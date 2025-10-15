தீபாவளி சிறப்பு ரயில்: ஊருக்கு கிளம்ப தயாரா? தாம்பரம் டூ கன்னியாகுமரி எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்!
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு அக்டோபர் 17 மற்றும் 18 ஆகிய தேதிகளில் சென்னை சென்ட்ரல் டூ போத்தனூருக்கு தொடர்ந்து இரண்டு நாட்கள் சிறப்பு ரயில் இயக்கப்பட உள்ளன.
சென்னை: தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு தாம்பரம் - கன்னியாகுமரி - செங்கல்பட்டு எக்ஸ்பிரஸ் இயக்கப்பட உள்ளது.
தீபாவளி பண்டிகையை கொண்டாடுவதற்காக பெரும்பாலானோர் தங்களது சொந்த ஊருக்கு செல்வார்கள். அதனால், கூட்ட நெரிசலை தவிர்ப்பதற்காக தெற்கு ரயில்வே பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு இடையே சிறப்பு ரயில்களை அறிவித்து வருகிறது. அந்த வகையில் 1. எம்ஜிஆர் சென்னை சென்ட்ரல் - போத்தனூர் - எம்ஜிஆர் சென்னை சென்ட்ரல் சிறப்பு ரயில் 2. போத்தனூர் - எம்ஜிஆர் சென்னை சென்ட்ரல் ஒருவழி (One Way) எக்ஸ்பிரஸ் 3. தாம்பரம் - கன்னியாகுமரி - செங்கல்பட்டு எக்ஸ்பிரஸ் ஆகிய ரயில்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
1. டாக்டர் எம்ஜிஆர் சென்னை சென்ட்ரல் - போத்தனூர் - டாக்டர் எம்ஜிஆர் சென்னை சென்ட்ரல் எக்ஸ்பிரஸ்:
அக்டோபர் 17 மற்றும் 18 (வெள்ளி & சனிக்கிழமை) ரயில் எண் 06049 இரவு 11.55 மணிக்கு டாக்டர் எம்ஜிஆர் சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து புறப்பட்டு பெரம்பூர் திருவள்ளூர், அரக்கோணம், காட்பாடி, ஜோலார்பேட்டை, சேலம், ஈரோடு, திருப்பூர் வழியாக மறுநாள் காலை 9.30 மணிக்கு போத்தனூர் சென்றடையும். அதே ரயில் மறுமார்க்கமாக (ரயில் எண். 06050) அக்டோபர் 18, 2025 (சனிக்கிழமை) மதியம் 2.00 மணிக்கு போத்தனூரில் இருந்து புறப்பட்டு இரவு 11.10க்கு டாக்டர் எம்ஜிஆர் சென்னை சென்ட்ரலை வந்தடையும்.
ரயில் அமைப்பு: 2- ஏசி மூன்று அடுக்கு பெட்டிகள், 8 ஸ்லீப்பர் வகுப்பு பெட்டிகள், 8 பொது இரண்டாம் வகுப்பு பெட்டிகள் & 2 இரண்டாம் வகுப்பு பெட்டிகள்.
2. போத்தனூர் - டாக்டர் எம்ஜிஆர் சென்னை சென்ட்ரல் (ONE WAY) எக்ஸ்பிரஸ்:
ரயில் எண் 06100 அக்டோபர் 21, 2025 அன்று இரவு 11.50 மணிக்கு போத்தனூரில் இருந்து புறப்பட்டு திருப்பூர், ஈரோடு, சேலம், ஜோலார்பேட்டை, காட்பாடி, அரக்கோணம், திருவள்ளூர், பெரம்பூர் வழியாக மறுநாள் காலை 9.30 மணிக்கு டாக்டர் எம்ஜிஆர் சென்னை சென்ட்ரலை சென்றடையும்.
3. தாம்பரம் - கன்னியாகுமரி - செங்கல்பட்டு எக்ஸ்பிரஸ்:
அக்டோபர் 16, 18 (வியாழன் மற்றும் சனிக்கிழமை) தாம்பரத்தில் இருந்து இரவு 11.30 மணிக்கு புறப்பட்டு விழுப்புரம், விருத்தாசலம், அரியலூர், ஸ்ரீரங்கம், திருச்சிராப்பள்ளி, திண்டுக்கல், மணப்பாறை, கொடைக்கானல் சாலை, மதுரை, விருதுநகர், சனி, கோவில்பட்டி, திருநெல்வேலி, நாங்குநேரி, வள்ளியூர், நாகர்கோவில் வழியாக மறுநாள் மதியம் 1.25 மணிக்கு கன்னியாகுமரி சென்றடையும். அதுவே மறுமார்க்கமாக (ரயில் எண். 06134) அக்டோபர் 17 (வெள்ளிக்கிழமை) மாலை 3.35 மணிக்கு கன்னியாகுமரியிலிருந்து புறப்பட்டு மறுநாள் அதிகாலை 04.30 மணிக்கு செங்கல்பட்டுக்கு வரும்.
ரயில் அமைப்பு: 6 ஸ்லீப்பர் வகுப்பு பெட்டிகள், 12 பொது இரண்டாம் வகுப்பு பெட்டிகள் & 2 இரண்டாம் வகுப்பு பெட்டிகள்.
முன்பதிவு
சென்னை சென்ட்ரல் - போத்தனூர் - டாக்டர் எம்ஜிஆர் சென்னை எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலுக்கும், போத்தனூர் டாக்டர் எம்ஜிஆர் சென்னை சென்ட்ரல் (ONE WAY) எக்ஸ்பிரஸ்க்கும் முன்பதிவு 15.10.2025 (இன்று) மதியம் 2.15 மணிக்கு தொடங்க உள்ள நிலையில், தாம்பரம் கன்னியாகுமரி செங்கல்பட்டு எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலுக்கான முன்பதிவு 16.10.2025 (நாளை) காலை 8.00 மணிக்கு தொடங்கும்.