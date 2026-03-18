பெண்களை இழிவுபடுத்தினால் பெண்களையே திரட்டி போராட்டம் நடத்துவேன் : சி.வி.சண்முகம் பேச்சுக்கு பிரேமலதா கண்டனம்

தேமுதிக பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் இன்று (மார்ச் 18) அவரின் பிறந்தநாளை கொண்டாடினார்.

தேமுதிக பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதா
தேமுதிக பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதா (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : March 18, 2026 at 3:33 PM IST

சென்னை : பெண்கள் குறித்த அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகத்தின் பேச்சுக்கு கண்டனம் தெரிவித்த தேமுதிக பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதா, பெண்களை இழிவுபடுத்தி பேசினால் கட்சிக்கு அப்பாற்பட்டு, அனைத்து பெண்களையும் திரட்டி போராட்டம் நடத்துவேன் என்று எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகத்தில் (தேமுதிக) பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதா இன்று (மார்ச் 18) தமது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார். சென்னை கோயம்பேட்டில் உள்ள தேமுதிக தலைமை அலுவலகத்தில் அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதா பிறந்த நாளையொட்டி, தனது கணவரும் மறைந்த தேமுதிக பொதுச் செயலாளருமான விஜயகாந்த் நினைவிடத்தில் மரியாதை செலுத்தினார். அத்துடன் விஜயகாந்த் சிலைக்கு மாலை அணிவிக்கும் மரியாதை செலுத்தினார். இந்த நிகழ்வின்போது, அவரின் மகன்களான தேமுதிக இளைஞரணி செயலாளர் விஜய பிரபாகரன், நடிகர் சண்முக பாண்டியன், தேமுதிக பொருளாளரும், ராஜ்யசபா உறுப்பினருமான எல்.கே. சதீஷ் மற்றும் கட்சி தொண்டர்கள் உடனிருந்தனர்.

தேமுதிக பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதா
தேமுதிக பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதா (ETV Bharat Tamil Nadu)

முன்னதாக சாலிகிராமத்தில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் பிரேமலதா விஜயகாந்த் கேக் வெட்டி கொண்டாடினார். அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “ பிறந்த நாள் வாழ்த்துகள் கூறிய அனைவருக்கும் நன்றி. கேப்டன் இல்லாமல் கொண்டாடிய பிறந்த நாளில் எனக்கு மகிழ்ச்சி கிடையாது. அவருடன் வாழ்ந்த வாழ்க்கை, என்னுடைய பிறந்த நாள், கிடைக்கும் வெற்றி அனைத்தையும் கேப்டனுக்கு சமர்பிக்கிறேன். எனக்கு முதல் ஆளாக அண்ணன் மு.க.ஸ்டாலின் பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்தார். அவருக்கு நன்றியை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். அனைத்து மாவட்டங்களிலும் மக்களுக்கு உணவு வழங்கி கொண்டாடும் எங்கள் நிர்வாகிகளுக்கு நன்றி” என கூறினார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், ”இந்தத் தேர்தலில் எங்கள் கூட்டணியை சேர்ந்த அனைத்து வேட்பாளர்களும் வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதே எங்கள் பிறந்த நாள் உறுதிமொழி. கூட்டணி சார்பில் அனைவரும் சட்டமன்றத்திற்கு சென்று தமிழ்நாட்டுக்கு நல்லது செய்ய வேண்டும் என்பது இந்த தேர்தலில் தொடங்கட்டும்” என்றார்.

தொகுதி பங்கீடு குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், “ மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு இன்றும், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சிக்கு நாளையும் தொகுதி பங்கீடு முடிந்தவுடன் எங்களை அழைப்பதாக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார். அனைவரும் வெகுவிரைவில் களத்திற்கு செல்வோம்" என்று கூறினார்.

அனைத்து பெண்களை திரட்டி போராட்டம்

பிரபல நடிகையை பற்றி அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் பேசியது குறித்து எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு, " பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை என அதிமுக போராட்டத்தை நடத்தி, அதில் பெண்களையே தரைகுறைவாக பேசியதை கண்டிக்கிறேன். நடிகை என்று இல்லை எந்த பெண்ணாக இருப்பினும் அப்படி பேசுவதை ஒரு ஏற்றுகொள்ளமாட்டேன். இதையே அவர்கள் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பெண்களை பேசினால் ஏற்றுக்கொள்வார்களா? என்று கேள்வி எழுப்பிய அவர், பெண்களை இழிவுபடுத்தி பேசினால் கட்சிக்கு அப்பாற்பட்டு, அனைத்து பெண்களையும் திரட்டி போராட்டம் நடத்துவேன்" என தெரிவித்துள்ளார்.

