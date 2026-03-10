ETV Bharat / state

கேப்டனின் 20 வருட கனவு நனவாகிவிட்டது: எம்.பி. ஆனதும் எல்.கே. சுதீஷ் நெகிழ்ச்சி

"கடந்த முறை அதிக தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு இப்போது குறைவான தொகுதிகளில் போட்டியிடும் காங்கிரஸை போல வேறு எந்த கட்சியாவது இருக்கிறதா?" என செல்வப்பெருந்தகை கேள்வியெழுப்பினார்.

எல்.கே. சுதீஷ் (கோப்புப்படம்)
எல்.கே. சுதீஷ் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 10, 2026 at 8:41 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: மாநிலங்களவை உறுப்பினராக தேர்வு செய்யப்பட்ட தேமுதிகவின் எல்.கே. சுதீஷ், கேப்டன் விஜயகாந்தின் 20 வருட கனவு நனவாகிவிட்டது எனக் கூறினார்.

தமிழ்நாட்டில் 6 மாநிலங்களவை இடங்களுக்கான தேர்தல் நடைபெற்றது. இதில் போட்டியிட்ட 6 பேரும் போட்டியின்றி தேர்வு செய்யப்பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டது.

அதன்படி, திமுகவை சேர்ந்த திருச்சி சிவா, கான்ஸ்டன்டைன் ரவீந்திரன், காங்கிரஸ் கட்சியின் கிறிஸ்டோபர் திலக், தேமுதிக சார்பில் எல்.கே.சுதீஷ், அதிமுக சார்பில் தம்பிதுரை, அன்புமணி ஆகிய 6 பேரும் மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

இதையடுத்து, தம்பிதுரை, அன்புமணி, எல்.கே. சுதிஷ், கிறிஸ்டோபர் திலக் ஆகியோர் தாங்கள் வெற்றி பெற்ற சான்றிதழை, தேர்தல் அதிகாரி சாந்தியிடம் இருந்து பெற்றுக் கொண்டனர்.

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அன்புமணி, "மாநிலங்களவை தேர்தலில் வெற்றி பெற்றதற்கு உதவிய எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும், எங்களது கட்சியினருக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வெற்றி பெற்று ஆட்சியமைக்க போவது உறுதியாகிவிட்டது.

திமுக மீது மக்களும், அரசு ஊழியர்களும் கோபத்தில் உள்ளனர். எனவே, சட்டமன்றத் தேர்தலில் 200 தொகுதிகளில் என்டிஏ கூட்டணி வெற்றி பெறும். இன்னும் ஒரு சில கட்சிகள் கூட்டணிக்கு வர உள்ளார்கள். அதுபற்றி எடப்பாடி பழனிசாமி விரைவில் அறிவிப்பார்" என்றார்.

இதையும் படிங்க: எந்த முகமூடி அணிந்து வந்தாலும் தமிழ்நாட்டுக்குள் பாஜகவால் நுழையவே முடியாது - முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்

'கேப்டன் கனவு நனவாகியது'

இதையடுத்து, தேமுதிகவின் எல்.கே. சுதிஷ் நிருபர்களை சந்தித்து பேசினார். அவர் கூறுகையில், "மாநிலங்களவை உறுப்பினராக இன்று வெற்றி பெற்றுள்ளேன். இந்த வெற்றியை கொடுத்த பிரேமலதா விஜயகாந்த் அவர்களுக்கும், கூட்டணி கட்சித் தலைவரும், தமிழக முதல்வருமான ஸ்டாலினுக்கும் இந்த நேரத்தில் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

எம்.பி.யாக நாடாளுமன்றம் சென்று, தமிழக மக்களுக்கு என்னால் என்னென்ன செய்ய முடியுமோ அனைத்தையும் செய்வேன். கேப்டன் விஜயகாந்தின் 20 வருட கனவு இது. அது இன்று நிறைவேறியுள்ளது.

வரும் சட்டமன்றத் தேர்தலில் தேமுதிகவிற்கு எத்தனை இடம், எந்தெந்த தொகுதி என்பது குறித்து தீவிரமாக பேசி வருகிறோம். இன்னும் 2, 3 தினங்களில் இதுபற்றி முடிவு செய்யப்படும்" என்றார்.

'காங்கிரஸை இழுக்காதீர்கள்'

இதன் தொடர்ச்சியாக, தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை கூறுகையில், "காங்கிரஸ் கட்சியில் கிறிஸ்டோபரை வெற்றி பெற செய்த மல்லிகார்ஜுன கார்கே, ராகுல் காந்தி, முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் ஆகியோருக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்" என்றார்.

பின்னர், "காங்கிரஸ் கட்சி கூடுதலாக தொகுதி வாங்கியதால், மீதமுள்ள கட்சிகள் அதை ஒப்பிட்டு, அதிக தொகுதிகள் கேட்பதாகவும், அதனால் தொகுதி உடன்பாடு எட்டாமல் இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறதே" என நிருபர்கள் கேள்வியெழுப்பினர்.

அதற்கு பதிலளித்த செல்வப்பெருந்தகை, "காங்கிரஸ் கட்சி ஒரு தேசிய கட்சி. 60-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் நின்ற கட்சி. ஆனால், கடந்த முறை 25 இடங்களுக்கும் குறைவாக நின்றோம். இதுபோல எந்த கட்சியாவது அதிக தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு, பின்னர் பல மடங்கு குறைந்த தொகுதிகளில் போட்டியிட்டுள்ளதா? அந்தந்த கட்சிக்கு தொகுதிகளை அதிகரித்து கேட்க உரிமை உள்ளது. முதல்வருக்கும் தர மனம் இருந்தது. எனவே, மற்றவர்கள் பிரச்சினையில் காங்கிரஸ் கட்சியை ஒப்பிட்டு பேச வேண்டாம்" என செல்வப்பெருந்தகை கூறினார்.

TAGGED:

DMDK
VIJAYAKANTH
தேமுதிக தொகுதிகள்
CONGRESS
LK SUDHISH

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.