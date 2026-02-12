கூட்டணி குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகும் வரை கூலாக இருங்கள்: பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி
கட்சி நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் யாருடன் கூட்டணி வைக்க விரும்புகிறார்களோ அவர்களுடன் தான் கூட்டணி என பிரேமலதா விஜயகாந்த் கூறியிருக்கிறார்.
Published : February 12, 2026 at 3:10 PM IST
சென்னை: கூட்டணி தொடர்பாக இரண்டு தரப்பிலும் தேமுதிக பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதாக தவறான தகவலை பரப்ப வேண்டாம் என்றும், அறிவிப்பு வெளியாகும் கூலாக இருங்கள் என்றும் பிரேமலதா விஜயகாந்த் தெரிவித்திருக்கிறார்.
சென்னை கோயம்பேட்டில் உள்ள தேமுதிக தலைமை அலுவலகத்தில் அந்த கட்சியின் சார்பில் கொடி நாள் கொண்டாடப்பட்டது. அங்கு அமைக்கப்பட்டுள்ள பிரம்மாண்ட கொடிக் கம்பத்தில் தேமுதிகவின் கொடி ஏற்றப்பட்டு பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த், பொருளாளர் எல்.கே சதீஷ் உள்ளிட்ட ஏராளமான நிர்வாகிகள் மரியாதை செலுத்தினர்.
அத்துடன் தேமுதிக விருப்ப மனுக்கள் பெறுவதற்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்த கால அவகாசம் இன்றுடன் நிறைவடைவதால் இறுதி நாளில் வாங்கிச் சென்ற தொண்டர்களுக்கு பிரேமலதா விஜயகாந்த் விருப்ப மனுக்களை வழங்கினார்.
அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பிரேமலதா விஜயகாந்த், “தமிழகம் முழுவதும் தேமுதிக சார்பில் இன்று கொடி நாள் கொண்டாடப்படுகிறது. விஜயகாந்த் பெயரில் வேட்பு மனுக்களை நான், சுதீஷ் உள்ளிட்ட பலரும் வாங்கி இருக்கிறோம்” என்றார்.
அவரிடம் கூட்டணி தொடர்பாக, திமுக மற்றும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆகிய இரு தரப்புகளிடமும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருவதாக தகவல்கள் வெளியாவது குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு பதிலளித்த பிரேமலதா விஜயகாந்த், “நாங்கள் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணைவது குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தினோமா என்று பாஜக மாநில செயலாளர் நயினார் நாகேந்திரன் மற்றும் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி இருவருமே பேட்டி கொடுத்து விட்டனர்.
அதே போன்று திமுக தரப்பில் அமைச்சர் எ.வ. வேலு பத்திரிகையாளர்களை சந்திக்கும் போது எங்களுடன் கூட்டணி குறித்து இதுவரை பேசப்படவில்லை என்பதை உறுதி செய்துள்ளார். ஆனாலும் ஊடகங்களுக்கு யாரோ நாங்கள் இரு தரப்பிலும் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதாக தவறான தகவல்களை கொடுக்கின்றனர்.
கூட்டணியை பொறுத்தவரை எங்கள் கட்சி நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் யாருடன் கூட்டணி வைக்க விரும்புகிறார்களோ அவர்களுடன் தான் கூட்டணி வைப்போம். அதுவரை கூட்டணி தொடர்பான கேள்விகளை எழுப்பாமல் கூலாக (cool) இருங்கள். இதுவரை பொதுவாக தான் விருப்ப மனுக்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. யார் எந்த தொகுதியில் போட்டியிடுவது என்பது குறித்து இன்னும் முடிவு செய்யப்படவில்லை. கூட்டணி அமைந்த பிறகு, எத்தனை இடங்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என்பது தெரிந்த பிறகு, யார் யார் எந்த தொகுதிகளில் போட்டியிடுவார்கள் என்பது குறித்து முடிவு செய்யப்படும்" என்று விளக்கமளித்தார்.
இதனிடையே, தேமுகவில் விருப்ப மனு பெறுவதற்கான அவகாசம் மேலும் 3 நாட்களுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதாக அக் கட்சி தலைமை அறிவித்துள்ளது.