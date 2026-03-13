ETV Bharat / state

தேமுதிகவால் திமுக கூட்டணிக் கட்சிகளுக்கு நெருக்கடியா? பிரேமலதா விஜயகாந்த் பதில்

கேஸ் சிலிண்டர், பெட்ரோல் தட்டுப்பாடு இல்லாமல் மக்களுக்கு கிடைக்க செய்வது மத்திய அரசு கடமை என பிரேமலதா விஜயகாந்த் கூறியுள்ளார்

பிரேமலதா விஜயகாந்த்
பிரேமலதா விஜயகாந்த் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 13, 2026 at 12:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தேமுதிகவால் திமுக கூட்டணி கட்சிகளுக்கு என்ற கேள்விக்கு அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் பதிலளித்துள்ளார்.

தேமுதிக சார்பாக இப்தார் நோன்பு துறக்கும் நிகழ்ச்சி அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் தலைமையில் நடைபெற்றது. இந்நிகழ்ச்சியில் காங்கிரஸ், விசிக, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக், மனிதநேய மக்கள் கட்சி, உள்ளிட்ட கூட்டணி கட்சிகளை சேர்ந்த தலைவர்கள் கலந்து கொண்டனர். மேலும், மாநிலங்களவை உறுப்பினர் எல்.கே.சுதீஷ், தேமுதிக தலைமை நிலைய செயலாளர் பார்த்தசாரதி மற்றும் முக்கிய நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர்.

இந்நிகழ்ச்சியில் பேசிய சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜவாஹிருல்லா, “திரை வாழ்க்கையில் பார்க்கக்கூடியவர்கள், நிஜ வாழ்க்கையிலும் ஹீரோ என்று நினைக்கின்றனர். ஆனால் அவர் நிஜ வாழ்க்கையில் வில்லன்கள் என மக்கள் நினைக்கிறார்கள். ஆனால் விஜயகாந்த் திரை வாழ்க்கையிலும், நிஜ வாழ்க்கையிலும் ஹீரோ. திமுக கூட்டணியில் தேமுதிக இணைந்தது பெரும் வலிமையை கொடுத்துள்ளது.

இதனைத்தொடர்ந்து, தேமுதிக பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேசுகையில், ”இது கூட்டணி கட்சி நிகழ்வாக எனக்கு தெரியவில்லை. குடும்ப நிகழ்ச்சியாகவே நினைக்க தோன்றுகிறது. கேப்டன் எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்த பாதையில் இருந்து இம்மி அளவும் மாறாமல், நிச்சயம் பயணிப்போம். இந்த கூட்டணி மகத்தான வெற்றி பெற்று 200 தொகுதிக்கு மேல் வெற்றி பெற்று, ஆட்சி அமைக்கும் என்பதில் யாருக்கும் மாற்று கருத்தும் இல்லை” என்றார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பிரேமலதா விஜயகாந்த், “தேமுதிக சார்பாக நடைபெற்ற இப்தார் நோன்பு துறக்கும் நிகழ்ச்சியில் கூட்டணி கட்சித் தலைவர்கள் கலந்து கொண்டனர். இன்று மத நல்லிணக்கத்தை நாம் அனைவரும் சேர்ந்து கொண்டாடுகிறோம்” என்றார்.

தேமுதிகவால் திமுக கூட்டணி கட்சிகளுக்கு நெருக்கடியா என்ற கேள்விக்கு, “எங்களால் யாருக்கும் நெருக்கடி இல்லை. நெருக்கடி பத்திரிக்கையாளர்களுக்கு தான். அனைத்து கட்சியை சேர்ந்த சகோதரர்களும் இங்கு வந்துள்ளனர். அனைவரும் இந்த கூட்டணியை மகிழ்ச்சியாக ஏற்றுக் கொண்டுள்ளனர். இது நிறைய கட்சிகள் இணைந்த ஒரு கூட்டணி. ஒவ்வொரு கட்சியாக அழைத்துப் பேசி வருகின்றனர். அது முடிந்தவுடன் தேமுதிகவை அண்ணன் ஸ்டாலின் அழைத்து தொகுதி ஒதுக்கீட்டை உறுதிப்படுத்துவார்” எனக் கூறினார்.

மேலும் பேசிய அவர், "அமெரிக்கா, ஈரான் போரால் அனைத்து இடங்களிலும் கியாஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு, பெட்ரோல் தட்டுப்பாடு அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்டுள்ளது. பல ஹோட்டல்கள், கல்லூரிகள் மூடப்படும் நிலையை நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். கரோனா கால பிரச்சனைகளை எப்படி அரசாங்கம் சரி செய்ததோ, அதுபோல இந்த பிரச்சனையையும் நார் தீர்ப்போம் என பிரதமர் மோடி கூறியுள்ளார். ஆகவே, எல்லோருக்கும் கியாஸ் சிலிண்டர், பெட்ரோல் நிச்சயம் கிடைக்கும் கிடைக்க வேண்டும்.

இதையும் படிங்க: மேற்காசியாவில் தவிக்கும் தமிழர்களை மீட்க நடவடிக்கை- பிரதமருக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் கடிதம்

ஏற்கனவே விலைவாசி உயர்ந்து வருகிறது. அப்படியிருக்கையில், அன்றாடம் பயன்படுத்தும் சிலிண்டர் விலையை உயர்த்துவது நிச்சயமாக அனைவருக்கும் ஒரு கஷ்டத்தை ஏற்படுத்தும். எனவே விலை உயர்வை மத்திய அரசு திரும்பப் பெற வேண்டும். தட்டுப்பாடு இல்லாமல் கியாஸ் சிலிண்டர், பெட்ரோல், டீசல் சுலபமாக கிடைக்க உறுதி செய்ய வேண்டியது மத்திய அரசின் கடமை. சுதீஷ் மாநிலங்களவை எம்பி ஆகியுள்ளார். அவர் டெல்லிக்குச் சென்று தமிழக மக்களின் பிரச்சினைகளை நிச்சயம் மத்திய அரசுக்கு கவனத்திற்கு கொண்டு செல்வார்” என்றார் பிரேமலதா.

TAGGED:

PREMALATHA VIJAYAKANTH
திமுக தேமுதிக கூட்டணி
பிரேமலதா விஜயகாந்த்
சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு
DMK DMDK ALLIANCE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.