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அமைச்சரவையில் இடம்பெற நிலைப்பாட்டை மாற்றியவர் திருமாவளவன்; பிரேமலதா கடும் விமர்சனம்

ஆ.ராசா பெண்கள் குறித்துக் கொச்சைப்படுத்தும் வகையில் பேசியது கண்டனத்திற்குரியது. பெண் சமுதாயத்தை இழிவு செய்பவர்கள் மீது வழக்குப்பதிவு செய்தது சரியானது என்றும் பிரேமலதா கருத்து தெரிவித்தார்.

பிரேமதலா விஜயகாந்த்
பிரேமதலா விஜயகாந்த் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 16, 2026 at 8:46 PM IST

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சென்னை: அமைச்சரவையில் இடம்பெற வேண்டும் என்பதற்காக தனது நிலைப்பாட்டை மாற்றிக் கொண்டு திருமாவளவன் கூட்டணி மாறியுள்ளார் என பிரேமலதா விஜயகாந்த் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.

சென்னை, கோயம்பேட்டில் உள்ள தேமுதிக தலைமை அலுவலகத்தில் மாவட்டச் செயலாளர்கள் மற்றும் தலைமைக் கழக நிர்வாகிகளின் ஆலோசனைக் கூட்டம் இன்று (செப்டம்பர் 16) நடைபெற்றது. இக் கூட்டத்திற்குப் பின் அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார்.

அப்போது பேசிய அவர், "வரவிருக்கும் உள்ளாட்சித் தேர்தல், இடைத்தேர்தல்கள் மற்றும் சட்டமன்றத் தேர்தல்களுக்குக் கட்சியைத் தயார்படுத்துவது குறித்து இன்று விவாதிக்கப்பட்டது.

மேலும், வரும் செப்டம்பர் 18ஆம் தேதி முதல் இம்மாத இறுதி வரை அனைத்து மாவட்டங்களிலும் தேமுதிக முப்பெரும் விழாக்கள் கோலாகலமாகக் கொண்டாடப்பட இருக்கிறது.

தமிழ்நாட்டில் சட்டம் ஒழுங்கு முற்றிலும் சீர்கெட்டுப் போயுள்ளது. படுகொலைகளும், பாலியல் வன்கொடுமைகளும் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. போதை கலாச்சாரம் காரணமாகக் காலையிலேயே மதுக்கடைகளின் முன் ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் வரிசையில் நிற்கும் அவலம் நிலவுகிறது" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "அரசு நெல் கொள்முதல் செய்யாததால் லட்சக்கணக்கான விவசாயிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். விவசாயிகளின் கடன்களை முழுமையாகத் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும். மின்மிகை மாநிலமாக இருந்த தமிழ்நாட்டில் தற்போது அறிவிக்கப்படாத மின்வெட்டு ஏற்படுகிறது. இதனால் பொதுமக்கள் அவதிப்படுகின்றனர். இது குறித்துத் துறை சார்ந்த அமைச்சரிடம் முறையிட்டும் எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை.

மேலும், 200 யூனிட் இலவச மின்சாரம் மற்றும் பெண்களுக்குப் பேருந்துகளில் இலவச பயணம் ஆகியவை குறித்த உண்மை நிலையை அறிய அரசு வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட வேண்டும். வாக்குறுதிளிக்கப்பட்ட ரூ. 2,500ஐ எப்போது வழங்கப் போகிறீர்கள்?" என கேள்வி எழுப்பினார்.

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தொடர்ந்து, திருமாவளவனின் விமர்சனங்களுக்குப் பதிலளித்த பிரேமலதா விஜயகாந்த், "அன்று மக்கள் நலக் கூட்டணியின் போது விஜயகாந்தை முதலமைச்சர் வேட்பாளராக ஏற்றுக் கொண்ட திருமாவளவன், இன்று அமைச்சரவையில் இடம் பெற வேண்டும் என்ற நோக்கத்திற்காகவே தனது நிலைப்பாட்டை மாற்றிக் கொண்டு கூட்டணி மாறியுள்ளார்.

சொந்த சுயநலத்திற்காக நிலைப்பாட்டை மாற்றிவிட்டு தேமுதிக மீது தேவையற்ற குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைப்பது தவறானது. இனிமேல் அவர் தேமுதிகவைப் பற்றிப் பேசமாட்டார் என நம்புகிறேன். ஆ.ராசா பெண்கள் குறித்துக் கொச்சைப்படுத்தும் வகையில் பேசியது கண்டனத்திற்குரியது. பெண் சமுதாயத்தை இழிவு செய்பவர்கள் மீது வழக்குப்பதிவு செய்தது சரியானது" என தெரிவித்தார்.

TAGGED:

DMDK
திருமாவளவனை விமர்சித்த பிரேமலதா
PREMALATHA VIJAYAKANTH
THIRUMAVALAVAN
PREMALATHA CRITICIZED THIRUMA

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