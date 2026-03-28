தேமுதிக வேட்பாளர்கள் பட்டியல் வெளியானது; விருத்தாச்சலம் தொகுதியில் பிரேமலதா

தேமுதிக பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த், விருத்தாச்சலம் தொகுதியிலும், அவரது மகன் விஜய பிரபாகர் விருதுநகர் தொகுதியிலும் போட்டியிடுகின்றனர்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 28, 2026 at 7:45 PM IST

சென்னை: தேமுதிக சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் பட்டியலை அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் வெளியிட்டுள்ளார்.

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு ஒரே கட்டமாக வரும் ஏப்ரல் 23- ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. இதற்கான வேட்பு மனுத்தாக்கல் வரும் மார்ச் 30- ஆம் தேதி தொடங்குகிறது. அதைத் தொடர்ந்து வாக்கு எண்ணிக்கை வரும் மே 04- ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது.

இதையடுத்து, அரசியல் கட்சிகள் தங்களது வேட்பாளர்களை அறிவித்து வருகின்றனர். அதேபோல், அரசியல் கட்சித் தலைவர்களின் பிரச்சாரமும் சூடுப்பிடித்துள்ளது. அரசியல் கட்சிகளின் வேட்பாளர்கள், தொண்டர்கள், வாக்காளர்களை நேரில் சந்தித்து தீவிர வாக்குச்சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில், திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணியில் இடம் பெற்றுள்ள தேமுதிகவுக்கு 10 சட்டமன்றத் தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருந்தனர். இந்த நிலையில், அந்த தொகுதிகளில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் பட்டியலை தேமுதிகவின் பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் வெளியிட்டுள்ளார்.

அதன்படி தேமுதிக பொதுச்செயலாளர் பிரேமலா விஜயகாந்த் விருத்தாச்சலம் தொகுதியிலும், அவரது மகன் விஜய பிரபாகர் விருதுநகர் தொகுதியிலும் போட்டியிடுகின்றனர்.

கடந்த 2024- ஆம் ஆண்டு நடந்த நாடாளுமன்ற மக்களவைத் தேர்தலில் விருதுநகர் தொகுதியில் போட்டியிட்ட விஜய பிரபாகர் குறைந்த வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வி அடைந்தார். திமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் முதன்முறையாக இடம்பெற்றுள்ள தேமுதிக, சட்டமன்றத் தேர்தலைச் சந்திக்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

தேமுதிக போட்டியிடும் தொகுதிகள், வேட்பாளர்கள் விவரம்:

1.விருத்தாசலம் பிரேமலதா விஜயகாந்த்
2.தருமபுரி இளங்கோவன்
3.சேலம் மேற்கு அழகாபுரம் மோகன்ராஜ்
4.விருதுநகர்விஜய பிரபாகர்
5.ஓமலூர் ஏ.ஆர்.இளங்கோவன்
6.மைலம் வெங்கடேசன்
7.பல்லாவரம் அனகை.டி.முருகேசன்
8.திருத்தணி கிருஷ்ணமூர்த்தி
9.குடியாத்தம் (தனி)பிரதாப்
10.போளூர்சரவணன்

