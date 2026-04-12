ETV Bharat / state

திமுக கூட்டணி 200 இடங்களில் வெற்றி பெறும்: பிரேமலதா விஜயகாந்த்

முன்னாள் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி மூன்றாம் தர பேச்சாளர் போல பேசக்கூடாது என பிரேமலதா விஜயகாந்த் தெரிவித்தார்.

author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 12, 2026 at 10:32 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சேலம்: வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக கூட்டணி 200 இடங்களில் வெற்றி பெறும் என தேமுதிக பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

சேலத்தில் தேமுதிக வேட்பாளர்களை ஆதரித்து பரப்புரை மேற்கொள்வதற்காக பிரேமலதா விஜயகாந்த் நேற்று முதல் சேலத்தில் முகாமிட்டுள்ளார். இந்த நிலையில் இன்று சேலம் தனியார் தங்கும் விடுதியில் அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது பேசிய அவர், "நேற்று முதல் தேமுதிக வேட்பாளர்களை ஆதரித்து சேலத்தில் பரப்புரை செய்து வருகிறேன். இன்று சேலம் மேற்கு தொகுதியில் தேமுதிக வேட்பாளர் அழகாபுரம் மோகன்ராஜை ஆதரித்து பிரச்சாரம் செய்து வருகிறேன். தொடர்ந்து நாளை முதல் நான் போட்டியிடும் விருத்தாசலம் தொகுதியிலும் மற்ற தொகுதிகளிலும் தீவிர பரப்புரை மேற்கொள்ள உள்ளேன்" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "திமுக தேர்தல் அறிக்கைதான் இந்த சட்டமன்ற தேர்தலின் சூப்பர் ஸ்டார். அந்த அறிக்கைக்கு செல்லும் இடமெல்லாம் நல்ல வரவேற்பு இருக்கிறது. நிச்சயம் திமுக கூட்டணி 200 தொகுதிகளுக்கு மேல் வெற்றி பெறும். திமுக ஏழாவது முறையாக ஆட்சி அமைக்கும். முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் இரண்டாவது முறையாக முதல்வர் ஆவார்" என்றார்.

கடலூரில் நடைபெற்ற வேட்பாளர் அறிமுக கூட்டம் தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "கடலூர் பரப்புரை கூட்டத்தில் என்ன நடந்தது என்பது குறித்து அன்று இரவே என்னிடம் விசிக தலைவர் திருமாவளவன் தொலைபேசியில் விளக்கம் அளித்து விட்டார். பரப்பரை கூட்டத்தில் வேட்பாளர்களை முதலமைச்சர் அறிவிப்பது தான் அரசியல் மாண்பு. இது குறித்து ஊடகங்கள் பெரிதுபடுத்தி விட்டன" என்றார்.

எடப்பாடி பழனிசாமியின் விமர்சனம் தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "முன்னாள் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி, மூன்றாம் தர பேச்சாளர் போல பேசக்கூடாது. அவர் முதலமைச்சர் வேட்பாளர் என்பதால் அதற்கேற்ற மாதிரி பேச வேண்டும் என்று கூறியிருந்தேன். அதன் பிறகு அவர் பேசுவதை நிறுத்திவிட்டார். தேமுதிகவை பொறுத்தவரை சாதி மதங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட கட்சி. முன்னாள் எம்எல்ஏக்கள் மற்றும் மாவட்ட செயலாளர்களுக்கு இந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் வாய்ப்பு வழங்கியுள்ளோம்" என்றார்.

அதிகாரிகள் மாற்றம் தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "தேர்தல் நேரத்தில் அதிகாரிகளை மாற்றுவது வழக்கம். ஆனால் இந்த முறை அளவுக்கு அதிகமாக அதிகாரிகளை தேர்தல் ஆணையம் மாற்றி உள்ளது. இதற்கு நிச்சயம் அரசியல் பின்புலம் உண்டு. இதற்கான விடை வரும் மே-4ஆம் தேதி தெரியவரும்" என்றார்.

TAGGED:

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.