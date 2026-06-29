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EXCLUSIVE: எம்பிபிஎஸ், பிடிஎஸ் படிப்புகளுக்கு கூடுதல் கட்டணம் வசூலிப்பதாக புகார் - 3 தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் ஆய்வு செய்ய குழு அமைப்பு

மூன்று தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் அரசு நிர்ணயம் செய்த கட்டணத்தை விட கூடுதலாக கட்டணம் வசூலித்து வருவதாக முதலமைச்சர் தனிப்பிரிவு வழியாக மருத்துவக்கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி இயக்குனர் அலுவலகத்திற்கு புகார் வந்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Canva)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 29, 2026 at 9:16 PM IST

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-BY எஸ்.ரவிச்சந்திரன்

கூடுதல் கட்டணம் வசூலிப்பதாக புகார் அளிக்கப்பட்ட மூன்று தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் ஆய்வு செய்ய அரசு மருத்துவக் கல்லூரியின் முதல்வர் தலைமையில், மருத்துவக் கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் இயக்குநரகம் குழு அமைத்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகள் மற்றும் தனியார் பல்கலைக்கழகங்களில் வழங்கப்படும் எம்பிபிஎஸ் மற்றும் பிடிஎஸ் படிப்புகளுக்கான கல்வி கட்டணத்தை மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான கட்டண நிர்ணயக்குழு முடிவு செய்து வெளியிடுகிறது.

அதன்படி, தமிழ்நாட்டில் அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் எம்பிபிஎஸ் படிப்பிற்கு ஆண்டிற்கு 18,073 ரூபாயும், பிடிஎஸ் படிப்பிற்கு 16 ஆயிரத்து 73 ரூபாயும் கட்டணம் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

இதேபோன்று, தனியார் மருத்துவக் கல்லூரியில் உள்ள அரசு ஒதுக்கீட்டு இடங்களில் எம்பிபிஎஸ் படிப்பிற்கு 4 லட்சத்து 35 ஆயிரம் முதல் 5 லட்சத்து 40 ஆயிரம் ரூபாய் வரை கட்டணம் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. பிடிஎஸ் படிப்பிற்கு 2 லட்சத்து 50 ஆயிரம் என கட்டணம் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

தனியார் மருத்துவக் கல்லூரியில் நிர்வாக ஒதுக்கீட்டு இடங்களில் எம்பிபிஎஸ் படிப்பிற்கு ஆண்டிற்கு 15 லட்சம் முதல் 16 லட்சத்து 20 ஆயிரமும், என்ஆர்ஐ ஒதுக்கீட்டிற்கு 27 லட்சம் முதல் 30 லட்சம் ரூபாய் வரையில் கட்டணம் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

பிடிஎஸ் படிப்பிற்கு நிர்வாக ஒதுக்கீட்டிற்கு 6 லட்சமும், என்ஆர்ஐ ஒதுக்கீட்டிற்கு 9 லட்சம் ரூபாய் கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் விடுதி கட்டணம், போக்குவரத்து கட்டணம், உணவு கட்டணம் ஆகியவற்றை இணையதளத்தில் வெளியிட வேண்டும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதற்கிடையே, தேசிய மருத்துவ ஆணையம் இந்தாண்டு ஏப்ரல் மாதம் வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, அனைத்து மருத்துவக் கல்லூரிகள், நிறுவனங்கள், பல்கலைக்கழகங்களில் வழங்கப்படும் எம்பிபிஎஸ் படிப்பிற்கான கட்டணத்தை நிர்ணயிக்கப்பட்ட 4 ஆண்டுகள் 6 மாதம் (நான்கரை ஆண்டுகள்) காலத்திற்கு மட்டுமே வசூலிக்க வேண்டும் என உத்தரவிடப்பட்டிருந்தது.

அதன் அடிப்படையில், தமிழ்நாடு மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கைக் குழுவானது, அனைத்து தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகள் மற்றும் மாநில தனியார் பல்கலைக்கழகங்களுக்கும் அந்த உத்தரவை பின்பற்ற வேண்டும் என அறிவுறுத்தியது.

மேலும், தனியார் தொழிற்கல்வி கட்டண நிர்ணயக் குழுவின் நடைமுறைகளை கண்டிப்பாகப் பின்பற்ற வேண்டும் எனவும், அந்த குழுவால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணத்தைத் தவிர வேறு எந்தக் கட்டணத்தையும் கூடுதலாக வசூலிக்கக்கூடாது எனவும் தெரிவித்திருந்தது.

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இந்நிலையில், தமிழகத்தில் மூன்று தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் அரசு நிர்ணயம் செய்த கட்டணத்தை விட கூடுதலாக கட்டணம் வசூலித்து வருவதாக முதலமைச்சர் தனிப்பிரிவு வழியாக மருத்துவக்கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி இயக்குநர் அலுவலகத்திற்கு புகார் வந்துள்ளது.

அந்த புகாரின் அடிப்படையில் சம்மந்தப்பட்ட மூன்று தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் மாணவர்களிடம் கூடுதலாக வசூலிக்கப்படும் கட்டணம் குறித்து ஆய்வு செய்ய அரசு மருத்துவக் கல்லூரியின் முதல்வர் தலைமையில் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து மருத்துவக்கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி இயக்குநர் சுகந்தி ராஜகுமாரி கூறுகையில், "தற்போது மருத்துவம் படிக்கும் மாணவர்களிடம் 5 ஆண்டுகள் 6 மாதம் வரையில் கல்விக் கட்டணம் வசூல் செய்யப்படுவதாக புகார் வந்துள்ளது. கூடுதல் கட்டணம் வசூல் குறித்து நியமிக்கப்பட்டுள்ள குழு ஒரு வாரத்திற்குள் விசாரணை செய்து அறிக்கை அளிக்க வேண்டும் எனவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. குழுவின் அறிக்கை அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்” எனத் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

PRIVATE MEDICAL COLLEGES FEES HIKE
DMER TAMIL NADU
எம்பிபிஎஸ் கூடுதல் கட்டண புகார்
தனியார் மருத்துவக் கல்லூரி
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