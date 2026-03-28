விஜய்யை அரசியல்வாதியாக கருதவில்லை - கி.வீரமணி

அரிச்சுவடியே அறியாதவர்களுக்கு பதில் சொல்வதில் பயனில்லை என திராவிடர் கழகத் தலைவர் கி. வீரமணி கூறியுள்ளார்.

தி.க தலைவர் கி.வீரமணி
Published : March 28, 2026 at 5:59 PM IST

தஞ்சாவூர் : அரசியல் அரிச்சுவடியே அறியாத விஜய்யை அரசியல்வாதியாகக் கருதவில்லை என திராவிடர் கழகத் தலைவர் கி.வீரமணி தெரிவித்துள்ளார்.

தஞ்சாவூரில் சுயமரியாதை இயக்கத்தின் தளபதி பட்டுக்கோட்டை அஞ்சாநெஞ்சன் அழகிரி 77-ம் ஆண்டு நினைவு நாள் வீரவணக்க பேரணி நடைபெற்றது. இப்பேரணியை திராவிடர் கழகத் தலைவர் கி. வீரமணி தொடங்கி வைத்தார். இந்நிகழ்ச்சியில் திராவிடர் கழக மாவட்ட தலைவர் அமர்சிங் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர். இதற்கு முன்னதாக கி. வீரமணி செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

அப்போது தவெக தலைவர் விஜய் பிரச்சாரம் குறித்த கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு பதிலளித்த அவர். “ அரசியல் புரிந்தவர்களுக்கும், அரசியல் அரிச்சுவடியை தாண்டி எம்ஏ படித்தவர்களுக்குமே பதில் சொல்லி பழக்கப்பட்ட நான், அரிச்சுவடியே அறியாதவர்களுக்கு பதில் சொல்வதில் பயனில்லை. அவரை அரசியல்வாதியாகக் கருதவில்லை, நடிகராகவே பார்க்கிறோம். அரசியல்வாதிகளுக்கு பதில் சொல்லித்தான் எங்களது பழக்கம்” என்றார்.

தேர்தல் களம் குறித்த கேள்விக்கு, “நிச்சயமாக ஏப்ரல் 23-ம் தேதி தேர்தல் நடந்து மே 4-ம்தேதி வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு மே 5-ம் தேதிக்கு மேல் கோட்டைக்கு போகப் போவது ஸ்டாலின் என்பதுதான் பாறையில் எழுதப்பட்ட சிறப்பான முடிவு ஆகும். இது ஆருடம் அல்ல, ஜோசியம் அல்ல, மக்கள் மன்றத்தை கணித்து சொல்லக்கூடிய அனுபவம்" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “முதல் தேர்தலில் இருந்து இன்றைய தேர்தல் வரை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிற வாய்ப்பு பெற்றவன் நான், ஆகவே ஒவ்வொரு தேர்தலும் எப்படி நடந்திருக்கிறது, மக்கள் எப்படி எல்லாம் அவர்கள் தன்னுடைய அனுமானிப்பார்கள் என்பதை கண்காணிக்க கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது” என கூறினார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், ”முதலில் நாங்கள் எல்லோருக்கும் பங்கு தருகிறோம் வாருங்கள் என்றார்கள். ஏலம் போட்டு கூட அவர்களுடன் இணைந்து தேர்தலை சந்திக்க யாரும் முன்வரவில்லை" என்றார்.

