தீபாவளி: சென்னை, போத்தனூர், மதுரை, திருவனந்தபுரத்திற்கு சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிப்பு
அக்டோபர் 30-ம் தேதி சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து திருவனந்தபுரம் வடக்கிற்கு எக்ஸ்பிரஸ் சிறப்பு ரயில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 28, 2026 at 3:59 PM IST
சென்னை: தீபாவளியை முன்னிட்டு பல்வேறு வழித்தடங்களை சிறப்பு ரயில்களை அறிவித்துள்ளது தெற்கு ரயில்வே.
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு கூட்ட நெரிசலைத் தவிர்க்கும் பொருட்டு பயணிகளின் வசதிகளுக்காக சென்னை சென்ட்ரல் - போத்தனூர்- சென்னை சென்ட்ரல், தாம்பரம் - நாகர்கோவில் - தாம்பரம், சென்னை சென்ட்ரல் - திருவனந்தபுரம் வடக்கு, மதுரை- தாம்பரம் ஆகிய வழித்தடங்களில் சிறப்பு ரயில்களை அறிவித்துள்ளது தெற்கு ரயில்வே.
சென்னை சென்ட்ரல் - போத்தனூர் - சென்னை சென்ட்ரல் சிறப்பு ரயில்கள்
வரும் நவம்பர் 6-ம் தேதி இரவு 11.55 மணிக்கு சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து புறப்படும் சென்னை சென்ட்ரல் - போத்தனூர் எக்ஸ்பிரஸ் சிறப்பு ரயில் (06023), மறுநாள் காலை 09.15 மணிக்கு கோயம்புத்தூர் போத்தனூர் ரயில் நிலையத்தைச் சென்றடையும். மறுமார்க்கத்தில், நவம்பர் 9- ஆம் தேதி இரவு 11.30 மணிக்கு போத்தனூரில் இருந்து புறப்படும் போத்தனூர்- சென்னை சென்ட்ரல் எக்ஸ்பிரஸ் சிறப்பு ரயில் (06024) மறுநாள் காலை 9.35 மணிக்கு சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையம் வந்து சேரும்.
இந்த சிறப்பு ரயில்கள், பெரம்பூர், திருவள்ளூர், அரக்கோணம், காட்பாடி, ஜோலார்பேட்டை, சேலம், ஈரோடு, திருப்பூர் ஆகிய ரயில் நிலையங்களில் நின்று செல்லும். இந்த சிறப்பு ரயில்களுக்கான டிக்கெட் முன்பதிவு நாளை (அக்.29) காலை 08.00 மணிக்கு ஆன்லைனில் தொடங்குகிறது.
தாம்பரம்- நாகர்கோவில்- தாம்பரம் சிறப்பு ரயில்கள்
வரும் நவம்பர் 6- ஆம் தேதி இரவு 11.55 மணிக்கு தாம்பரத்தில் இருந்து புறப்படும் தாம்பரம்- நாகர்கோவில் எக்ஸ்பிரஸ் சிறப்பு ரயில் (06153), மறுநாள் பிற்பகல் 3.30 மணிக்கு நாகர்கோவில் ரயில் நிலையத்தைச் சென்றடையும். மறுமார்க்கத்தில், நவம்பர் 9- ஆம் தேதி இரவு 09.00 நாகர்கோவில் இருந்து புறப்படும் நாகர்கோவில்- தாம்பரம் எக்ஸ்பிரஸ் சிறப்பு ரயில் (06154), மறுநாள் காலை 11.30 மணிக்கு தாம்பரம் ரயில் நிலையம் வந்து சேரும்.
இந்த சிறப்பு ரயில்கள், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், சிதம்பரம், சீர்காழி, மயிலாடுதுறை, கும்பகோணம், பாபநாசம், தஞ்சாவூர், திருச்சி, திண்டுக்கல், மதுரை, விருதுநகர், சாத்தூர், கோவில்பட்டி, திருநெல்வேலி, வள்ளியூர் உள்ளிட்ட ரயில் நிலையங்களில் நின்றுச் செல்லும். இந்த சிறப்பு ரயில்களுக்கான டிக்கெட் முன்பதிவு நாளை (அக்.29) காலை 08.00 மணிக்கு ஆன்லைனில் தொடங்குகிறது.
சென்னை சென்ட்ரல்- திருவனந்தபுரம் வடக்கு
வரும் அக்டோபர் 30-ம் தேதி இரவு 11.50 மணிக்கு சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து புறப்படும் சென்னை சென்ட்ரல்- திருவனந்தபுரம் வடக்கு எக்ஸ்பிரஸ் சிறப்பு ரயில் (06133), மறுநாள் மாலை 6.45 மணிக்கு திருவனந்தபுரம் வடக்கு ரயில் நிலையத்தைச் சென்றடையும்.
சிறப்பு ரயில், பெரம்பூர், திருவள்ளூர், அரக்கோணம், காட்பாடி, ஜோலார்பேட்டை, சேலம், ஈரோடு, திருப்பூர், போத்தனூர், பாலக்காடு, திருச்சூர், ஆலுவா, எர்ணாகுளம், கோட்டயம், செங்கன்னூர் உள்ளிட்ட ரயில் நிலையங்களில் நின்றுச் செல்லும். சிறப்பு ரயிலுக்கான டிக்கெட் முன்பதிவு நாளை (அக்டோபர் 29) காலை 8.00 மணிக்கு ஆன்லைனில் தொடங்குகிறது.
மதுரை- தாம்பரம் சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் சிறப்பு ரயில்
வரும் நவம்பர் 1- ஆம் தேதி இரவு 08.30 மணிக்கு மதுரையில் இருந்து புறப்படும் மதுரை- தாம்பரம் சூப்பர்ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் சிறப்பு ரயில் (06188), மறுநாள் அதிகாலை 4.15 மணிக்கு தாம்பரம் ரயில் நிலையம் வந்து சேரும்.
இந்த சிறப்பு ரயில், திண்டுக்கல், திருச்சி, விருத்தாச்சலம், விழுப்புரம், செங்கல்பட்டு போன்ற ரயில் நிலையங்களில் நின்றுச் செல்லும். சிறப்பு ரயிலுக்கான டிக்கெட் முன்பதிவு நாளை (அக்.29) காலை 08.00 மணிக்கு ஆன்லைனில் தொடங்குகிறது.
கூடுதல் விவரங்களுக்கு இந்திய ரயில்வேத் துறையின் https://www.irctc.co.in/ என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளப் பக்கத்தை அணுகலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.