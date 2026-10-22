தீபாவளி பண்டிகை: திருவனந்தபுரம் வடக்கு - ஹஸ்ரத் நிஜாமுதீன் இடையே சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிப்பு
சிறப்பு ரயில்களுக்கான டிக்கெட் முன்பதிவு நாளை (அக்.23) காலை 08.00 மணிக்கு ஆன்லைனில் தொடங்கும் என தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
Published : October 22, 2026 at 10:01 PM IST
சென்னை: தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு திருவனந்தபுரம் வடக்கு-ஹஸ்ரத் நிஜாமுதீன் இடையே, தமிழகத்தின் வழியாக பயணிக்கும் எக்ஸ்பிரஸ் சிறப்பு ரயில்களை தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு பயணிகளின் வசதிக்காகவும், கூட்ட நெரிசலைத் தவிர்க்கும் பொருட்டும் திருவனந்தபுரம் வடக்கு- ஹஸ்ரத் நிஜாமுதீன்- திருவனந்தபுரம் வடக்கு இடையே எக்ஸ்பிரஸ் சிறப்பு ரயில்கள் (06073/06074) இயக்கப்படும் என்று தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
திருவனந்தபுரம் வடக்கு- ஹஸ்ரத் நிஜாமுதீன்- திருவனந்தபுரம் வடக்கு சிறப்பு ரயில்கள்
வரும் நவ.02, 09, 16 ஆகிய தேதிகளில் திங்கட்கிழமைதோறும் மதியம் 02.00 மணிக்கு திருவனந்தபுரம் வடக்கு ரயில் நிலையத்தில் இருந்து புறப்படும் திருவனந்தபுரம் வடக்கு- ஹஸ்ரத் நிஜாமுதீன் எக்ஸ்பிரஸ் சிறப்பு ரயில், மூன்றாம் நாளான புதன்கிழமை இரவு 11.50 மணிக்கு ஹஸ்ரத் நிஜாமுதீன் ரயில் நிலையத்தைச் சென்றடையும்.
மறுமார்க்கத்தில், வரும் நவ.05, 12, 19 ஆகிய தேதிகளில் வியாழக்கிழமைதோறும் அதிகாலை 05.45 மணிக்கு ஹஸ்ரத் நிஜாமுதீன் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து புறப்படும் ஹஸ்ரத் நிஜாமுதீன்- திருவனந்தபுரம் வடக்கு எக்ஸ்பிரஸ் சிறப்பு ரயில், மூன்றாம் நாளான சனிக்கிழமை மாலை 04.30 மணிக்கு திருவனந்தபுரம் வடக்கு ரயில் நிலையத்தைச் சென்றடையும்.
நின்றுச் செல்லும் ரயில் நிலையங்கள்
சிறப்பு ரயில்கள், வர்க்கலா, கொல்லம், காயங்குளம், செங்கன்னூர், கோட்டயம், எர்ணாகுளம், ஆலுவா, திருச்சூர், திருச்சூர், பாலக்காடு, போத்தனூர், திருப்பூர், ஈரோடு, சேலம், ஜோலார்பேட்டை, காட்பாடி, ரேணிகுண்டா, நெல்லூர், விஜயவாடா, வாராங்கல், குவாலியர், ஆக்ரா கண்டோன்மெண்ட், மதுரா உள்ளிட்ட ரயில் நிலையங்களில் நின்றுச் செல்லும்.
சிறப்பு ரயில்களுக்கான டிக்கெட் முன்பதிவு எப்போது?
மேற்கண்ட சிறப்பு ரயில்களுக்கான டிக்கெட் முன்பதிவு நாளை (அக்.23) காலை 08.00 மணிக்கு ஆன்லைனில் தொடங்குகிறது. சிறப்பு ரயில்கள் புறப்படும் நேரம், ரயில்கள் நின்றுச் செல்லும் இடங்கள் மற்றும் கூடுதல் விவரங்களுக்கு இந்திய ரயில்வேத் துறையின் www.irctc.co.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளப் பக்கத்தை அணுகலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு தமிழ்நாடு, கேரளம், ஆந்திரா, தெலுங்கானா, கர்நாடகா போன்ற மாநிலங்களை இணைக்கும் வகையிலான சிறப்பு ரயில்களை தெற்கு ரயில்வே தொடர்ந்து அறிவித்து வருகிறது. நாடு முழுவதும் 100- க்கும் மேற்பட்ட தீபாவளி சிறப்பு ரயில்களை இயக்க ரயில்வே த்துறை திட்டமிட்டுள்ளது.