தவெகவை பலவீனப்படுத்த திமுக, அதிமுக போடும் 'மெகா ப்ளான்' - அம்பாசமுத்திரத்தில் சீமானுக்கு வெற்றி சாத்தியமா?
அதிக வாக்கு வங்கி கொண்ட இரு கட்சிகள், வெறும் 7.80% வாக்கு வங்கி கொண்ட கட்சியின் வேட்பாளரை பொது வேட்பாளராக நிறுத்த சம்மதிக்குமா என்பது கேள்விக்குறிதான் என்று மூத்த பத்திரிகையாளர் சுவாமிநாதன் தெரிவித்தார்.
Published : November 1, 2026 at 6:51 PM IST
-By. இரா.மணிகண்டன்
தமிழ்நாட்டின் ஒட்டுமொத்த அரசியல் பார்வையும் தற்போது அம்பாசமுத்திரம் சட்டமன்றத் தொகுதி மீது திரும்பி உள்ளது. விரைவில் நடைபெற இருக்கும் இடைத்தேர்தல் மூலம் அந்த தொகுதி மாநில அளவில் தனிச்சிறப்பைப் பெற இருக்கிறது.
இந்த இடைத்தேர்தலில் நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் போட்டியிடுவதும், அவருக்காக திமுக, அதிமுக ஆகிய இரு பெரும் கட்சிகளும் தேர்தலை புறக்கணிக்கப்போவதாக வெளியான தகவலும்தான் அந்த தனிச்சிறப்புக்கு காரணம்.
சீமான் போட்டியிடும் அளவிற்கு அம்பாசமுத்திரம் தொகுதி முக்கியத்துவம் பெற்றது ஏன்? திமுகவும் அதிமுகவும் இந்த தேர்தலை போட்டியிட ஆர்வம் காட்டாமல் இருப்பது ஏன்? என்பது குறித்து விரிவாக பார்க்கலாம்.
தமிழ்நாட்டில் நடந்து முடிந்த 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில், விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்று, திமுக கூட்டணி கட்சிகளின் ஆதரவுடன் ஆட்சி அமைத்தது. இதையடுத்து அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் 6 பேர் அடுத்தடுத்து தங்கள் எம்எல்ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்துவிட்டு தவெகவில் இணைந்தனர்.
அதிமுகவில் இருந்து வரும் நபர்களை தவெக சிகப்பு கம்பளம் விரித்து வரவேற்றது. ராஜிநாமா செய்த தொகுதியில் மீண்டும் அவர்களை வெற்றி பெறச் செய்து, அதன் மூலம் தனி மெஜாரிட்டி பெற வேண்டும் என தவெக கணக்கு போட்டது.
ஆனால், நீதிமன்ற வழக்கு காரணமாக இடைத்தேர்தல் தள்ளிப்போன நிலையில் மதுராந்தகம், தாராபுரம் ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளுக்கு மட்டும் சமீபத்தில் இடைத்தேர்தல் நடைபெற்றது. அதில் தவெக வெற்றி பெற்றது.
இசக்கி சுப்பையாவின் பின்னணி
மீதமுள்ள திருச்சி கிழக்கு, பெருந்துறை, விராலிமலை, அம்பாசமுத்திரம், கரூர் ஆகிய ஐந்து தொகுதிகளுக்கு விரைவில் இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட உள்ளது. இவற்றில், அம்பாசமுத்திரத்தில் 2026 பொதுத் தேர்தலில், அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட முன்னாள் அமைச்சர் இசக்கி சுப்பையா வெற்றி பெற்றார். எம்ஜிஆரின் தீவிர விசுவாசியான இசக்கி சுப்பையா, அதிமுகவில் செல்வாக்கு மிக்க நிர்வாகிகளில் ஒருவராக திகழ்ந்தவர்.
குறிப்பாக, ஜெயலலிதா அமைச்சரவையில் ஒருமுறை அமைச்சராக இருந்துள்ளார். மக்கள் செல்வாக்கு, அரசியல் பலம், பண பலம், சாதி பலம் என பல்வேறு காரணங்களால் அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியை அதிமுகவின் இரும்பு கோட்டையாக உருவாக்கி வைத்திருந்தார். அதன் காரணமாக, அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில் அவர் மூன்று முறை(2011, 2021, 2026) வெற்றி பெற்றிருந்தார்.
குறிப்பாக, இந்த முறை விஜய் அலை வீசிய போதிலும், அம்பாசமுத்திரத்தில் மீண்டும் வெற்றி பெற்று அதிமுகவின் இரும்பு கோட்டையை யாராலும் அசைக்க முடியாது என்பதை ஆணித்தரமாக நிரூபித்தவர் இசக்கி சுப்பையா.
ஆனால் தேர்தல் முடிவு வெளியான சில வாரங்களில், அவர் அதிமுகவில் இருந்து விலகி தவெகவில் தன்னை இணைத்துக் கொண்டது, அதிமுக தொண்டர்கள் மற்றும் பொதுமக்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தியது.
இசக்கி சுப்பையாவின் இந்த முடிவால் அம்பாசமுத்திரம் தொகுதி மக்கள் குறுகிய காலத்தில் மீண்டும் ஒரு தேர்தலை சந்திக்க வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. சில மாதங்களுக்கு முன்பே அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில் நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைபாளர் சீமான் போட்டியிடப் போவதாக தகவல் வெளியானது. அவர் போட்டியிட வேண்டும் என்று நாம் தமிழர் கட்சியை சேர்ந்த நிர்வாகிகளும் தங்கள் விருப்பத்தை வெளிப்படுத்தினர்.
இந்நிலையில், "அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில் நானே போட்டியிடுகிறேன்" என சீமான் சமீபத்தில் அறிவித்து, தாம் போட்டியிடுவதை உறுதிப்படுத்தி உள்ளார். இதனால் அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில், தேர்தல் தேதி அறிவிக்கும் முன்பே இடைத்தேர்தல் களம் சூடு பிடித்துள்ளது.
அதிலும், சீமானுக்கு ஆதரவாக திமுகவும், அதிமுகவும் அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில் போட்டியிடாமல் ஒதுங்கி இருக்கப் போவதாக வெளியான தகவல்தான் பெரும் ட்விஸ்ட்.
"சீமான் வெற்றி பெற்றால் தவெக பலவீனமடையும்"
இதுகுறித்து அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில் உள்ள திமுக மற்றும் அதிமுக நிர்வாகிகள் சிலரிடம் பேசினோம். அவர்கள் கூறுகையில், "எப்படியும் இடைத் தேர்தலில் ஆளுங்கட்சிதான் வெற்றி பெறும். அதிலும் அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில் இசக்கி சுப்பையா வலுவான வேட்பாளராக இருக்கிறார். அவரை வீழ்த்த வேண்டும் என்றால் எதிரணியில் வலுவான வேட்பாளர் நிற்க வேண்டும்.
சீமான் தமிழகத்தில் உள்ள முக்கிய கட்சியின் தலைவர். திமுகவைப் பொறுத்தவரை எப்போதுமே அரசியல் தொலைநோக்கு பார்வையோடு முடிவெடுக்கும். எனவே இப்போது இடைத்தேர்தலில் போட்டியிட்டு தோல்வி பெறுவதைவிட சீமானுக்கு மறைமுகமாக ஆதரவளித்து மக்கள் மத்தியில் தவெகவின் செல்வாக்கை சரிக்கலாம் என்று திமுக கருதும். இது எதிர்வரும் பொதுத்தேர்தல் வெற்றிக்கு உதவும்.
அண்மையில் நடைபெற்று முடிந்த மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தலில், தவெக மிகக்குறைந்த வாக்குகள் வித்தியாசத்தில்தான் வெற்றி பெற்றது. இதனால் ஆளுங்கட்சி மீது மக்களுக்கு பெரும் அதிருப்தி இருப்பதை அறிந்து கொள்ள முடிந்தது. மேலும், பொதுத்தேர்தலுக்குப் பின்னர் தவெக பலவீனம் அடைந்திருப்பதையும் இந்த தேர்தல் முடிவுகள் உணர்த்தி உள்ளன. எனவே, தவெகவை மேலும் பலப்படுத்தும் விதமாக அம்பாசமுத்திரம் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் திமுக, அதிமுக போட்டியிடாமல் சீமானுக்கு ஆதரவளித்தால் அவர் அதிக வாக்குகள் பெறும் வாய்ப்பு உள்ளது.
மேலும் அந்த தொகுதியில் சீமான் வெற்றி பெற்றால், தவெக மேலும் பலவீனம் அடையும். மக்கள் மத்தியிலும் தவெக ஒன்றும் மிகப்பெரிய மக்கள் செல்வாக்கு கொண்ட கட்சி இல்லை என்பதை உணர்த்த முடியும். எனவேதான் அம்பாசமுத்திரம் இடைத்தேர்தலில் திமுக, அதிமுக சார்பில் போட்டியிடாமல் ஒதுங்கி இருப்பது என முடிவெடுத்துள்ளன. இருப்பினும் கட்சி தலைமை எடுக்கும் முடிவே இறுதியானது" என்று தெரிவித்தனர்.
அம்பாசமுத்திரத்தில் வெல்வோம் - திமுக
இது குறித்து திமுக ஒன்றிய செயலாளர் ஜெகனிடம் பேசினோம். இதுகுறித்து அவர் கூறுகையில், "கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலின்போதே அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியை திமுகவுக்கு ஒதுக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் தலைமையிடம் கோரிக்கை வைத்தோம். ஆனால் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஒதுக்கப்பட்டது. அதனால் தோல்வி அடைந்தோம். இந்த முறை எப்படியும் திமுக வேட்பாளர், அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில் போட்டியிடுவார் என நினைக்கிறோம். தேர்தல் பணியில் இப்போதே இறங்கி விட்டோம்.
தேர்தலை திமுக புறக்கணிக்கிறதா இல்லையா என்பது பற்றி எங்களுக்கு தெரியவில்லை. அது, கட்சி தலைமையின் முடிவு. எங்கள் தரப்பில் தேர்தல் பணிக்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம்" என்று கூறினார்.
எங்கள் குரல் சட்டமன்றத்தில் ஒலிக்க வேண்டும்- நாதக
இதுகுறித்து நாம் தமிழர் கட்சியின் மகளிர் பாசறை ஒருங்கிணைப்பாளரும் திருநெல்வேலி தொகுதி முன்னாள் வேட்பாளருமான சத்யாவிடம் பேசினோம். அவர் கூறுகையில், "அம்பாசமுத்திரத்தில் திமுக, அதிமுக போட்டியிடுகிறார்களா? இல்லையா? என்பது பற்றி எங்களுக்கு கவலை இல்லை. நாங்கள் எப்போதும் போல இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடுவோம்.
இந்த முறை எங்கள் தலைவர் சீமான் போட்டியிடுகிறார். இது எங்களுக்கு மிகப்பெரிய சந்தோஷத்தை கொடுத்துள்ளது. தொண்டர்கள், நிர்வாகிகள் அனைவரும் உற்சாகமுடன் அவருக்காக பணியாற்ற இருக்கிறோம். நாங்கள் மிக தீவிரமாக பணியாற்றி நேர்மையான முறையில் சீமானை வெற்றி பெறச் செய்ய பாடுபடுவோம். பிற கட்சிகள் போட்டியிடாமல் இருப்பதை பற்றி எங்களுக்கு கவலை இல்லை.
எங்களை பொறுத்தவரை பணம் கொடுத்தோ அல்லது குறுக்கு வழியிலோ வெற்றி பெற மாட்டோம். மக்களை சந்தித்து நேர்மையான முறையில் களப்பணியாற்றி எப்படியாவது சீமானை வெற்றி பெற செய்வோம்.
எங்களின் குரல் சட்டமன்றத்தில் ஒலிக்க வேண்டும். அதற்கு நிச்சயம் சீமானை சட்டமன்றத்திற்கு அனுப்புவோம். வரும் 27ஆம் தேதி மாவீரன் தினம் பொதுக்கூட்டம், அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில் நடைபெறுகிறது. இதில் சீமான் கலந்து கொள்கிறார்" என்றார்.
பொதுவேட்பாளரை நிறுத்த திமுக, அதிமுக சம்மதிக்குமா?
இதேபோல், கன்னியாகுமரியை சேர்ந்த மூத்த பத்திரிக்கையாளரும், அரசியல் விமர்சகருமான சுவாமிநாதன் நம்மிடம் கூறுகையில், "சீமான் பொது வேட்பாளராக போட்டியிட விரும்புகிறார். காரணம், அவரது கட்சியின் ஓட்டு வங்கி அதிகரித்து வந்த நிலையில், கடந்த 2026 தேர்தலில் சற்று சரிந்து விட்டது. எனவே கட்சியை நிலைநிறுத்த வேண்டிய கட்டாயம் அவருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது.
இடைத்தேர்தல் நடக்கும் நான்கு தொகுதிகளில் அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியை சீமான் தேர்வு செய்வதற்கு காரணம், இங்கே கடந்த 2021 மற்றும் 2026 தேர்தல்களில் நாம் தமிழர் கட்சி தலா 7.80% வாக்குகள் பெற்றுள்ளன.
எனவே, அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில் சீமான் போட்டியிட்டால் தவெகவுக்கு நெருக்கடி கொடுக்க முடியும். இதன் மூலம் நாம் தமிழர் கட்சியின் மதிப்பை இளைஞர்கள் மத்தியில் கூட்டலாம் என்பது சீமானின் கணக்காக இருக்கலாம். அப்போதுதான் கட்சியையும் காப்பாற்ற முடியும். அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில் 2026 தேர்தலில் அதிமுக 34 சதவீதம், திமுக கூட்டணி 29 சதவீதம் வாக்குகளை பெற்றிருந்தன.
இவ்வளவு அதிக வாக்கு வங்கி கொண்ட கட்சிகள், வெறும் 7.80% வாக்கு வங்கி கொண்ட கட்சியின் வேட்பாளரை பொது வேட்பாளராக நிறுத்த சம்மதிக்குமா என்பது கேள்விக்குறிதான்.
ஒருவேளை திமுக, அதிமுக சம்மதத்தோடு சீமான் பொது வேட்பாளராக வெற்றி பெற்று சட்டமன்றத்திற்குள் சென்றால் உதயநிதியின் இமேஜ் பாதிக்கப்படலாம். ஏற்கனவே சட்டமன்றத்தில் பாமகவின் சௌமியா அன்புமணி சிறப்பாக பேசி ஊடகங்களில் கவனம் பெற்று வருகிறார். இது, உதயநிதியின் இமேஜை பாதிக்கச் செய்தது. தற்போது சீமான் பேரவைக்குள் சென்றால் உதயநிதியின் இமேஜ் கூடுதலாக பாதிக்கும் அபாயம் உள்ளது.
எனவே திமுக அதை விரும்பாது. அதையும் தாண்டி சீமான் பொது வேட்பாளராக போட்டியிட்டால் இசக்கி சுப்பையாவின் தனிப்பட்ட செல்வாக்கு மற்றும் தவெக செல்வாக்கு இரண்டும் சேர்ந்து ஒன் சைடாக கேம் ஆக மாறும். இருப்பினும் களத்தில் போட்டி இருக்கும்" என்றார்.