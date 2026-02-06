ETV Bharat / state

தேர்தல் தேதி அறிவிப்புக்கு முன்பாக கூட்டணியை அறிவிப்போம் - பிரேமலதா விஜயகாந்த் உறுதி

யாருடன் இந்த முறை கூட்டணி வேண்டும் என எங்கள் மாவட்ட செயலாளர்களும், நிர்வாகிகளும் சொல்கிறார்களோ அந்த கூட்டணியில்தான் இணைவோம் என பிரேமலதா தெரிவித்தார்.

விருப்ப மனுக்களை பெறும் பிரேமலதா விஜயகாந்த்
விருப்ப மனுக்களை பெறும் பிரேமலதா விஜயகாந்த் (ETV Bharat Tamil Nadu)
February 6, 2026

சென்னை: தேர்தல் தேதி அறிவிப்பதற்கு முன்பாகவே, கூட்டணியை அறிவிப்போம் என்று தேமுதிக பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் உறுதிபட தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கிவிட்ட நிலையில், இருபெரும் கட்சிகளான திமுகவும், அதிமுகவும் கிட்டத்தட்ட தங்கள் கூட்டணியை உறுதி செய்துவிட்டன. காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட், விசிக உள்ளிட்ட கட்சிகள் என பழைய கூட்டணியை திமுக தக்க வைத்துள்ளது.

அதிமுகவை பொறுத்தவரை, பாஜக, பாமக (அன்புமணி), அமமுக மற்றும் சிறிய கட்சிகள் என அந்தக் கூட்டணியும் பலமாக உள்ளது. இதனிடையே, ராமதாஸ் தலைமையிலான பாமகவும், தேமுதிகவும் தான் தற்போது கூட்டணிக்காக வலை வீசி வருகின்றன.

தேமுதிக இரட்டை இலக்கங்களில் தொகுதிகளை கேட்பதால், திமுகவும், அதிமுகவும் அக்கட்சியை கூட்டணியில் சேர்க்க மறுத்து வருகின்றன. எனவே, தொகுதியை சற்று குறைத்து கேட்கலாமா என தேமுதிக தலைமை ஆலோசித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில், சென்னை கோயம்பேட்டில் உள்ள தேமுதிக தலைமை அலுவலகத்தில் தேர்தல் விருப்புமனு விநியோகம் இன்று தொடங்கியது. இதில், அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த், பொருளாளர் எல்.கே.சுதீஷ் உள்ளிட்டோர் விருப்ப மனுவுடன் விஜயகாந்த் நினைவிடத்தில் மரியாதை செலுத்தினர்.

பின்னர், விஜயகாந்த் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்திவிட்டு, வேட்பு மனு விநியோகத்தை தொடங்கினர். இந்நிகழ்வில் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியைச் சேர்ந்த ஏராளமான நிர்வாகிகள் வேட்புமனுக்களை பெற்றுச் சென்றனர்.

தமிழகத்தில் பொதுத் தொகுதி விருப்ப மனுவுக்கு ரூ.15 ஆயிரமும், தனித் தொகுதிக்கு ரூ. 10 ஆயிரமும் கட்டணம் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டிருந்தது. புதுச்சேரியை பொறுத்தவரையில் பொதுத்தொகுதிக்கு ரூ. 10 ஆயிரமும், தனித் தொகுதிக்கு ரூ. 5 ஆயிரமும் கட்டணம் பெறப்பட்டது.

விருப்பமனு வழங்கப்பட்டதற்கு பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பிரேமலதா விஜயகாந்த், "தேமுதிக சார்பில் 2026 தேர்தலுக்கான விருப்ப மனு இன்று தலைமை அலுவலகத்தில் தொடங்கியுள்ளது. வரும் 12-ஆம் தேதி வரை விருப்ப மனு வாங்கப்படுகிறது.

காலை 10 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை விருப்ப மனு பெற்றுக் கொள்ளலாம். கேப்டனின் ஆசிர்வாதத்தோடும், தெய்வத்தின் ஆசிர்வாதத்தோடும் இந்த தேர்தல் நமக்கு வெற்றியாக அமையும்.

யாருடன் இந்த முறை கூட்டணி வைக்க வேண்டும் என எங்கள் மாவட்ட செயலாளர்கள், நிர்வாகிகள் சொல்கிறார்களோ அந்த கூட்டணியில்தான் இணைவோம். தேமுதிகவின் எதிர்காலத்திற்கு எது நல்லதோ அந்தக் கூட்டணியை தேர்ந்தெடுப்போம்" என்று கூறினார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “தேமுதிக இடம்பெறக்கூடிய கூட்டணி தான் இந்த முறை தமிழகத்தில் ஆட்சி அமைக்கும். தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்படுவதற்கு முன்பாகவே, கூட்டணியை அறிவித்து விடுவோம்” என பிரேமலதா தெரிவித்தார்.

