விஜயகாந்த் நினைவு நாள் குருபூஜைக்கு வாங்க - ஸ்டாலின், இபிஎஸ்ஸுக்கு தேமுதிக அழைப்பு

விஜயகாந்தின் நினைவு நாளை தேமுதிக தலைமை ஆண்டுதோறும் குருபூஜை தினமாக கடைபிடித்து வருகிறது.

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு அழைப்பு விடுத்த எல்கே.சுதீஷ்
முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு அழைப்பு விடுத்த எல்கே.சுதீஷ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 26, 2025 at 7:46 AM IST

1 Min Read
சென்னை: தேர்தல் கூட்டணி குறித்து தேமுதிக பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் முடிவு எடுப்பார் என்று அக்கட்சியின் பொருளாளர் எல்.கே.சுதீஷ் தெரிவித்துள்ளார்.

மறைந்த தேமுதிக தலைவர் கேப்டன் விஜயகாந்தின் இரண்டாம் ஆண்டு நினைவு நாள் குருபூஜை தினமாக வருகின்ற 28 ஆம் தேதி கடைபிடிக்கப்படுகிறது. இதில் கலந்து கொள்வதற்காக தமிழக முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின், அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆகியோருக்கு தேமுதிக சார்பில் அழைப்பிதழ் கொடுக்கப்பட்டது.

சென்னை பசுமை வழிச்சாலையில் உள்ள அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி இல்லத்திற்கு சென்ற தேமுதிகவின் பொருளாளர் எல்.கே.சுதீஷ், அக்கட்சியின் தலைமைக் நிலையை செயலாளர் பார்த்தசாரதி ஆகியோர் இந்த நிகழ்வுக்கான அழைப்பிதழையும், பூங்கொத்தையும் இபிஎஸ் இடம் வழங்கினர்.

எடப்பாடி பழனிசாமி உடன் சுதீஷ் மற்றும் பார்த்தசாரதி
எடப்பாடி பழனிசாமி உடன் சுதீஷ் மற்றும் பார்த்தசாரதி (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதனை தொடர்ந்து எல்.கே.சுதீஷ் அங்கு செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், "மறைந்த தேமுதிக தலைவர் கேப்டன் விஜயகாந்தின் இரண்டாம் ஆண்டு குருபூஜையை முன்னிட்டு எதிர்கட்சி தலைவரை சந்தித்து அழைப்பிதழ் வைத்தோம். அவருடனான இந்த சந்திப்பின்போது அரசியல் குறித்து பேசவில்லை என்று தெரிவித்தார். இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்பதற்காக அரசியல் பேதமின்றி அனைத்து கட்சிகளுக்கும் அழைப்பு விடுக்கப்படும்" எனவும் கூறினார்.

சென்னை வந்த மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் கூட்டணி குறித்து பேசினாரா என்ற கேள்விக்கு, "கூட்டணி குறித்து தேமுதிக பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் முடிவு எடுப்பார்" என்று சுதீஷ் கூறினார்.

கடந்த ஆண்டு விஜயகாந்தின் நினைவு தினத்தின்போது பேரணி செல்ல கால தாமதமானது. இந்த முறை என்ன திட்டம்? என்று செய்தியாளர்கல் கேட்டதற்கு, "இந்த முறை பேரணியாக செல்லவில்லை. காலை 7 மணி முதல் குருபூஜை தொடங்கும். அதில் அனைத்துக் கட்சி தலைவர்களும் கலந்து கொள்ள உள்ளனர்" என்று தெரிவித்தார்.

இதேபோல், தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகத்தின் நிறுவனத் தலைவர் விஜயகாந்தின் இரண்டாம் ஆண்டு குருபூஜையில் தமிழக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கலந்து கொள்ள வேண்டி, சென்னை முகாம் அலுவலகத்தில் அவரை சந்தித்து இந்த நிகழ்வுக்கான அழைப்பிதழை சுதீஷ் வழங்கினார். அப்போது தேமுதிக தலைமை நிலைய செயலாளர் பார்த்தசாரதி உடன் இருந்தார்.

முன்னதாக, சென்னை கோயம்பேட்டில் உள்ள தேமுதிக தலைமை அலுவலகத்தில், அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் நேற்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

அப்போது, வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக கூட்டணியில் தேமுதிகவுக்கு 6 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன என தவறான அறிவிப்பை கொடுத்த கட்சிக்கு விரைவில் அழிந்துப் போகும் என்று அவர் சாபமிட்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

VIJAYAKANTH MEMORIAL DAY
DEC 28
LK SUDHISH
ஸ்டாலின் இபிஎஸ் தேமுதிக
DMDK INVITES MK STALIN AND EPS

