரவிட வேண்டும்' எனக் கோரியிருந்தனர்.

மேலும், 'ஜெம் வீரமணிக்கு எதிராக 2025ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 6ஆம் தேதி புகார் வந்த நிலையில், மறுநாளே வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டதாகவும், எந்த தலையீடும் இல்லாமல், எந்த தாமதமும் செய்யப்படாமல் உடனடி நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டது' என்றும் அந்த மனுவில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

'இந்நிலையில் உண்மை நிலைக்கு மாறாக திமுகவுக்கு களங்கம் ஏற்படுத்தும் வகையில் அமைச்சர்கள் மற்றும் ஆளுங்கட்சியின் ஐ.டி. பிரிவு அவதூறு கருத்துக்களை பரப்பி வருகின்றன. இந்த விவகாரம் தொடர்பாக திமுக மீது குற்றம்சாட்டி வரும் அமைச்சர்கள் மற்றும் தவெக தகவல் தொழில்நுட்பப் பிரிவு சார்பில் வெளியிடப்பட்ட பதிவுகள் மற்றும் வீடியோக்களை நீக்க வேண்டும் என சமூக வலைதள நிறுவனங்களுக்கு உத்தரவிட வேண்டும்' எனவும் மனுவில் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டிருந்தது.

இந்த வழக்கு நீதிபதி கோவிந்தராஜன் திலகவதி முன் விசாரணைக்கு வந்த போது, மனு விசாரணைக்கு உகந்தது அல்ல என அமைச்சர்கள் மற்றும் தவெக தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவு சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதனையடுத்து மனு குறித்து பதில் மனு தாக்கல் செய்ய நீதிபதி உத்தரவிட்டிருந்தார்.

இதனைத்தொடர்ந்து இந்த வழக்கு இன்று (செப்.28) மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, திமுக சார்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் ஜெ.ரவீந்திரன், ஒரு பதில் மனு மட்டுமே தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், மற்றவர்கள் பதில் மனு தாக்கல் செய்யவில்லை என கூறினார். மேலும் பதில் மனு தாக்கல் செய்வதற்காக வழக்கை செப்டம்பர் 30ஆம் தேதிக்கு நீதிபதி ஒத்திவைத்தார்.

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முன்னதாக, ஜெம் வீரமணி விவகாரத்தை அரசியலாக்க வேண்டாம் என்ற நீதிமன்றத்தின் அறிவுறுத்தலை, திமுகவினர் பின்பற்றி வருவதாகவும், ஆனால் தவெகவினர் இந்த விவகாரம் குறித்து தொடர்ச்சியாக பேசி வருகின்றனர் எனவும் திமுக தரப்பு வழக்கறிஞர் கூறினார். மேலும் நீதிமன்றத்திற்கு தவெகவினர் மரியாதை அளிக்க வேண்டும் எனவும் அலர் தெரிவித்தார். இதற்கு பதிலளித்த நீதிபதி, இதனை அரசு தலைமை வழக்கறிஞர் தான் கருத்தில் கொள்ள வேண்டுமென தெரிவித்தார்.

TAGGED:

MADRAS HIGH COURT
ஜெம் வீரமணி வழக்கு
DMK ALLEGED TVK
தவெகவினர் மீது திமுக குற்றச்சாட்டு
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