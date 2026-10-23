தீபாவளி ஸ்பெஷல் - அரசு அலுவலகங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிரடி சோதனை
முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு அமைந்த நாள் முதல் லஞ்சம், லாவண்யத்தை ஒழிக்கும் நோக்கில் அவ்வப்போது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர், அரசு அலுவலகங்களில் சோதனை நடத்தி வருகின்றன.
Published : October 23, 2026 at 9:12 PM IST
சென்னை: தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு தமிழ்நாடு முழுவதும் 45 அரசு அலுவலகங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் அதிரடி சோதனையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
தீபாவளி, பொங்கல், ஆங்கில புத்தாண்டு போன்ற பண்டிகைக் காலங்களில் தமிழ்நாடு அரசின் பொதுப்பணித்துறை அலுவலகங்கள், மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரிய அலுவலகங்கள், வட்டாட்சி அலுவலகங்கள், மாநகராட்சி அலுவலகங்கள் உள்ளிட்ட அரசு அலுவலகங்களில் பணிபுரிந்து வரும் அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்களுக்கு பரிசுப் பொருட்கள் வழங்கப்படுவதாகவும், லஞ்சம் பெறுவதாகவும் புகார்கள் எழுவதுண்டு.
இதனைத் தடுப்பதற்காகவும், அரசு அலுவலகங்களில் லஞ்சம் மற்றும் பணப்பரிமாற்றங்கள் நடைபெறுவதைக் கண்காணிப்பதற்காகவும், லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள், ஆண்டுதோறும் பண்டிகைக் காலங்களில் திடீர் சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
அந்த வகையில், நடப்பாண்டில் வரும் நவம்பர் 08- ஆம் தேதி தீபாவளி பண்டிகைக் கொண்டாடப்படவுள்ளது. இதையொட்டி, தமிழ்நாடு முழுவதும் பல்வேறு மாவட்டங்களில் உள்ள அரசு அலுவலகங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் திடீர் சோதனையைத் தொடங்கியுள்ளனர். அதன் தொடர்ச்சியாக, இன்று (அக்.23) தமிழ்நாடு முழுவதும் பல்வேறு மாவட்டங்களில் உள்ள 45 அரசு அலுவலகங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் அதிரடி சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினரின் சோதனையால் அரசு அலுவலகங்களில் பரபரப்பு நிலவி வருகிறது.
சென்னை அடையாறு, மயிலாப்பூர் பகுதிகளில் உள்ள வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகங்கள், பொன்னேரி நகராட்சி அலுவலகம், திண்டுக்கல் மாநகராட்சி அலுவலகம், பரமக்குடி நகராட்சி அலுவலகம், ஈரோடு மாவட்ட நகர் ஊரமைப்பு அலுவலகம், புதுக்கோட்டை மாவட்ட நகர் ஊரமைப்பு அலுவலகம் உள்ளிட்ட இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சோதனை நடைபெற்று வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகளின் சோதனை முடிவில் எந்தெந்த மாவட்டங்களில் எவ்வளவு பணம் கைப்பற்றப்பட்டது? ஏதேனும் பரிசுப் பொருட்கள் கைப்பற்றப்பட்டனவா? ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டனவா? போன்ற விவரங்களை தமிழ்நாடு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அறிக்கையாக வெளியிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் அரசு அமைந்தது முதல் லஞ்சம், லாவண்யத்தை அறவே ஒழிக்கும் விதமாக அவ்வப்போது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர், அரசு அலுவலகங்களில் சோதனை நடத்திக் கணக்கில் வராதப் பணத்தைப் பறிமுதல் செய்து வருகின்றனர். இந்த நடவடிக்கை பொதுமக்கள் மத்தியில் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.