களைக்கட்டும் தீபாவளி பர்சேஸ்: வண்ணாரப்பேட்டையில் குவிந்த மக்கள்!
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு புத்தாடைகள், பட்டாசுகள், இனிப்புகள் வாங்குவதில் மக்கள் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.
Published : October 19, 2025 at 9:42 AM IST
சென்னை: தீபாவளி பண்டிகை நாளை கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில், புத்தாடைகளை வாங்க கடை வீதிகளில் பொதுமக்கள் கூட்டம் அலைமோதி வருகிறது.
இந்துக்களின் மிக முக்கிய பண்டிகைகளில் ஒன்றான தீபாவளி பண்டிகை நாடு முழுவதும் நாளை (அக்.20) கொண்டாடப்பட உள்ளது. தீபாவளி என்றாலே புது ஆடை அணிவது, இனிப்பு கொடுப்பது மற்றும் பட்டாசு வெடிப்பது என்பது பாரம்பரிய பழக்கமாக உள்ளது. எனவே, புத்தாடை உடுத்தி, பட்டாசுகள் வெடித்து தீபாவளியை கொண்டாட மக்கள் தயாராகி வருகின்றனர். இதற்காக பொதுமக்கள் பலரும் கடந்த சில நாட்களாகவே தீபாவளி ஷாப்பிங்கை விறுவிறுப்பாக செய்து வந்தனர்.
அந்த வகையில், தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு பகுதிகளில் ஜவுளிக் கடைகளில் மக்கள் கூட்டம் கட்டுக்கடங்காத அளவுக்கு இருந்து வருகிறது. தீபாவளி பண்டிகைக்கு இன்று ஒரு நாள் மட்டுமே எஞ்சியுள்ள நிலையில், தீபாவளி பர்சேஸ் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது.
களைக்கட்டும் தீபாவளி பர்சேஸ்:
இந்த நிலையில், சென்னையில் உள்ள தியாகராய நகர், புரசைவாக்கம், வண்ணாரப்பேட்டை, பாடி, அண்ணா நகர் பஜார் பகுதிகளில் உள்ள ஜவுளிக் கடைகளில் திருவள்ளுர் மற்றும் சென்னை புறநகர் பகுதிகளைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் காலை முதலே குவியத் தொடங்கினர். இதனால், கடைகளில் கடும் கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டது. பொதுமக்களின் பாதுகாப்பு கருதி சென்னை முழுவதும் பல்வேறு பகுதிகளில் ஏராளமான போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
புத்தாடை விற்பனை குறித்து துணிக்கடை வியாபாரி மாரி முத்து கூறுகையில், “வண்ணாரப்பேட்டை புத்தாடைக்கு மிக பிரபலமான இடம். இங்கு, சென்னை மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளை சேர்ந்த ஏராளமான மக்கள் புத்தாடைகளை வாங்கி செல்வர். நாளை தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில் இன்று கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும்” என்றார்.
தீபாவளிக்கு புத்தாடை வாங்க வந்த விஜயன் கூறுகையில், “புத்தாடை வாங்குவதற்காக திருவள்ளுர் மாவட்டத்தில் இருந்து வந்துள்ளேன். ஒரே கடையில் அனைத்து விதமான புத்தாடைகளும், அனைத்து வயதினருக்கும் கிடைக்காது என்பதால் வண்ணாரப்பேட்டைக்கு வந்துள்ளோம். அதிக கடைகள் ஒரே இடத்தில் இருப்பதால் குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்களுக்கு வரை புத்தாடைகள் வாங்க முடிகிறது. கடந்த முறை ஒப்பிடும்போது குழந்தைகள் துணி விலை சற்று அதிகரித்துள்ளது”என்றார்.