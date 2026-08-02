கர்நாடக முதல்வர் டி.கே.சிவக்குமார் திமுக சொல்வதை தான் கேட்கிறார் - அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பரபரப்பு பேட்டி
காவிரி விவகாரத்தில் தமிழ்நாடு அரசின் உரிமையை நிலைநாட்ட நாளை உச்சநீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்யப்படும் என்று அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : August 2, 2026 at 5:08 PM IST
சென்னை: திமுக சொல்வதை தான் கர்நாடக முதலமைச்சர் டி.கே.சிவக்குமார் கேட்கிறார் என்று அமைச்சர் சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார் பரபரப்பு குற்றச்சாட்டை முன்வைத்துள்ளார்.
சென்னை விமான நிலையத்தில் மின்சாரம் மற்றும் சட்டத்துறை அமைச்சர் சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார் இன்று (ஆகஸ்ட் 02) செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் நேற்று வெளியிட்ட அறிக்கையில், 'தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் தனிமைப்பட்டு இருக்கிறார்' என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். இந்த கருத்து மக்களிடையே தவறான எண்ணத்தை உருவாக்கும் வகையில் உள்ளது.
கர்நாடக முதலமைச்சர் டி.கே.சிவக்குமாருக்கும், தி.மு.க. தலைமையினருக்கும் இடையே நீண்டகாலமாக நெருக்கமான உறவு இருப்பதாக பலரும் கூறி வருகின்றனர். அதனால்தான், தி.மு.க.வும், சிவகுமாரும் ஒரே மாதிரி பேசுகிறார்கள்.
டி.கே. சிவகுமார் காங்கிரஸ் தலைமை சொல்வதைக் கேட்கும் நிலைமையில் இல்லை. தி.மு.க. சொல்வதைதான் அவர் கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். தி.மு.க.வுக்கும் அவருக்கும் அவ்வளவு பெரிய உறவு உள்ளது.
முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதி ஆட்சி காலத்தில் தமிழகத்திற்கு உரிய காவிரி நீர் கிடைக்காமல் பல்வேறு முட்டுக்கட்டைகள் போடப்பட்டது. தற்போதும் அதே நிலையே தொடர்கிறது. காவிரி விவகாரம் தொடர்பாக முதலமைச்சர் விஜய் நேற்று அனைத்து தரப்பு ஆலோசனைகளையும் நடத்தி, உச்சநீதிமன்றத்தில் நாளை (ஆகஸ்ட் 03) வழக்கு தொடர முடிவு செய்துள்ளார்.
இதுகுறித்து பல ஆண்டுகளாக காவிரி வழக்கை நடத்தி வரும் வழக்கறிஞரிடமும் ஆலோசனை நடத்தப்பட்டு, மனுத்தாக்கல் செய்வதற்கான அனைத்து நடவடிக்கைகளும் தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்தன. அந்த நேரத்தில் தி.மு.க.வும் அவசரமாக தனியாக நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்தது. ஒரே விவகாரத்தில் பல மனுக்கள் ஒரே மாநிலத்தில் இருந்து தாக்கல் செய்யப்பட்டால் தேவையற்ற குழப்பம் ஏற்படுவதுடன், தமிழ்நாட்டின் உரிமையும் பாதிக்கப்படும்.
கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் காவிரி விவகாரத்தில் தி.மு.க. எந்தவித சட்ட நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. கடந்த 30 ஆண்டுகளாக காவிரி விவகாரத்தில் தமிழ்நாட்டிற்கு பல்வேறு பின்னடைவுகள் ஏற்பட்டதற்கு தி.மு.க.வும், முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியின் அணுகுமுறையும்தான் காரணம்.
காவிரி விவகாரத்தில் தமிழ்நாட்டிற்கு எதிரான சூழலை உருவாக்கும் வகையில் தி.மு.க. தற்போது செயல்பட்டு வருகிறது. நடந்து முடிந்த தேர்தலில் மக்கள் அளித்த தீர்ப்பை தி.மு.க. நினைத்துப் பார்க்க வேண்டும். முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதி செய்த விரோத செயலை தற்போதைய தி.மு.க. செய்ய வேண்டாம்” என்று தெரிவித்துள்ளார்.
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தொடர்ந்து, கர்நாடகா தற்போது திறந்துவிட்டுள்ள தண்ணீர் போதுமானதாக இருக்குமா என்று செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார், “கர்நாடகா 3,500 கனஅடி தண்ணீரை தற்போது திறந்துவிட்டுள்ளது. இது தமிழ்நாட்டிற்கு போதுமானதல்ல. தமிழ்நாட்டிற்கு கிடைக்க வேண்டிய 17 டி.எம்.சி. தண்ணீரை கர்நாடக அரசு திறந்துவிட வேண்டும்.
காவிரி ஒழுங்காற்றுக் குழுவும், காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையமும் நிர்ணயித்த தண்ணீரை தமிழ்நாட்டிற்கு, கர்நாடக அரசு திறந்துவிட வேண்டும். காவிரி பிரச்சனைக்கு சுமுகமாகத் தீர்வு காண முதலமைச்சர் விஜய் தொடர்ந்து முயற்சி செய்து வருகிறார். ஆனால், அந்த முயற்சிகளுக்கு தி.மு.க.வும், டி.கே.சிவக்குமாரும் தொடர்ந்து தடையாக செயல்பட்டு வருகின்றனர்” என்று கூறினார்.
மேலும், அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டம் தொடர்பாக கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு, “மேகதாது அணை மற்றும் காவிரி நீர் விவகாரத்தில் சட்டப்பேரவையில் அனைத்துக் கட்சிகளின் ஒப்புதலுடன் ஒருமனதாக தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்ட பின், அதனை எதிர்த்து அ.தி.மு.க. நீதிமன்றத்தை அணுகியது ஏன் என்பது விளங்கவில்லை. அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டம் தொடர்பாக முதலமைச்சர் விஜய் ஆலோசித்து முடிவெடுப்பார்” என்று அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்தார்.