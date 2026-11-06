தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு சென்னையில் இருந்து சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கம் - முதல் நாளில் 1.40 லட்சம் பேர் பயணம்
சென்னையில் இருந்து சொந்த ஊர்களுக்கு செல்லும் பயணிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் என்பதால், போக்குவரத்துக் கழகம் சார்பில் அதிகளவில் பேருந்துகள் இயக்க ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
Published : November 6, 2026 at 12:23 PM IST
சென்னை: தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு சென்னையில் இருந்து சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்பட்ட நிலையில், முதல் நாளில் 1.40 லட்சம் பேர் பயணம் செய்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு சென்னையில் இருந்து சொந்த ஊர்களுக்குச் செல்லும் பயணிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் என்பதால், தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகம் சார்பில் அதிகளவில் பேருந்துகள் இயக்க ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. அதன்படி, நேற்று (நவம்பர் 5) முதல் நவம்பர் 7-ஆம் தேதி வரை மூன்று நாட்களுக்கு சென்னையில் இருந்து வழக்கமாக இயக்கப்படும் பேருந்துகளுடன், கூடுதலாக சிறப்பு பேருந்துகளும் இயக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன.
இதற்காக சென்னையில் ஐந்து இடங்களில் இருந்து பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன. அதன்படி, கிளாம்பாக்கத்தில் உள்ள கலைஞர் நூற்றாண்டு பேருந்து முனையம், கோயம்பேட்டில் உள்ள புரட்சித் தலைவர் டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர். பேருந்து நிலையம், மாதவரம் புதிய பேருந்து நிலையம், சிஎம்டிஏ காலநிலைப் பூங்கா தற்காலிகப் பேருந்து நிலையம் மற்றும் மறைமலைநகர் தற்காலிகப் பேருந்து நிலையம் ஆகிய ஐந்து இடங்களில் இருந்து பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன.
தொடர்ந்து, இந்த மூன்று நாட்களிலும் சென்னையில் இருந்து வழக்கமாக இயக்கப்படும் தினசரிப் பேருந்துகள் 6,573 ஆகும். இவற்றுடன் கூடுதலாக 9,086 சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதில் அரசு போக்குவரத்துக் கழகம் சார்பில், 7,427 சிறப்புப் பேருந்துகளும், தனியார் பேருந்துகள் மூலம் 1,659 பேருந்துகளும் இயக்கப்பட உள்ளன.
இதன்படி, வழக்கமான பேருந்துகள் மற்றும் சிறப்புப் பேருந்துகள் என மொத்தம் 15,659 பேருந்துகள் இயக்கப்பட உள்ளன. இதனைத் தொடர்ந்து, இன்று (நவம்பர் 6) 2,191 வழக்கமான பேருந்துகளுடன் 3,240 சிறப்புப் பேருந்துகள் என மொத்தம் 5,431 பேருந்துகள் இயக்கப்பட உள்ளன. தொடர்ந்து, நாளை (நவம்பர் 7) 2,191 வழக்கமான பேருந்துகளுடன், 2,976 சிறப்புப் பேருந்துகள் என மொத்தம் 5,167 பேருந்துகள் இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளன.
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இதனிடையே, நேற்று இரவு 12 மணி நிலவரப்படி, 2,191 வழக்கமான பேருந்துகளும், திட்டமிடப்பட்ட 2,870 சிறப்புப் பேருந்துகளில் 1,018 பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் அரசு போக்குவரத்துக் கழகம் சார்பில் 862 சிறப்புப் பேருந்துகளும், தனியார் பேருந்துகள் மூலம் 156 சிறப்பு பேருந்துகளும் இயக்கப்பட்டுள்ளன.
இதன்படி, சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்பட்ட முதல் நாளான நேற்று மொத்தமாக 3,209 பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு, அதில் சுமார் 1.40 லட்சம் பயணிகள் பயணம் செய்துள்ளதாக தமிழ்நாடு போக்குவரத்து துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.