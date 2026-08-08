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தொகுதி மறுவரையறை விவகாரம்: முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான எம்.பி-க்கள் கூட்டத்தை புறக்கணிக்கும் தி.மு.க

கடந்தாண்டு மார்ச் 22-ஆம் தேதி, அப்போதைய முதலமைச்சரும், தி.மு.க தலைவருமான ஸ்டாலின் பா.ஜ.க-வை தவிர பிற மாநில கட்சிகளை ஒருங்கிணைத்து தொகுதி மறுவரையறைக்கு எதிராக ஆலோசனை கூட்டம் நடத்தினார்.

முதலமைச்சர் விஜய் (இடது) - திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் (வலது)
முதலமைச்சர் விஜய் (இடது) - திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் (வலது) (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 8, 2026 at 9:48 AM IST

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By பாண்டியராஜ். ப

சென்னை: முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் நடைபெறும் தமிழ்நாடு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் (எம்.பி) கூட்டத்தை புறக்கணிக்க எதிர்க்கட்சியான தி.மு.க மற்றும் அ.தி.மு.க ஆகிய கட்சிகள் திட்டமிட்டுள்ளன.

டெல்லியில் நடைபெற்று வரும் நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத் தொடரிலேயே தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை நிறைவேற்ற மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ள நிலையில், தமிழ்நாட்டில் மீண்டும் தொகுதி மறுவரையறை விவாதம் தீவிரமடைந்துள்ளது.

தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை மத்திய அரசு கொண்டு வருவதற்கு முன்பே, கடந்த ஆண்டு அப்போதைய முதலமைச்சராக இருந்த மு.க. ஸ்டாலின் ஏற்பாட்டில், ஐந்து மாநில முதலமைச்சர்கள் மற்றும் பல்வேறு மாநிலத்தின் முக்கிய எதிர்க்கட்சித் தலைவர்கள் கலந்து கொண்ட ஆலோசனை கூட்டம் கடந்தாண்டு மார்ச் 22-ஆம் தேதி சென்னை கிண்டியில் உள்ள தனியார் ஹோட்டலில் வைத்து நடைபெற்றது.

அதனைத் தொடர்ந்து கடந்த நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடரில் கொண்டுவரப்பட்ட மசோதா எதிர்க்கட்சிகளால் தோற்கடிக்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது நடைபெறும் கூட்டத்தொடரில் மீண்டும் மசோதாவை கொண்டு வந்து நிறைவேற்ற மத்திய அரசு தீவிர முனைப்பு காட்டி வருகிறது.

அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டம்

இந்த நிலையில், தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவால் தமிழகத்தில் ஏற்பட போகும் பாதிப்புகள் குறித்து விவாதிக்க முதலமைச்சர் ச. ஜோசப் விஜய் தமிழ்நாட்டின் அனைத்து கட்சி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.

முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் இன்று மாலை 3 மணிக்கு சென்னை கலைவாணர் அரங்கத்தில் கூட்டம் நடைபெற உள்ள நிலையில், தமிழ்நாட்டில் அதிக எம்.பி-க்களை கொண்டுள்ள (மக்களவை - 22; மாநிலங்களவை - 9) தி.மு.க மற்றும் அ.தி.மு.க (மாநிலங்களவை - 4) பங்கேற்குமா என்று கேள்வி வலுவாக எழுந்துள்ளது.

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகளுக்கு பின்னர் இந்தியா கூட்டணியின் முக்கிய அங்கமாக இருந்த தி.மு.க தற்பொழுது தனித்து செயல்பட தொடங்கியுள்ள நிலையில், தொகுதி மறுவரையறை மசோதா தொடர்பான தங்களின் எண்ணத்தையும் மாற்றி இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

தி.மு.க., அ.தி.மு.க புறக்கணிக்க முடிவு

காவேரி நதிநீர் மற்றும் மேகதாது அணை விவகாரம் தொடர்பாக அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை கூட்ட பெரும்பாலான எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ச்சியாக வலியுறுத்தி வந்ததாகவும், அந்தக் கூட்டத்தை கூட்டாமல் தற்போது காவிரி விவகாரத்தை திசை திருப்புவதற்காக தொகுதி மறுவரையறை தொடர்பாக கூட்டத்தைக் கூட்டி உள்ளதாக தி.மு.க பொதுச்செயலாளர் துரைமுருகன் மற்றும் அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ். பாரதி ஏற்கனவே தெரிவித்துள்ளனர்.

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இந்நிலையில் இந்த விவகாரம் தொடர்பாக அ.தி.மு.க-வின் நிலைப்பாடு குறித்து அறிய, அ.தி.மு.க மாநிலங்களவை இன்பதுரையிடம் தொலைபேசியில் கேட்டபோது, கூட்டத்தில் நாங்கள் கலந்து கொள்ளவில்லை என்றும் புறக்கணிக்க உள்ளோம் என்ற தகவலையும் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்த நேரத்தில், திமுக மக்களவை உறுப்பினரான கனிமொழியும், முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் நடைபெறும் அனைத்துக் கட்சி எம்.பி-க்கள் கூட்டத்தில் தி.மு.க பங்கேற்காது என உறுதி செய்துள்ளார்.

இதனிடையே இன்று மாலை நடைபெறும் கூட்டத்தில் காங்கிரஸ், வி.சி.க., கம்யூனிஸ்ட், ஐ.யூ.எம்.எல், ம.தி.மு.க உள்ளிட்ட கட்சிகளின் எம்பிக்கள் மட்டும் பங்கேற்க உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

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தொகுதி மறுவரையறை
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