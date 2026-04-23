குடும்பத்துடன் சென்று வாக்களித்த பிரேமலதா விஜயகாந்த்
200 தொகுதிகளுக்கு மேல் வெற்றி பெற்று திமுக இரண்டாவது முறையாக மீண்டும் ஆட்சியமைக்கும் என்று தேமுதிக பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் நம்பிக்கைத் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : April 23, 2026 at 9:57 AM IST
சென்னை: குடும்பத்துடன் வாக்குச்சாவடி மையத்திற்கு சென்ற தேமுதிக பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த், தனது வாக்கினைப் பதிவுச் செய்து ஜனநாயகக் கடமையை ஆற்றினார்.
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு இன்று (ஏப்ரல் 23) காலை 07.00 மணிக்கு தொடங்கிய நிலையில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. பொதுமக்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து வாக்களித்து வருகின்றனர். அதேபோல், அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள், திரைப் பிரபலங்களும் தங்களது வாக்குச்சாவடிக்கு சென்று வாக்களித்து வருகின்றனர்.
அந்த வகையில் சென்னை சாலிகிராமத்தில் உள்ள ஜவகர் குளோபல் பள்ளியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள வாக்குச்சாவடிக்கு தேமுதிக பொதுச்செயலாளரும், விருத்தாச்சலம் சட்டமன்றத் தொகுதியின் வேட்பாளருமான பிரேமலதா விஜயகாந்த் தனது இளைய மகனும், விருதுநகர் சட்டமன்றத் தொகுதியின் தேமுதிக வேட்பாளருமான விஜய பிரபாகர், நடிகரும், மூத்த மகனுமான சண்முகராஜா ஆகியோருடன் வந்து தங்களின் வாக்கினைப் பதிவுச் செய்தார்.
அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பிரமலதா விஜயகாந்த், "வாக்காளர்கள் ஆர்வமுடன் வந்து தங்களது வாக்கினைப் பதிவுச் செய்ய வேண்டும்; முதல்முறை வாக்காளர்கள் தங்களின் வாக்கினை சிந்தித்து வாக்குப்பதிவு செய்ய வேண்டும். திமுக 234 இடங்களில் 200 இடங்களுக்கு மேல் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைக்கும் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக முதலமைச்சராகப் பதவியேற்பார்" என்று நம்பிக்கைத் தெரிவித்துள்ளார்.
இதனிடையே வாக்குச்சாவடிக்கு வந்த பிரேமலதா விஜயகாந்த்திடம் வாக்களிக்க வரிசையில் நின்றவர்கள் போதுமான காற்றோட்டம் இல்லை என புகார் தெரிவித்தனர். அதனைத் தொடர்ந்து வாக்குச்சாவடி அலுவலரிடம் அனுமதி பெற்று மூன்று ஃபேன்களுக்கு ஏற்பாடு செய்து கொடுத்தார்.
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் 4,023 வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர். மாநிலம் முழுவதும் சுமார் 3.40 லட்சம் அரசு ஊழியர்கள், தேர்தல் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். இன்று (ஏப்ரல் 23) காலை 09.00 மணி நிலவரப்படி தமிழ்நாட்டில் 17.69% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது. அதிகபட்சமாக, திருப்பூர் மாவட்டத்தில் 20.38% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது. வாக்காளர்கள் அனைவரும் வாக்களிக்க ஏதுவாக இன்று (ஏப்ரல் 23) தமிழ்நாடு முழுவதும் அரசு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.