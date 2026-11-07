தீபாவளி பண்டிகை: திருப்பூரில் இருந்து சொந்த ஊருக்கு படையெடுத்த வடமாநில தொழிலாளர்
நாடு முழுவதும் தீபாவளி பண்டிகை நவம்பர் 8-ஆம் தேதியான நாளைய தினம் கொண்டாடப்பட உள்ளது.
Published : November 7, 2026 at 1:09 PM IST
திருப்பூர்: தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு திருப்பூரில் உள்ள வடமாநில தொழிலாளர்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு செல்வதற்காக, ரயில்களில் முண்டியடித்துக் கொண்டு ஏறிய காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.
நாடு முழுவதும் தீபாவளி பண்டிகை நவம்பர் 8 ஆம் தேதியான நாளைய தினம் கொண்டாடப்பட உள்ளது. பின்னலாடை தொழிலுக்கு புகழ்பெற்ற திருப்பூர் மாநகரில் மட்டும் பல்வேறு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த 3 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர். பீகார், ஜார்கண்ட், ஒடிசா, உத்தரப்பிரதேசம், மேற்கு வங்கம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களைச் சேர்ந்த இவர்கள் தீபாவளி மட்டுமின்றி, சாத் பூஜை, கோவர்தன் பூஜை உள்ளிட்ட பண்டிகைகளையும் குடும்பத்தினருடன் கொண்டாட சொந்த ஊர்களுக்குப் புறப்பட்டனர்.
இதனால் கோவை, திருப்பூர் வழியாக வடமாநிலங்களுக்குச் செல்லும் ரயில்களில் பயணிகள் கூட்டம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. இந்நிலையில், ரயில்களில் போதிய இடவசதி இல்லாத நிலையிலும், சொந்த ஊர் செல்ல வேண்டும் என்ற ஆர்வத்திலும் தொழிலாளர்கள் ஒருவரையொருவர் முந்திக் கொண்டு ரயிலில் ஏறுகின்றனர். நிற்பதற்குக் கூட இடமில்லாத அளவுக்கு பெட்டிகள் நிரம்பிய நிலையில், சிலர் படிக்கட்டில் தொங்கியபடியும் ஆபத்தான முறையில் பயணம் செய்கின்றனர்.
இதற்கு முன்னதாக, பயணிகள் நெரிசலைக் கட்டுப்படுத்த தெற்கு ரயில்வே சார்பில், இந்த தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி 132 சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் பிற ரயில்வே மண்டலங்கள் இயக்கிய 62 சிறப்பு ரயில்களும் அடங்கும். மொத்தம் 207 சிறப்பு ரயில் சேவைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், 22 வழக்கமான மெயில் மற்றும் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்களில் கூடுதல் பெட்டிகள் இணைக்கப்பட்டுள்ளதுடன், காத்திருப்போர் கூட்டத்தை குறைக்க 8 முன்பதிவில்லா MEMU சிறப்பு ரயில் சேவைகளும் இயக்கப்பட்டுள்ளன.
இருப்பினும் கோவை, திருப்பூர் வழியாக வடமாநிலங்களுக்குச் செல்லும் ரயில்களில் நெரிசல் குறைந்தபாடில்லை. இதனைத் தொடர்ந்து, இன்று (நவம்பர் 7) புறப்பட்ட அம்ரித் பாரத் ரயிலிலும் பயணிகள் முண்டியடித்துக் கொண்டு ஏறியதால் கடும் நெரிசல் ஏற்பட்டது. மேலும், தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, ஒடிசா உள்ளிட்ட மாநிலங்களைக் கடந்து பீகார், ஜார்கண்ட் பகுதிகளுக்குச் செல்லும் இந்த நீண்ட தூரப் பயணம் சுமார் 48 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக நீடிக்கிறது.
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இத்தனை மணி நேரமும் போதிய இடவசதியில்லாததால், ரயிலில் பயணம் செய்யும் தொழிலாளர்கள், பெண்கள், குழந்தைகள் என அனைவரும் கடும் சிரமத்திற்கு உள்ளாகின்றனர். தீபாவளியை குடும்பத்தினருடன் மகிழ்ச்சியாகக் கொண்டாட வேண்டும் என்ற கனவுடன் புறப்படும் தொழிலாளர்களுக்கு, ரயில் பயணமே நரக வேதனையாக மாறியுள்ளது என்று அவர்கள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர்.
எனவே, பயணிகளின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப கோவை, திருப்பூர் வழியாக வடமாநிலங்களுக்குக் கூடுதலாக முன்பதிவில்லா சிறப்பு ரயில்களை இயக்க வேண்டும் என வடமாநில தொழிலாளர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.