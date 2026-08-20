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சிறுமிகள் வன்கொடுமை வழக்கில் பாதிரியாருக்கு தூக்கு தண்டனை: பிரேமலதா விஜயகாந்த் வரவேற்பு

தூக்குத் தண்டனை என்பதும் ஒருவிதத்தில் மாறுபட்ட என்கவுண்டர்தான். இந்த தீர்ப்பை தேமுதிக மனதார வரவேற்கிறது. தூக்குத் தண்டனை வழங்கிய நீதியரசருக்கு தேமுதிக சார்பில் வாழ்த்துக்கள் என பிரேமலதா விஜயகாந்த் தெரிவித்தார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 20, 2026 at 9:42 PM IST

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சென்னை: நான்கு சிறுமிகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த பாதிரியாருக்கு நெல்லை போக்சோ நீதிமன்றம் தூக்கு தண்டனை விதித்ததை தேமுதிக பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் வரவேற்றுள்ளார்.

சட்டமன்றக் கூட்டத்தொடருக்கு பிறகு வெளியே வந்த பிரேமலதா விஜயகாந்த், அங்கிருந்த செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார்.

அவர் கூறுகையில், "திருநெல்வேலி மாவட்டம் கங்கைகொண்டானில் 4 குழந்தைகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த பாதிரியாருக்கு தூக்கு தண்டனை வழங்கிய நீதியரசருக்கு இந்த நேரத்தில் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

தூக்குத் தண்டனை என்பதும் ஒருவிதத்தில் மாறுபட்ட என்கவுண்டர்தான். இந்த தீர்ப்பை தேமுதிக மனதார வரவேற்கிறது. தூக்குத் தண்டனை வழங்கிய நீதியரசருக்கு தேமுதிக சார்பில் வாழ்த்துக்கள். சிறுபிள்ளைகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்வது யாராக இருந்தாலும், அவர்களுக்கு தூக்குத் தண்டனை கொடுக்க வேண்டும்.

அவ்வாறு செய்தால்தான், இந்த பிரச்சனைக்கு நிரந்தரத் தீர்வு கிடைக்கும். இது பொன்னான நாள். ஒட்டுமொத்த பெண்களுக்கும் இது மகிழ்ச்சியான நாள்" என பிரேமலதா விஜயகாந்த் கூறினார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "நியாயவிலை கடைகளில் ரேஷன் பொருட்கள் அனைத்தும் இருக்க வேண்டும்; அவற்றை சரியான முறையில் விநியோகம் செய்ய வேண்டும்.

இதில் ஏதேனும் புகார்கள் வந்தால், அவற்றையும் உடனடியாக ஆய்வு செய்ய வேண்டும். அதுதான் தேமுதிகவின் நிலைப்பாடு. அதேபோல பழுதடைந்த ரேஷன் கடைகளை புதுப்பித்து பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும்.

புதிய நியாய விலை கடைகளை திறக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் மக்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். பல ரேஷன் கடைகளில் எடை போடுகிற இயந்திரம் பழுது அடைந்திருக்கின்றன. அவற்றை சரி செய்ய வேண்டும். பால் கொள்முதல் விலையை மூன்று ரூபாய்தான் உயர்த்தியிருக்கிறார்கள்; அதை இன்னும் கொஞ்சம் உயர்த்தியிருக்கலாம்" என்றார்.

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'90% எம்எல்ஏக்களிடம் கார் உள்ளன'

தொடர்ந்து, சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு கார் வழங்குவது விமர்சனத்திற்கு உள்ளானது குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த பிரேமலதா விஜயகாந்த், முதலமைச்சர் விஜய்யை சிறு வயதிலிருந்தே எனக்கு தெரியும். அவர் ஒரு கார் பிரியர். தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் எல்லோரும் கார் வேண்டும் என்று கேட்டதால் அதை செய்வதாக சொல்லியிருக்கிறார்.

அவர்களின் திட்டங்கள் மக்களுக்காகவும் கடைக்கோடி மனிதருக்கும் பயனளிக்கும் வகையில் இருக்க வேண்டும். 90% சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு கார் உள்ளது. முதலமைச்சர்தான் இதற்குப் பதில் சொல்ல வேண்டும்" என அவர் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

NELLAI PRIEST
பிரேமலதா விஜயகாந்த்
நெல்லை பாதிரியார்
தூக்கு தண்டனை
PREMALATHA VIJAYAKANTH

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