தீபாவளி பண்டிகை எதிரொலி; சொந்த ஊருக்கு படையெடுக்கும் மக்கள் - கிளாம்பாக்கத்தில் அலைமோதிய கூட்டம்
அரசு பேருந்துகள் மற்றும் ஆம்னி பேருந்துகள் மூலம் பயணம் மேற்கொள்ளும் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் கிளாம்பாக்கம் கலைஞர் நூற்றாண்டு பேருந்து முனையத்திற்கு தொடர்ந்து வந்த வண்ணம் உள்ளனர்.
Published : November 6, 2026 at 10:52 PM IST
சென்னை: தீபாவளி பண்டியையை முன்னிட்டு பொதுமக்கள் சொந்த ஊர் செல்வதால் கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்தில் இரண்டாவது நாளாக பயணிகள் கூட்டம் அலை மோதியது.
தீபாவளி பண்டிகையை சொந்த ஊர்களில் கொண்டாடுவதற்காக சென்னையில் வசிக்கும் மக்கள் குடும்பம் குடும்பமாக சொந்த ஊர்களுக்குப் புறப்பட்டு வருவதால், கிளாம்பாக்கம் கலைஞர் நூற்றாண்டு பேருந்து முனையம் மற்றும் தாம்பரம் ரயில் நிலையங்களில் பயணிகள் கூட்டம் வழக்கத்தை விட அதிகரித்து காணப்படுகிறது.
தீபாவளி பண்டிகை வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில், சென்னை மற்றும் அதன் புறநகர் பகுதிகளில் வசிக்கும் தென் மாவட்டங்களை சேர்ந்த பொதுமக்கள், தங்களது சொந்த ஊர்களுக்கு செல்கிறார்கள்.
குறிப்பாக, அரசு பேருந்துகள் மற்றும் ஆம்னி பேருந்துகள் மூலம் பயணம் மேற்கொள்ளும் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் கிளாம்பாக்கம் கலைஞர் நூற்றாண்டு பேருந்து முனையத்திற்கு தொடர்ந்து வந்த வண்ணம் உள்ளனர். இதனால் கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்தில் வழக்கத்திற்கு மாறாக பயணிகளின் கூட்டம் அதிகரித்துள்ளது.
திருச்சி, சேலம், விழுப்புரம், விருத்தாசலம், கோயம்புத்தூர், மதுரை உள்ளிட்ட தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு இங்கிருந்து அரசு மற்றும் ஆம்னி பேருந்துகள் இயக்கப்படுவதால், சொந்த ஊர்களுக்குச் செல்லும் பயணிகள் குடும்பத்துடன் பேருந்து நிலையத்தில் குவிந்து வருகின்றனர்.
இதேபோல், சொந்த ஊர்களுக்கு ரயில்களில் பயணம் மேற்கொள்ளும் மக்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்துள்ளதால், தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தில் இரண்டாவது நாளாக பயணிகள் கூட்டம் அலைமோதுகிறது. குறிப்பாக, தாம்பரத்தில் இருந்து புறப்படும் விரைவு ரயில்கள் மற்றும் சென்னை எழும்பூரில் இருந்து புறப்பட்டு தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தில் நின்று செல்லும் தென் மாவட்ட விரைவு ரயில்களில் ஏராளமானோர் பயணம் செய்து வருகின்றனர்.
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இதனால் ரயில் நிலைய நடைமேடைகளில் பயணிகள் கூட்டம் நிரம்பி காணப்படுகிறது. குறிப்பாக, முன்பதிவில்லா பெட்டிகளில் பயணிகள் நிற்கக்கூட இடமில்லாத அளவுக்கு கூட்டம் காணப்படுவதால், ரயில் வந்ததும் பெட்டிகளுக்குள் ஏறுவதற்கு பயணிகள் ஒருவரையொருவர் முண்டியடிக்கும் சூழல் நிலவுகிறது. குழந்தைகள், பெண்கள், முதியவர்கள் என பலரும் கடும் சிரமத்திற்கு இடையே ரயில்களில் ஏறிச் செல்கிறார்கள்.
பயணிகளின் கூட்ட நெரிசலைக் கட்டுப்படுத்தும் வகையில் ரயில்வே பாதுகாப்புப் படையினர், ரயில்வே ஊழியர்கள் மற்றும் காவல்துறையினர் தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தில் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். ரயில் நடைமேடைகளில் பயணிகளை ஒழுங்குபடுத்தி, பாதுகாப்பான முறையில் ரயில்களில் ஏறிச் செல்வதற்கு உதவி செய்து வருகின்றனர்.