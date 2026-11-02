தீபாவளி: மதுரையில் களைகட்டிய பண்டிகைக் கால விற்பனை
பெண்கள் அதிக அளவில் பொருட்கள் வாங்க வரும் பகுதிகளில் சிங்கப்பெண் அதிரடிப் படையினர் ரோந்து சென்று, பெண்களைச் சந்தித்து பாதுகாப்பு மற்றும் விழிப்புணர்வு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டனர்.
Published : November 2, 2026 at 1:24 PM IST
மதுரை: தீபாவளிக்கு இன்னும் ஒரு வாரமே உள்ள நிலையில் மதுரை கடைவீதிகளில் மக்கள் கூட்டம் அலைமோதி வருகிறது.
தீபாவளி பண்டிகைக்கு இன்னும் ஒரு வாரமே உள்ள நிலையில், பண்டிகைக்குத் தேவையான வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் மற்றும் புத்தாடைகள் உள்ளிட்டவற்றை வாங்குவதற்காக மதுரையின் முக்கிய கடைவீதிகளில் பொதுமக்கள் கூட்டம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. குறிப்பாக, விளக்குத்தூண் மற்றும் மாசி வீதிகளில் தீபாவளி விற்பனை களைகட்டத் தொடங்கியுள்ளது.
மதுரையின் முக்கிய வணிகப் பகுதிகளான விளக்குத்தூண், தெற்கு மாசி வீதி, மேலமாசி வீதி, வடக்கு மாசி வீதி, வெளி வீதிகள் மற்றும் ஆவணி மூல வீதிகளில் உள்ள ஜவுளிக்கடைகள், பாத்திரக்கடைகள், பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் விற்பனை நிலையங்கள், சீர்வரிசைப் பொருட்கள் மற்றும் வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் விற்பனை செய்யும் கடைகளில் பொதுமக்கள் கூட்டம் அலைமோதுகிறது.
தீபாவளியை முன்னிட்டு புத்தாடைகள், குழந்தைகளுக்கான ஆடைகள், கவரிங் நகைகள், வளையல்கள் உள்ளிட்ட அலங்காரப் பொருட்கள் மற்றும் வீட்டுக்குத் தேவையான பொருட்களை வாங்குவதில் பொதுமக்கள் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். இதற்கிடையே, கடைவீதிகளின் சாலையோரங்களில் தற்காலிகமாக அமைக்கப்பட்டுள்ள தரைக்கடைகளிலும் விற்பனை சூடுபிடித்துள்ளது.
மதுரை மாநகர மக்கள் மட்டுமின்றி, சுற்றுவட்டார கிராமங்கள் மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் இருந்தும் ஏராளமானோர் குடும்பத்துடன் மதுரைக்கு வந்து தீபாவளிக்குத் தேவையான பொருட்களை வாங்கிச் செல்கின்றனர். குறிப்பாக, நேற்று (ஞாயிற்றுக்கிழமை) விடுமுறை தினம் என்பதால் காலையிலிருந்தே கடைவீதிகளில் மக்கள் வருகை அதிகரித்து கூட்ட நெரிசலுடன் காணப்பட்டது. இதனால் வியாபாரிகள் மகிழ்ச்சியில் ஆழ்ந்தனர்.
பெண்களின் பாதுகாப்புக்கு சிங்கப்பெண் படையினர்
கடைவீதிகளில் அதிகரித்து வரும் மக்கள் கூட்டத்தைக் கருத்தில் கொண்டு, பொதுமக்களின் பாதுகாப்புக்காக மாநகர காவல்துறையினர் பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டனர்.
முக்கியமாக, பெண்கள் அதிக அளவில் பொருட்கள் வாங்க வரும் பகுதிகளில் சிங்கப்பெண் அதிரடிப் படையினர் ரோந்து சென்று, பெண்களைச் சந்தித்து பாதுகாப்பு மற்றும் விழிப்புணர்வு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
மேலும், விளக்குத்தூண் மற்றும் மாசி வீதிகள் உள்ளிட்ட மக்கள் அதிகம் கூடும் பகுதிகளில் காவல்துறையினர் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டனர். போக்குவரத்து காவலர்கள் முக்கிய சந்திப்புகளில் நின்று வாகனப் போக்குவரத்தைச் சீரமைத்தனர். ஒலிபெருக்கிகள் மூலமாகவும் பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டன. தீபாவளிக்கு பண்டிகை நெருங்கி வரும்நிலையில், அடுத்தடுத்த நாட்களிலும் மக்கள் வருகை மேலும் அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.