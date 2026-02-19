ETV Bharat / state

BREAKING... திமுக கூட்டணியில் இணைந்தது தேமுதிக; அண்ணா அறிவாலயத்துக்கு வந்த பிரேமலதா

அதிமுக - பாஜக அங்கம் வகிக்கும் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில்தான் தேமுதிக இணையப் போகிறது என நேற்று வரை தகவல் பரவி வந்த நிலையில், திடீர் ட்விஸ்ட்டாக திமுக கூட்டணியில் அக்கட்சி இணைந்துள்ளது.

தேமுதிக பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த்
தேமுதிக பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் (ETV Bharat Tamil Nadu)
சென்னை: தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு திமுக கூட்டணியில் தேமுதிக அதிகாரப்பூர்வமாக இணைந்துள்ளது. இன்று அண்ணா அறிவாலயத்துக்கு வந்த தேமுதிக பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த், முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின், துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஆகியோர் முன்னிலையில் திமுக கூட்டணியில் இணைந்தார்.

தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு இன்னும் இரண்டு மாதங்களே உள்ள நிலையில், கூட்டணிக் கணக்குகளும், பிரச்சார வியூகங்களும் அனல் பறந்து வருகின்றன. மேலும், இந்த தேர்தலில் இளைஞர்களின் பெரும் ஆதரவோடு விஜய் களமிறங்குவதால், முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் கடுமையான போட்டி நிலவி வருகிறது.

இதனால் பலமான கூட்டணியை அமைக்கும் கட்சியே, ஆட்சிக் கட்டிலை கைப்பற்றும் என்கிற சூழல் உருவாகியுள்ளது. இதனால் திமுகவும், அதிமுகவும் பிற கட்சிகளை இணைத்து தங்கள் கூட்டணியை பலப்படுத்தும் முயற்சியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றன.

ஆட்டம் காட்டிய தேமுதிக

திமுகவை பொறுத்தவரை, காங்கிரஸ், விடுதலை சிறுத்தைகள், கம்யூனிஸ்ட்டுகள் உள்ளிட்ட கட்சிகள் என பலம் பொருந்திய கூட்டணியை தக்க வைத்து வருகிறது. மறுபுறம், அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் பாஜக, பாமக (அன்புமணி அணி), த.மா.கா, தமிழக மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் உள்ளிட்ட கட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளன.

ஆனால், வட மாவட்டங்களில் கணிசமான வாக்கு வங்கியை வைத்திருக்கும் தேமுதிக, எந்தக் கூட்டணியிலும் சேராமல் இருந்து வந்தது. இரட்டை இலக்கத்தில் தொகுதிகளை கேட்டதாலும், மாநிலங்களவை சீட்டுகளை கோரியதாலும் திமுகவும் சரி, அதிமுகவும் சரி, இதுகுறித்து சட்டென முடிவெடுக்க முடியாமல் திணறி வந்தன.

வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி

இதனிடையே, அதிமுக - பாஜக கூட்டணியில் தேமுதிக இணையப் போவதாக கடந்த இரண்டு நாட்களாகவே தகவல்கள் பரவி வந்தன. இதனால் அதிமுக கூட்டணி பலம்பெறும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட சூழலில், திடீர் ட்விஸ்ட்டாக இன்று திமுக கூட்டணியில் தேமுதிக இணைந்தது.

இன்று காலை அண்ணா அறிவாலயத்துக்கு தனது தம்பி சுதீஷுடன் வருகை தந்த பிரேமலதா விஜயகாந்த், முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின், துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆகியோரை சந்தித்து பேசினார். பின்னர் அவர்களின் முன்னிலையில், திமுக கூட்டணியில் அவர் இணைந்தார். இந்த சந்திப்பின் போது அமைச்சர்கள் கே.என். நேரு, சேகர்பாபு, எம்.பி. கனிமொழி உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்.

யானை பலம் தந்த தேமுதிக

தேமுதிகவை பொறுத்தவரை, அது தொடங்கப்பட்ட காலத்தில் இருந்தே வட மாவட்டங்களில் மிகப்பெரிய செல்வாக்கை கொண்ட கட்சி ஆகும். தேமுதிக வருகைக்கு பிறகு, வட மாவட்டங்களில் ஆதிக்கம் செலுத்தி வந்த பாமகவின் பலம் பாதியாக குறைந்தது என்றே சொல்லலாம். அந்த அளவுக்கு தேமுதிகவின் வீச்சு அங்கு இருந்தது.

2006 சட்டமன்றத் தேர்தலில் 10 சதவீதத்துக்கும் வாக்குகளை பெற்று, அதிமுக ஆட்சி அமைப்பதை மறைமுகமாக தடுத்தது தேமுதிக. அதன் பின்னர், 2011 சட்டமன்றத் தேர்தலில் தேமுதிகவை கூட்டணியில் இழுத்ததன் காரணமாக, அதிமுக வெற்றி பெற்றது. அதன் பிறகு, ஜெயலலிதாவுடன் ஏற்பட்ட முரண்பாட்டால் கூட்டணியில் இருந்து தேமுதிக விலகியது.

ஜெயலலிதா மறைவுக்கு பின்னர், 2019 மக்களவைத் தேர்தலில் தேமுதிகவுக்கு ராஜ்யசபா சீட் கொடுப்பதாக அதிமுக உறுதியளித்தது. ஆனால், சீட் கொடுக்காததால் அதிருப்தியில் இருந்து வந்த தேமுதிக, தற்போது திமுகவில் இணைந்து அதிமுகவுக்கு அதிர்ச்சி வைத்தியம் கொடுத்துள்ளது.

திமுக கூட்டணியில் தேமுதிக இணைந்திருப்பதால், வட மாவட்டங்களில் இருந்து கணிசமான வாக்குகள் அக்கூட்டணிக்கு கிடைக்கும் எனக் கூறப்படுகிறது. இப்போதைய சூழலில், பாமகவும் இரண்டாக பிளவுப்பட்டிருப்பதால், வன்னிய சமூகத்தினரின் பெரும்பாலான வாக்குகள் திமுக கூட்டணிக்கு கிடைக்கும் என அரசியல் நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

மெளனம் ஆகுமா காங்கிரஸ்?

திமுக கூட்டணியில் உள்ள பிற கட்சிகள் அமைதியாக இருந்து வரும் சூழலில், காங்கிரஸ் மட்டும் சற்று முரணாக பேசி வருகிறது. கூட்டணி இல்லாமல் திமுகவால் வெற்றி பெற முடியாது என்றும், எனவே கூட்டணி கட்சிகளுக்கு உரிய மரியாதை தர வேண்டும் என காங்கிரஸ் தலைவர்கள் சிலர் பேசி வந்தனர். இந்நிலையில், மத்திய மற்றும் வட மாவட்டங்களில் ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் கணிசமான வாக்குகளை கொண்டிருக்கும் தேமுதிக, திமுக கூட்டணியில் இணைந்துள்ளதால் காங்கிரஸ் இனி அமைதி காக்கும் என அரசியல் வல்லுநர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

