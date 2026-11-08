தூத்துக்குடியில் கொட்டும் மழையிலும் களைகட்டிய தீபாவளி கொண்டாட்டம்
நாடு முழுவதும் நவம்பர் 8-ஆம் தேதியான இன்று தீபாவளி பண்டிகை உற்சாகமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.
Published : November 8, 2026 at 1:03 PM IST|
Updated : November 8, 2026 at 1:24 PM IST
தூத்துக்குடி: தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, தூத்துக்குடியில் புத்தாடை அணிந்து பட்டாசுகள் வெடித்து குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை தீபாவளியை உற்சாகமாக கொண்டாடினர்.
நாடு முழுவதும் இன்று (நவம்பர் 8) தீபாவளி பண்டிகை உற்சாகமாகக் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு பகுதிகளிலும் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு பொதுமக்கள் புத்தாடைகள் அணிந்தும், பட்டாசுகள் வெடித்தும், இனிப்புகள் வழங்கியும் மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாடி வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், தூத்துக்குடியில் கடந்த சில நாட்களாக பெய்து வரும் தொடர் மழையின் காரணமாக, தீபாவளி கொண்டாட்டங்கள் பாதிக்கப்படுமோ என்ற கவலை பொதுமக்களிடையே நிலவி வந்த நிலையில், இன்று அதிகாலை முதல் மாநகரின் பல்வேறு பகுதிகளில் விட்டுவிட்டு பரவலாக மழை பெய்தது.
இதனால் காலையில் பட்டாசு வெடிப்பது உள்ளிட்ட கொண்டாட்டங்களில் சிறிது நேரம் தொய்வு ஏற்பட்டது. இருப்பினும், மழையையும் பொருட்படுத்தாமல் தூத்துக்குடி மக்கள் உற்சாகமாக தீபாவளி பண்டிகையை கொண்டாடி வருகின்றனர். அதிலும் குறிப்பாக தூத்துக்குடி காமாட்சி அம்மன் கோயில் தெரு பகுதியில் அதிகாலையில் இருந்தே வீடுகளின் வாசல்களில் தீபம் ஏற்றி தீபத் திருநாளை பொதுமக்கள் கொண்டாடி வருகிறார்கள்.
இதனைத் தொடர்ந்து, தீபாவளி பண்டிகையின் சிறப்பம்சமான வடை, முறுக்கு உள்ளிட்ட பல்வேறு வகையான பலகாரங்கள் மற்றும் இனிப்புகளை வீட்டிலேயே தயாரித்துள்ளனர்.
முன்னதாக, தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, குடும்பத்தினர் அனைவரும் எண்ணெய் தேய்த்துக் குளித்து, புத்தாடைகள் அணிந்து, வீட்டில் தயாரித்த இனிப்புகள் மற்றும் பலகாரங்களை இறைவனுக்கு படைத்து சிறப்பு பூஜைகள் செய்து வழிபட்டனர். பின்னர் ஒருவருக்கொருவர் இனிப்புகளைப் பரிமாறி தீபாவளி வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்து கொண்டனர்.
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இதனைத் தொடர்ந்து, குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரும் தங்களது குடும்பத்தினருடன் இணைந்து பட்டாசுகள் மற்றும் வண்ண மத்தாப்புகளை வெடித்து மகிழ்ந்தனர். மழை அவ்வப்போது பெய்து கொண்டிருந்தாலும், மழை விடும் நேரங்களில் குழந்தைகள் உற்சாகத்துடன் பட்டாசுகளை வெடித்து மகிழ்ந்து வருகின்றனர். குறிப்பாக குழந்தைகள் மத்தாப்பு உள்ளிட்டவற்றை ஆர்வத்துடன் கொளுத்தி மகிழ்ந்தனர்.
மேலும், மழை அவ்வப்போது பெய்தாலும் தீபாவளி பண்டிகையின் மகிழ்ச்சி குறையாமல், ஒருவருக்கொருவர் வாழ்த்து தெரிவித்து பொதுமக்கள் தீபாவளி பண்டியைகை உற்சாகமாக கொண்டாடி வருகிறார்கள்.