விசிக மீது திமுக வன்மத்துடன் நடந்து கொள்கிறது - அமைச்சர் வன்னி அரசு பகிரங்க குற்றச்சாட்டு
முதலமைச்சர் என்ற முறையில் தான் குழந்தைகளுக்கு வழங்கப்பட்ட வாழ்த்து அட்டையில் அவரது புகைப்படம் இடம் பெற்றது. இதில் அரசியல் காரணங்கள் ஏதுமில்லை என்று அமைச்சர் வன்னி அரசு தெரிவித்தார்.
Published : November 14, 2026 at 12:32 PM IST
சென்னை: விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி மீது திமுக வன்மத்தோடு நடந்து கொள்வதாக அமைச்சர் வன்னி அரசு குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
முன்னாள் பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேருவின் 137-வது பிறந்தநாள் இன்று நாடு முழுவதும் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. சென்னை கிண்டி கத்திப்பாரா சந்திப்பில் உள்ள நேரு சிலைக்கு தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் சமூக நீதித்துறை அமைச்சர் வன்னி அரசு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்.
இதனை தொடர்ந்து அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், "முன்னாள் பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேருவின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு தமிழ்நாட்டில் உள்ள பள்ளிக் குழந்தைகளுக்கு கேக் வழங்கும் திட்டத்தை அரசு துவங்கி உள்ளது.
சுதந்திர இந்தியாவை மதச்சார்பற்றதாக கட்டமைத்ததில் பெரும் பங்கு ஜவர்ஹர்லால் நேருவுக்கு உண்டு. இந்த நாட்டை மதச்சார்பு நாடாக ஆர்எஸ்எஸ் மற்றும் சங் பரிவார் அமைப்பினர் உருவாக்க முயன்ற போது, அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அம்பேத்கருடன் நின்று செயல்பட்டவர் நேரு. உலகிலேயே மதச்சார்பற்ற கொள்கை இந்தியாவில் தான் முதன் முறையாக கட்டமைக்கப்பட்டது. அதே போன்று பஞ்சசீலக் கொள்கையை உருவாக்கியதில் பெரும் பங்கு வகித்தவர் நேரு.
பெண் குழந்தைகளை எவ்வாறு பாதுகாக்க வேண்டும்? அவர்களை எவ்வாறு ஊக்கப்படுத்த வேண்டும்? என்ற கருப்பொருளை முன்னிறுத்தி தான் இந்த குழந்தைகள் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. முதலமைச்சர் என்ற முறையில் தான் குழந்தைகளுக்கு வழங்கப்பட்ட வாழ்த்து அட்டையில் அவரது புகைப்படம் இடம் பெற்றது. இதில் அரசியல் காரணங்கள் ஏதுமில்லை.
செஞ்சியில் பெண் குழந்தை காணாமல் போனது தொடர்பாக மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் தொடர்ந்து பேசி வருகிறோம். மேலும் சிபிசிஐடி அதிகாரியிடம் இந்த விவகாரம் குறித்து பேசி வருகிறோம். விசாரணையில் எந்த சுணக்கமும் இல்லை. அனைத்து குழந்தைகளையும் பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்புடன் தான் தமிழ்நாடு அரசு செயல்பட்டு வருகிறது.
தவெக அரசு 5 ஆண்டுகள் முழுமையாக நீடிக்கும். இதில் எந்தவிதமான குளறுபடிகளும் குழப்பங்களும் இல்லை. ஐந்தாண்டு கால நல்லாட்சியாக இந்த ஆட்சி தொடரும். சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனையில் காவல் துறை மெத்தனமாக செயல்படவில்லை. காவல் துறை சரியாக செயல்படவில்லை என்று எதிர்க்கட்சியினர் திட்டமிட்டு பரப்பி வருகின்றனர்.
திமுக எங்கள் மீது வன்மத்துடன் செயல்படுகிறது. இதற்கு அண்ணல் அம்பேத்கர் அயலக உயர் கல்வி உரிமைத் திட்டத்தில் அவர்கள் அளித்த அறிக்கையே சான்று. நானும் எனது கட்சித் தலைவரும், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினரும் திமுகவை நேசிக்கக் கூடியவர்கள் தான். ஆனால் அவர்கள் தான் எங்கள் மீது வன்மத்தோடு செயல்படுகின்றனர்" என்றார்.