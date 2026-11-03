தாமதமாகும் கிளாம்பாக்கம் ஆகாய நடைமேடை; புதிய ரயில் நிலையம் - தீபாவளி எதிர்பார்ப்பு பொய்து போனது ஏன்?
கிளாம்பாக்கத்தில் ஆகாய நடைமேடைப் பணிகள் 70 சதவீதமும், ரயில் நிலையப் பணிகள் 95 சதவீதமும் நிறைவடைந்துள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : November 3, 2026 at 10:54 AM IST
-By சுபாஷ் தயாளன்
கிளாம்பாக்கம் புதிய ரயில் நிலையம், ஆகாய நடைமேடை ஆகியவை தீபாவளி பண்டிகைக்குள் திறக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், பணிகள் இன்னும் முடிவடையாததால் மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு வருவதில் மீண்டும் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது.
சென்னையில் போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைக்கவும், தென்மாவட்டங்களுக்குச் செல்லும் பேருந்துகளை ஒருங்கிணைத்து இயக்கவும், அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான ஆட்சிக் காலத்தில் கடந்த 2019-ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம், கிளாம்பாக்கம் பேருந்து முனையம் கட்டும் திட்டம் தொடங்கப்பட்டது.
சுமார் 400 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டுமானப் பணிகள் முடிந்த பிறகு 2023-ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம், திமுக ஆட்சியில் அப்போதைய முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினால் பேருந்து முனையம் திறந்து வைக்கப்பட்டது. இதற்கு "கலைஞர் நூற்றாண்டு பேருந்து முனையம்" எனப் பெயரிடப்பட்டது.
சென்னை கோயம்பேடு பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து இயக்கப்பட்ட அனைத்து அரசுப் பேருந்துகளும், அனைத்து தனியார் பேருந்துகளும் கிளாம்பாக்கத்திற்கு மாற்றப்பட்டதால், தென்மாவட்டங்களுக்குச் செல்லும் பயணிகளின் முக்கியப் போக்குவரத்து மையமாக இது உருவெடுத்தது. வார இறுதி நாட்கள், தொடர் விடுமுறை நாள்களில் ஏராளமான பயணிகள் இந்தப் பேருந்து முனையத்தைப் பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
ஆனால், பேருந்து முனையம் திறக்கப்பட்டபோது, பயணிகளுக்கு மிக முக்கியமான புறநகர் மின்சார ரயில் இணைப்பு வசதி முழுமையாக ஏற்படுத்தப்படவில்லை.
கிளாம்பாக்கத்தில் பயணிகளுக்கு சிரமம்
சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் இருந்து கிளாம்பாக்கம் பேருந்து முனையத்திற்கு வரும் பயணிகளில் கணிசமானோர் மின்சார ரயில்களையே நம்பியுள்ளனர். ஆனால், கிளாம்பாக்கத்தில் நேரடியாக ரயில் நிலையம் இல்லாததால் வண்டலூர் அல்லது ஊரப்பாக்கம் ரயில் நிலையங்களில் இறங்கி, அங்கிருந்து பேருந்து அல்லது ஆட்டோ மூலம் அவர்கள் கிளாம்பாக்கம் வர வேண்டிய நிலை உள்ளது.
குறிப்பாக, வண்டலூர் ரயில் நிலையத்தில் இறங்கிய பிறகு மீண்டும் பேருந்து பிடித்து கிளாம்பாக்கம் வருவதற்குள் பயணிகள் கூடுதல் நேரத்தையும் பணத்தையும் செலவிட வேண்டியுள்ளது. அவசரமாகப் பேருந்தைப் பிடிக்க வேண்டிய பயணிகள், மிகுந்த சிரமத்தை எதிர்கொண்டனர்.
கிளாம்பாக்கம் பேருந்து முனையத்திற்கு செல்வதற்காக ஜி.எஸ்.டி சாலையைக் கடந்து செல்ல வேண்டிய கட்டாயமும் உள்ளது. அதிகப்படியான வாகனப் போக்குவரத்து நடைபெறும் இந்தச் சாலையில் குறிப்பாக முதியவர்கள், குழந்தைகள் மற்றும் உடைமைகளுடன் வரும் பயணிகள் சாலையைக் கடப்பது சவாலாக உள்ளது. இதனால் விபத்து நேரிடும் அபாயமும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படும் அபாயமும் நிலவுகிறது.
இதற்கு நிரந்தரத் தீர்வாக கிளாம்பாக்கம் பகுதியிலேயே புதிய புறநகர் மின்சார ரயில் நிலையம் அமைக்க வேண்டும் என்றும், அந்த ரயில் நிலையத்தில் இருந்து பேருந்து முனையத்திற்கு நேரடியாகச் செல்ல ஆகாய நடைமேடை அமைக்க வேண்டும் என்று பயணிகள் தொடர்ந்து கோரிக்கை விடுத்து வந்தனர்.
ரூ. 20.82 கோடியில் புதிய புறநகர் ரயில் நிலையம்
இதையடுத்து, வண்டலூர் - ஊரப்பாக்கம் ரயில் நிலையங்களுக்கு இடையே, கிளாம்பாக்கம் பகுதியில் புதிய புறநகர் மின்சார ரயில் நிலையம் அமைக்க முடிவு செய்யப்பட்டது. இதற்காக சென்னை பெருநகர வளர்ச்சிக் குழுமம் (சிஎம்டிஏ) சார்பில் 20 கோடியே 82 லட்சம் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது. தெற்கு ரயில்வே மூலம் கட்டுமானப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம், கிளாம்பாக்கம் ரயில் நிலையத்திற்கான பணிகள் தொடங்கின. இரண்டு நடைமேடைகளுடன் ரயில் நிலையம் அமைக்கத் திட்டமிடப்பட்டது. ரயில் நிலையத்தை மட்டும் அமைத்தால், அங்கிருந்து பயணிகள், பேருந்து முனையத்திற்கு எளிதாகச் சென்றடைய முடியாது. எனவே, இரண்டு இடங்களையும் பாதுகாப்பாக இணைக்கும் வகையில் 'ஆகாய நடைமேடை' அமைக்கும் திட்டமும் உருவாக்கப்பட்டது.
ரூ. 79 கோடியில் ஆகாயநடை மேடை - பல்வேறு தடைகளால் தாமதம்
கிளாம்பாக்கம் பேருந்து முனையத்தையும் புதிய ரயில் நிலையத்தையும் இணைக்கும் வகையில் சுமார் 79 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் ஆகாய நடைமேடை அமைக்கும் பணிகள் தொடங்கப்பட்டன. 299 மீட்டர் நீளத்தில் இந்த ஆகாய நடைமேடை அமைக்கப்பட உள்ளது.
பேருந்து முனையத்தில் இருந்து வெளியே வந்து ஜி.எஸ்.டி சாலையைக் கடந்து ரயில் நிலையத்திற்குச் செல்ல வேண்டிய அவசியமின்றி, பாதுகாப்பான முறையில் நேரடியாகச் செல்லும் வகையில் இந்தத் திட்டம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. பிப்ரவரி மாத இறுதிக்குள் கிளாம்பாக்கத்தில் ஆகாய நடைமேடை அமைக்கும் பணிகள் நிறைவு பெறும் என கடந்த ஜனவரி மாதம் அப்போதைய தி.மு.க அமைச்சர் சிவசங்கர் உறுதி அளித்திருந்தார்.
இருப்பினும், நிலம் கையகப்படுத்துதல் தொடர்பான பிரச்சினைகள், நீதிமன்ற வழக்குகள், திட்டத்தின் வடிவமைப்பில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்கள், ரயில்வே பகுதியில் மேற்கொள்ள வேண்டிய கட்டுமானப் பணிகளுக்கான அனுமதி உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் ஆகாய நடைமேடையை குறித்த காலத்திற்குள் மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டுவர இயலவில்லை.
கிளம்பாக்கம் ரயில் நிலையம், 2025-ஆம் ஆண்டிலேயே பயன்பாட்டிற்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், பணிகள் தொடர்ந்து நீடித்தன. கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாதத்தில் ஈடிவி பாரத் குழு நேரில் ஆய்வு செய்தபோது, ஆகாய நடைமேடை கட்டுமானப் பணிகள், பேருந்து முனையப் பகுதியில் மட்டுமே முடிவடைந்திருந்தன.
ஜி.எஸ்.டி சாலையைக் கடந்து ரயில் நிலையம் செல்லும் பகுதிகளில் பணிகள் முழுமையடையாமல் இருந்தன. இதனால் ஆயுத பூஜை, தீபாவளி, கிறிஸ்துமஸ், புத்தாண்டு என அடுத்தடுத்த பண்டிகைக் காலங்களிலும் பயணிகள் எதிர்பார்த்த இணைப்பு வசதி கிடைக்காத நிலை நீடித்தது.
இறுதிக்கட்டத்தில் ஆகாய நடைமேடைப் பணிகள்
தற்போது ஆகாய நடைமேடைப் பணிகள் எந்த நிலையில் உள்ளது? எப்போது பயன்பாட்டிற்கு வரும்? என்பது குறித்து சி.எம்.டி.ஏ அலுவலர் ஒருவரிடம் கேட்டபோது, "கிளாம்பாக்கம் பேருந்து முனையத்தையும் புதிய ரயில் நிலையத்தையும் இணைக்கும் ஆகாய நடைமேடைப் பணிகள் தற்போது சுமார் 70 சதவீதம் நிறைவடைந்துள்ளன. முக்கியமான கட்டுமானப் பணிகளில் பெரும்பாலானவை முடிவடைந்துள்ளன. ரயில்வே பகுதிக்கான பணிகள் மற்றும் நகரும் படிக்கட்டுகள் அமைக்கும் பணிகள் உள்ளிட்ட சில முக்கியப் பணிகள் மட்டுமே எஞ்சியுள்ளன.
ரயில்வே பகுதியில் இணைப்பு பாதைகள் அமைப்பதற்கான அனுமதி தற்போது கிடைத்துள்ளது. இதற்காக, வரும் நவ.6-ஆம் தேதி லைன் பிளாக் செய்ய அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. அந்த அனுமதியைப் பயன்படுத்தி ரயில்வே தண்டவாளப் பகுதிக்கான இனைப்புகள் அமைக்கும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும்.
மீதமுள்ள பணிகள், இறுதிக்கட்ட இணைப்புப் பணிகள் என அனைத்தும் முடிக்கப்பட்டு அடுத்த இரண்டு மாதங்களுக்குள் ஆகாய நடைமேடை பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்குக் கொண்டு வரப்படும்" என்று தெரிவித்தார்.
கிளாம்பாக்கம் ரயில் நிலையம் விரைவில் திறக்கப்படும்
இந்நிலையில், கிளாம்பாக்கம் புதிய ரயில் நிலையத்தின், தற்போதைய பணிநிலை குறித்து தெற்கு ரயில்வே அலுவலர் ஒருவரிடம் கேட்டபோது, "கிளாம்பாக்கம் ரயில் நிலையத்திற்கான ரயில்வே கட்டமைப்புப் பணிகள் 95 சதவீதம் நிறைவடைந்துள்ளன. பயணச்சீட்டு வழங்கும் அறைகள், கழிவறைகள், நடைமேடைகள் தொடர்பான பணிகள் அனைத்தும் முடிவடைந்துள்ளன. ரயில்கள் நின்று செல்லும் இடத்தைக் குறிக்கும் அறிவிப்புப் பலகைகள் அமைப்பது உள்ளிட்ட இறுதிக்கட்ட பணிகள் மட்டுமே தற்போது எஞ்சியுள்ளன.
ஆகாய நடைமேடைப் பணிகள் சிஎம்டிஏ சார்பில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. அந்தப் பணிகள் முழுமையாக முடிவடைந்து இணைப்பு வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டதும், ரயில் நிலையத்தைப் பயன்பாட்டிற்குக் கொண்டுவர முடியும்.
தீபாவளிக்குள் பணிகளை முடித்து ரயில் நிலையத்தைத் திறப்பதற்கான முயற்சிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. ஒருவேளை குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் அனைத்துப் பணிகளும் முடிவடையவில்லை என்றால், ரயில் நிலையத்தை திறப்பது சிறிது காலம் தள்ளிப்போக வாய்ப்புள்ளது. இருப்பினும், பெரும்பாலான பணிகள் முடிவடைந்துள்ளதால் விரைவில் பயன்பாட்டிற்குக் கொண்டுவர நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது" என்று தெரிவித்தார்.
விரைந்து முடிக்க வேண்டும்
இதுகுறித்து ரயில்வே ஆர்.டி.ஐ ஆர்வலர் தயானந்த் கிருஷ்ணன் கூறுகையில், "சென்னையின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்தைச் சென்றடைவதில் பயணிகளுக்குப் பல்வேறு சிரமங்கள் உள்ளன.
சாதாரண நாட்களிலேயே 50 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பயணிகள் கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்தைப் பயன்படுத்துகின்றனர். தீபாவளி, பொங்கல் உள்ளிட்ட பண்டிகைக் காலங்களில் இந்த எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்திற்கும் அதிகமாக உள்ளது. இவ்வளவு அதிகமான பயணிகள் வந்து செல்லும் இடத்தில் போதுமான போக்குவரத்து இணைப்பு வசதிகள் இருப்பது அவசியமாகும். எனவே நிலுவையில் உள்ள ரயில் நிலையப் பணிகள், ஆகாய நடைமேம்பாலப் பணிகள் உள்ளிட்ட அனைத்து கட்டமைப்புப் பணிகளையும் விரைந்து முடித்து பொதுமக்களின் பயன்பாட்டுக்குக் கொண்டுவர வேண்டும்.
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மேலும், சென்னை விமான நிலையத்தில் இருந்து கிளாம்பாக்கம் வரை மெட்ரோ ரயில் சேவையை நீட்டிக்கும் திட்டத்தை விரைந்து செயல்படுத்தினால், விமான நிலையம் மற்றும் சென்னையின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து வரும் பயணிகள், குறைந்த செலவில் கிளாம்பாக்கத்தை எளிதாகச் சென்றடைய முடியும். தமிழக அரசும் சம்பந்தப்பட்ட ரயில்வே மற்றும் போக்குவரத்துத் துறை அதிகாரிகளும் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்று தெரிவித்தார்.
தீபாவளிக்குள் திறக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட இந்தத் திட்டம், தற்போது அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ள காலக்கெடுவின்படி அடுத்த இரண்டு மாதங்களுக்குள் முழுமையடையுமா? அல்லது மீண்டும் காலதாமதம் ஏற்படுமா? என்பதே லட்சக்கணக்கான பயணிகளின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.