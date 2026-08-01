யார் என்ன சொன்னாலும் முதலமைச்சர் விஜய் கர்நாடகா செல்ல வேண்டும்: பிரேமலதா

யார் என்ன சொன்னாலும் முதலமைச்சர் விஜய் கர்நாடகா செல்ல வேண்டும்: பிரேமலதா
டெல்லியில் விவசாயிகள் போராட்டத்தில் இணைந்து மண் சோறு சாப்பிட்ட பெருமை தேமுதிகவை மட்டுமே சாரும் என பிரேமலதா தெரிவித்தார்.
Published : August 1, 2026 at 7:26 PM IST
தருமபுரி: யார் என்ன சொன்னாலும், காவிரி பிரச்சனைக்காக முதலமைச்சர் விஜய் கட்டாயம் கர்நாடகா செல்ல வேண்டும் என தேமுதிக பொதுச்செயலாளரும், எம்எல்ஏவுமான பிரேமலதா விஜயகாந்த் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
காவிரியின் குறுக்கே மேகதாது அணை கட்ட முயற்சிக்கும் கர்நாடகா அரசை கண்டித்து தேமுதிக சார்பில் ஒகேனக்கல்லில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
ஆர்ப்பாட்டத்துக்கு தலைமை வகித்து பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேசுகையில், "டெல்லியில் விவசாயிகள் போராட்டத்தில் இணைந்து மண் சோறு சாப்பிட்ட பெருமை தேமுதிகவை மட்டுமே சாரும். காவிரி நடுவர் மன்ற உத்தரவுப்படி, வினாடிக்கு 3,500 கன அடி தண்ணீரை தமிழகத்துக்கு கர்நாடகா திறந்தே ஆக வேண்டும்.
இன்று சென்னைக்கு ராகுல் காந்தி வந்திருக்கிறார். கர்நாடகாவில் உங்கள் காங்கிரஸ் கட்சிதானே ஆட்சியில் இருக்கிறது. இங்கு ஆளும் தவெக கூட்டணியில் இருக்கும் நீங்கள், கர்நாடகா அரசிடம் பேசி தமிழ்நாட்டிற்கு காவிரி நீரை பெற்றுத்தர வேண்டும். அது உங்கள் கடமை.
மேகதாது, காவிரி விவகாரங்கள் பற்றி பேச முதலமைச்சர் விஜய், கர்நாடகா செல்வதாக இருந்தது. ஆனால், கர்நாடகா முதலமைச்சர் டி.கே. சிவக்குமாரோ, விஜய்யை வர வேண்டாம் என்கிறார். அங்கு நிலைமை சரி இல்லை என்கிறார்கள். இங்குள்ள பலரும் அவரை கர்நாடகா செல்ல வேண்டாம் என சொல்கிறார்கள்.
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முதலமைச்சர் விஜய் அவர்களே, நான் சொல்கிறேன். ஆகஸ்ட் 3ஆம் தேதி நீங்கள் கட்டாயம் கர்நாடகா செல்ல வேண்டும். தமிழ்நாட்டின் உரிமையை நிலைநாட்ட வேண்டும். கர்நாடகாவில் உள்ள மூகாம்பிகை கோயிலுக்கு நீங்கள் செல்கிறீர்கள். உங்கள் சுய நலத்துக்காக அங்குள்ள கோயிலுக்கு செல்ல முடிந்த உங்களால், மக்கள் நலனுக்காக கர்நாடகா செல்ல முடியாதா?" என பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேசினார்.
முன்னதாக, எம்.பி. சுதீஷ் பேசுகையில், "நான் எம்.பி. ஆனதும் முதலில் பேசியது காவிரி பிரச்சினை பற்றிதான். முதலமைச்சர் விஜய் அவர்களே, கர்நாடகா போக ஏன் பயப்படுறீங்க? உங்களோடு தமிழ்நாட்டு மக்கள் நாங்கள் இருக்கிறோம். அங்கே போய் காவிரி தண்ணீரை வாங்கிட்டு வாங்க. பிறகு ஸ்டைலாக ஆக்சன் செய்யுங்கள். உங்களுக்கு நாங்களே பேனர் வைக்கிறோம்" என சுதீஷ் பேசினார்.
தேமுதிக இளைஞரணி செயலாளர் விஜய பிரபாகரன் பேசுகையில், "காவிரி உரிமையை மீட்க முதலில் குரல் கொடுத்த இயக்கம் தேமுதிக. காவிரியின் தொடக்கம் கர்நாடகவாக இருந்தாலும், முடிவது எங்கள் தமிழ்நாட்டில்தான். அதனால் காவிரியில் எங்களுக்கும் உரிமை உள்ளது.
முதலமைச்சர் விஜய் அவர்களே, நீங்கள் தான் வேட்டைக்காரன் ஆயிற்றே. கர்நாடகாவை நோக்கி ஓடி போய் காவிரியை வாங்கி வர வேண்டியதுதானே" என விஜய பிரபாகரன் பேசினார்.