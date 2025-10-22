ETV Bharat / state

தீபாவளி கொண்டாட்டம் ஓவர்: தொடர் மழையில் ஊருக்கு திரும்புவது எப்படி? நெல்லை - சென்னை செல்பவர்களுக்கு குட் நியூஸ்!

தமிழகத்தில் பல்வேறு இடங்களில் தொடர் மழை பெய்து வருவதால் தீபாவளி முடிந்து ஊருக்கு திரும்பும் மக்கள் பெரும் அவதிக்குள்ளாகியுள்ளனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 22, 2025 at 7:56 AM IST

மதுரை: தீபாவளி முடிந்து ஊர் திரும்பும் பயணிகளின் வசதிக்காக திருநெல்வேலி - சென்னை எழும்பூர் சிறப்பு எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் சேவைகளை தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.

தமிழகம் முழுவதும் அக்டோபர் 20ஆம் தேதி தீபாவளி சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது. வெளி மாவட்டங்களில் தங்கி படித்தும், வேலை செய்தும் வந்தவர்கள் தீபாவளியை முன்னிட்டு தங்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு சென்றனர். அவர்களின் வசதிக்காக தமிழக அரசின் போக்குவரத்து துறை சிறப்பு பேருந்துகளையும், தெற்கு ரயில்வே சிறப்பு ரயில்களையும் இயக்கியது.

இந்நிலையில் தீபாவளிக்கு அடுத்த நாளான நேற்றும் அரசு விடுமுறை அளித்திருந்தது. தீபாவளி கொண்டாட்டங்கள் முடிவடைந்த நிலையில், மக்கள் தங்களது வேலைகளுக்காக மீண்டும் சென்னை உள்ளிட்ட பெருநகரங்களை நோக்கி திரும்பி வருகின்றனர். அதனால், பேருந்து நிலையங்கள் மற்றும் ரயில் நிலையங்களில் மக்கள் கூட்ட அலைமோதுவதை காண முடிகிறது. இதனால், பயணிகளின் வசதியை கருத்தில்கொண்டு, நெல்லை மற்றும் சென்னை எழும்பூரில் இருந்து இரண்டு சிறப்பு விரைவு ரயில்களை இயக்க உள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதன்படி, திருநெல்வேலி - சென்னை எழும்பூர் சிறப்பு அதிவிரைவு ரயில் (06166) திருநெல்வேலி சந்திப்பில் இருந்து இன்று (புதன்கிழமை அக்.22) இரவு 11.55 மணிக்கு புறப்பட்டு நாளை (வியாழக்கிழமை அக்.23) காலை 10.55 மணிக்கு சென்னை எழும்பூர் சென்றடையும். மறு மார்க்கமாக, சென்னை எழும்பூர் - நெல்லை சிறப்பு அதிவிரைவு விரைவு ரயில் (06165) சென்னை எழும்பூரில் இருந்து நாளை (வியாழக்கிழமை அக்.23) பிற்பகல் 12.30 மணிக்கு புறப்பட்டு வெள்ளிக்கிழமை (அக்.24) அதிகாலை 12.15 மணிக்கு நெல்லை சந்திப்பை சென்றடையும்.

இதையும் படிங்க: தொடர் கனமழை... கடலூரில் 500 ஏக்கர் பரப்பிலான சம்பா பயிர்கள் சேதம்!

ரயில் அமைப்பு: இந்த ரயிலில் இரண்டடுக்கு குளிர்சாதன பெட்டி ஒன்றும், மூன்றடுக்கு குளிர்சாதன பெட்டி இரண்டும், இரண்டாம் வகுப்பு படுக்கை வசதி கொண்ட ஒன்பது பெட்டிகளும், பொதுப் பெட்டிகள் 4, சரக்கு பெட்டிகள் இரண்டும் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

எங்கெல்லாம் ரயில் நின்று செல்லும்?

மேற்கண்ட இரண்டு ரயில்களும் கோவில்பட்டி, சாத்தூர், விருதுநகர், மதுரை, கொடை ரோடு, திண்டுக்கல், மணப்பாறை, திருச்சிராப்பள்ளி, ஸ்ரீரங்கம், அரியலூர், விருத்தாச்சலம், விழுப்புரம், மேல்மருவத்தூர், செங்கல்பட்டு, தாம்பரம் ஆகிய ரயில் நிலையங்களில் நின்று செல்லும். இந்த ரயில்களின் முன்பதிவு தற்போது நடைபெற்று வருகிறது என தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது. தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் மழை பெய்து வருவதால் மக்கள் பாதுகாப்பாக பயணம் மேற்கொள்ள வேண்டும் எனவும் அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

