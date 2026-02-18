தேர்தல் நேரத்தில் மோடி தமிழ்நாட்டு வருவது நல்ல விஷயம்தான்: ஈஷாவில் இருந்து திரும்பிய பிரேமலதா பேட்டி
தேமுதிக கூட்டணி அறிவிப்பு சீக்கிரமாக வரும். காத்திருங்கள். கூலாக இருங்கள். டென்ஷன் ஆக வேண்டாம் என பிரேமலதா கூறினார்.
Published : February 18, 2026 at 9:00 AM IST
சென்னை: சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கும் சமயத்தில், தமிழ்நாட்டிற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வருவது நல்ல விஷயம் என்று தேமுதிக பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் கூறியுள்ளார்.
தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் தேமுதிக இணையக்கூடும் என செய்திகள் பரவி வரும் நிலையில், பிரேமலதா இவ்வாறு கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு இன்னும் இரண்டு மாதங்களே உள்ளதால், அரசியல் கட்சிகள் தீவிர பிரச்சாரப் பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். தமிழகத்தை பொறுத்தவரை, பெரும்பாலான கட்சிகள் தங்கள் கூட்டணிக் கணக்கை உறுதி செய்துவிட்டன.
ஆனால், தேமுதிக, பாமக ராமதாஸின் அணி, ஓ. பன்னீர் செல்வம் அணி உள்ளிட்ட ஒருசில கட்சிகள் மட்டுமே கூட்டணியை இறுதி செய்யாமல் உள்ளனர்.
தேமுதிகவை பொறுத்தவரை, தங்களுக்கு யார் அதிக இடங்கள் கொடுக்கிறார்களோ, அந்தக் கூட்டணியில் இணைய முடிவு செய்திருந்தது. ஆனால், திமுகவும், அதிமுகவும் தேமுதிக கேட்ட இடங்களுக்கு சம்மதம் தெரிவிக்காமல் இருந்து வந்ததாக கூறப்பட்டது.
இந்த சூழலில், இரு தினங்களுக்கு முன்பு கோவை ஈஷா மையத்தில் நடைபெற்ற மகா சிவராத்திரி விழாவில் தேமுதிக பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் கலந்து கொண்டார்.
அந்நிகழ்ச்சியில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி. வேலுமணி, மத்திய அமைச்சர் முருகன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர். வேலுமணியுடன் பிரேமலதா கலந்துகொண்டதால், தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் தேமுதிக இணையக்கூடும் என்ற பேச்சுகள் அடிபட தொடங்கியுள்ளன. ஏனெனில், கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற ஈஷா சிவராத்திரி நிகழ்ச்சியில் வேலுமணியும், அமித்ஷாவும் கலந்துகொண்டே பிறகே அதிமுக - பாஜக கூட்டணி உறுதியானது.
இந்நிலையில், சென்னை விமான நிலையத்தில் தேமுதிக பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அவர் கூறுகையில், "ஈஷாவிடம் இருந்து அழைப்பு வந்ததால் அங்கு சென்றோம். மன நிறைவாக இருந்தது. தேமுதிக கூட்டணி அறிவிப்பு விரைவில் வரும். அதுவரை காத்திருங்கள். கூலாக இருங்கள். யாரும் டென்ஷன் ஆக வேண்டாம்" எனக் கூறினார்.
ஆட்சியில் பங்கு கேட்பீர்களா என செய்தியாளர்கள் கேட்டதற்கு, "அப்படி கிடைத்தால் நன்றாகத்தான் இருக்கும். அவ்வாறு ஒரு வாய்ப்பு வந்தால், தமிழ் நாட்டுக்கும் தமிழக மக்களுக்கும் நல்லது என்று பலமுறை நான் கூறி உள்ளேன்" என அவர் கூறினார்.
மேலும் அவர் பேசுகையில், "ஈஷா நிகழ்ச்சியில் மத்திய அமைச்சர்கள், அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் என அனைவரையும் மரியாதை நிமித்தமாக சந்தித்து பேசினேன்.
சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கும் நேரத்தில், பிரதமர் மோடி தமிழகம் வருவது நல்ல விஷயம். அதனால் தமிழ்நாட்டுக்கு நல்லது நடந்தால் நாம் முதலில் அதை வரவேற்போம்" என பிரேமலதா கூறினார்.